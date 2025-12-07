Nuevo golpe al Museo del Louvre: cientos de obras dañadas por una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias

Varias obras y documentos antiguos resultaron dañados el pasado 27 de noviembre en el Museo del Louvre por una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias por la avería de unas tuberías.

La información ha sido revelada este domingo por La Tribune de l'Art, una publicación especializada, y confirmada por el canal BFMTV, que ha podido consultar varias fotografías del siniestro y un correo electrónico interno del Comité de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT) en el que se daba cuenta de lo ocurrido.

En ese mensaje enviado un día después, el autor explicaba que "una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros".

Los empleados que trabajaban esa noche pudieron cortar la fuga sin que llegara a afectar una caja eléctrica en una planta inferior, lo que hubiera corrido el riesgo de provocar un accidente "grave", según el CHSCT.

El responsable de La Tribune de l'Art, Didier Rykner, ha cifrado en "unas 400" las obras dañadas, algunas de ellas en un estado "irrecuperable". Rykner ha denunciado que este incidente no es una sorpresa porque "desde hace años" el personal del departamento lleva pidiendo fondos para proteger los libros de una potencial ruptura de las canalizaciones "cuyo estado vetusto es bien conocido".

Pabellón Mollien, Museo del Louvre. Getty Images

La biblioteca de antigüedades egipcias, ubicada en el pabellón Mollien, forma parte de un servicio de estudios y documentación a la que pueden acceder únicamente conservadores, historiadores, universitarios y personal del Museo del Louvre.

Rykner ha contrastado el estado supuestamente deplorable de esas instalaciones con los 276.000 euros gastados para comprar mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, de su administrador general y de algunos otros empleados que tienen su despacho en ese área.