Globos de Oro 2026: 'Sirât', de Oliver Laxe, nominada a mejor película internacional y a mejor banda sonora

Este lunes 8 de diciembre hemos conocido las nominaciones a la 83 edición de los Globos de Oro 2026. Y hay un español en la pomada áurea: Sirât, de Oliver Laxe, ha obtenido una nominación a 'Mejor película internacional' así como a 'Mejor Banda Sonora Original' para Kangding Ray por esta película. También estaba en las quinielas el cineasta gallego en la categoría de 'Mejor Director', pero no ha podido ser aunque en absoluto empaña el hito.

Respecto a la categoría de 'Mejor película internacional', la de Laxe competirá contra rivales muy duros como Un accidente simple (Jafar Panahi), No Other Choice (Park Chan-wook), El agente secreto (Kleber Mendonça Filho), Valor sentimental (Joachim Trier) y La voz de Hind (Kaouther Ben Hania).

Hay que recordar que desde su estreno este 2025, Sirât ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Ray. Y también sus recientes cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeos.

Una batalla tras otra lidera las nominaciones seguida de Valor sentimental En estos Globos de Oro 2026, ya en general, las predicciones apuntaban a una mezcla de superproducciones de Hollywood, filmes autorales, cine internacional y blockbusters en una edición muy variada con cintas como Frankenstein Hamnet, Los pecadores, Una batalla tras otra y Wicked: Parte II en un año impredecible. Y ya tenemos el mapa de la situación: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, es la película con más nominaciones con nueve seguida de Valor sentimental, de Joachim Trier, con ocho. Los pecadores con siete, Hamnet con seis y Frankenstein empatada con Wicked: Parte II con cinco nominaciones cada una son las siguientes en la lista. En concreto, en la nominación a 'Mejor película dramática' encontramos una selección diversa y sólida, con títulos como Frankenstein, Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Los pecadores. En 'Mejor película de comedia o musical' destacan producciones variadas como Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No hay otra opción, Nouvelle Vague y Una batalla tras otra.

The White Lotus lidera en series En cuanto a las series, The White Lotus lidera con 6 nominaciones, una más que las cinco de Adolescencia, mientras que Separación y Solo asesinatos en el edificio tienen cuatro cada una. Respecto a las candidaturas más importantes, a 'Mejor serie de drama' figuran La diplomática, The Pitt, Pluribus la mentada Separación, Slow Horses y The White Lotus. En cuanto a la misma categoría en comedia conviven estilos diversos: Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio y The Studio. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado a los nominados a los Globos de Oro 2026 mediante una transmisión en directo en donde se han comunicado las 28 categorías presentadas por los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall. Este año, todas las categorías han tenido seis nominados, a excepción de Logros Cinematográficos y Taquilla, que contará con 8. Además, se añadido una nueva categoría para premiar al mejor podcast. La gala se celebrará el 11 de enero desde el Beverly Hilton, en California, y será conducida una vez más por la comediante y actriz Nikki Glaser. Además de los nominados anunciados, las actrices Helen Mirren y Sarah Jessica Parker serán homenajeadas con el Premio Cecil B. DeMille y el Premio Carol Burnett, respectivamente.

NOMINADOS DE LOS GLOBOS DE ORO 2026:

Cine: Mejor película - Drama: Frankenstein, de Guillermo del Toro

Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler Mejor Película - Musical o Comedia: Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague', de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Mejor Película de animación: Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2 Logro cinematográfico y de taquilla: Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2 Mejor película - En idioma no inglés Un accidente simple

No Other Choice

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby Mejor Actuación de un actor en una película - Drama Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – Una batalla tras otra Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor sentimental Mejor Director Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un accidente simple

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet Mejor Guion Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un accidente simple

Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet Mejor Banda sonora original Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película Mejor Canción original "Dream as One" de Avatar: Fuego y ceniza

"Golden" de Las guerreras k-pop

"I Lied to You" de Los pecadores

"No Place Like Home" de Wicked: Parte II

"The Girl in the Bubble" de Wicked: Parte II

"Train Dreams" de Sueños de trenes