Alcaraz supera a Norrie y se mete en su quinta semifinal seguida en Indian Wells

Carlos Alcaraz superó este jueves al británico Cameron Norrie y se clasificó para su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), en la que se medirá al ruso Daniil Medvedev.

El español, número uno del mundo, derrotó a Norrie (n.29) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos.

Alcaraz extendió así su invicto en 2026 con un balance de 16-0 y con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Australia y el 500 de Doha.

Norrie es uno de los pocos tenistas en el circuito que se siente cómodo compitiendo con Alcaraz. De hecho, el británico se había impuesto en tres de sus últimos cinco enfrentamientos.

El último, un duelo de segunda ronda en el Masters 1.000 de París, el único torneo de los últimos 14 disputados por Alcaraz en el que el murciano no llegó, al menos, a la ronda de semifinales.

Este jueves, en el desierto californiano, Alcaraz fue el primero en abrir brecha con una rotura para el 4-2, pero Norrie le devolvió el 'break' en el juego siguiente, ganado en blanco tras 4 bolas del murciano a la red.

Alcaraz sumó entonces un segundo 'break' para el 5-3 y encarriló el set de forma definitiva, cerrado al saque por 6-3.

Carlos Alcaraz, de España, devuelve un golpe a Cameron Norrie, de Gran Bretaña, durante los cuartos de final de Indian Wells, California. Mark J. Terrill AP/Mark J. Terrill