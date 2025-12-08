Globos de Oro 2026: 'Sirât', de Oliver Laxe, nominada a mejor película internacional y a mejor banda sonora
- En cine, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, es la película con más nominaciones con nueve
- En series, The White Lotus lidera con seis nominaciones, una más que Adolescencia
Este lunes 8 de diciembre hemos conocido las nominaciones a la 83 edición de los Globos de Oro 2026. Y hay un español en la pomada áurea: Sirât, de Oliver Laxe, ha obtenido una nominación a 'Mejor película internacional' así como a 'Mejor Banda Sonora Original' para Kangding Ray por esta película. También estaba en las quinielas el cineasta gallego en la categoría de 'Mejor Director', pero no ha podido ser aunque en absoluto empaña el hito.
Respecto a la categoría de 'Mejor película internacional', la de Laxe competirá contra rivales muy duros como Un accidente simple (Jafar Panahi), No Other Choice (Park Chan-wook), El agente secreto (Kleber Mendonça Filho), Valor sentimental (Joachim Trier) y La voz de Hind (Kaouther Ben Hania).
Hay que recordar que desde su estreno este 2025, Sirât ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Ray. Y también sus recientes cuatro nominaciones en los Premios del Cine Europeos.
Una batalla tras otra lidera las nominaciones seguida de Valor sentimental
En estos Globos de Oro 2026, ya en general, las predicciones apuntaban a una mezcla de superproducciones de Hollywood, filmes autorales, cine internacional y blockbusters en una edición muy variada con cintas como Frankenstein Hamnet, Los pecadores, Una batalla tras otra y Wicked: Parte II en un año impredecible.
Y ya tenemos el mapa de la situación: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, es la película con más nominaciones con nueve seguida de Valor sentimental, de Joachim Trier, con ocho. Los pecadores con siete, Hamnet con seis y Frankenstein empatada con Wicked: Parte II con cinco nominaciones cada una son las siguientes en la lista.
En concreto, en la nominación a 'Mejor película dramática' encontramos una selección diversa y sólida, con títulos como Frankenstein, Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Los pecadores.
En 'Mejor película de comedia o musical' destacan producciones variadas como Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No hay otra opción, Nouvelle Vague y Una batalla tras otra.
The White Lotus lidera en series
En cuanto a las series, The White Lotus lidera con 6 nominaciones, una más que las cinco de Adolescencia, mientras que Separación y Solo asesinatos en el edificio tienen cuatro cada una.
Respecto a las candidaturas más importantes, a 'Mejor serie de drama' figuran La diplomática, The Pitt, Pluribus la mentada Separación, Slow Horses y The White Lotus. En cuanto a la misma categoría en comedia conviven estilos diversos: Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio y The Studio.
La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado a los nominados a los Globos de Oro 2026 mediante una transmisión en directo en donde se han comunicado las 28 categorías presentadas por los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall. Este año, todas las categorías han tenido seis nominados, a excepción de Logros Cinematográficos y Taquilla, que contará con 8. Además, se añadido una nueva categoría para premiar al mejor podcast.
La gala se celebrará el 11 de enero desde el Beverly Hilton, en California, y será conducida una vez más por la comediante y actriz Nikki Glaser. Además de los nominados anunciados, las actrices Helen Mirren y Sarah Jessica Parker serán homenajeadas con el Premio Cecil B. DeMille y el Premio Carol Burnett, respectivamente.
NOMINADOS DE LOS GLOBOS DE ORO 2026:
Cine:
Mejor película - Drama:
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor Película - Musical o Comedia:
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague', de Richard Linklater
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor Película de animación:
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Logro cinematográfico y de taquilla:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras k-pop
- Misión: Imposible - Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte II
- Zootrópolis 2
Mejor película - En idioma no inglés
- Un accidente simple
- No Other Choice
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirāt
- La voz de Hind
Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Die My Love
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Julia Roberts - Caza de brujas
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor Actuación de un actor en una película - Drama
- Joel Edgerton - Sueños de trenes
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - No hay otra opción
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor Banda sonora original
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- Ludwig Göransson por Los pecadores
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
- Kangding Ray por Sirat
- Max Richter por Hamnet
- Hans Zimmer por F1: La película
Mejor Canción original
- "Dream as One" de Avatar: Fuego y ceniza
- "Golden" de Las guerreras k-pop
- "I Lied to You" de Los pecadores
- "No Place Like Home" de Wicked: Parte II
- "The Girl in the Bubble" de Wicked: Parte II
- "Train Dreams" de Sueños de trenes
Televisión:
Mejor serie de televisión - Drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Separación
- Helen Mirren – Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay – The Last of Us
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Separación
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Miércoles
- Jean Smart – Hacks
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – The Bear
Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – El largo río de las almas
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – La novia
Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión
- Jacob Elordi – El camino estrecho
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O'Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión
- Owen Cooper - Adolescencia
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Separación
- Ashley Walters - Adolescencia
Mejor Actuación en comedia stand-up en televisión
- Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart – Acting My Age
- Kumail Nanjiani – Night Thoughts
- Ricky Gervais – Mortality
- Sarah Silverman – Postmortem
Mejor Podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First