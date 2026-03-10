Los mayores denuncian edadismo laboral y reclaman garantías en los procesos de internamientos involuntarios

HelpAge International España, entidad que trabaja desde 2008 por la promoción y la defensa de los derechos de las personas mayores, ha presentado este martes el tercer Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM). El informe destaca los principales motivos por los que las personas mayores se sienten discriminadas en España y muestra casos relevantes en el tema de edadismo, sobre todo en el internamiento involuntario y en la discriminación laboral.

El Informe SEAM 2025 analiza las consultas atendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en total 658 consultas correspondientes a 516 personas. 7 de cada 10 usuarios que han hecho consultas son mujeres. Y los principales motivos de consulta se agrupan en los siguientes ámbitos clave: información sobre prestaciones y servicios, abuso y maltrato hacia personas mayores, cuidados y atención a la dependencia y consumo y relaciones con entidades y servicios.

Entonces, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo, el informe formula estas recomendaciones para combatir la discriminación por edad en distintos ámbitos.