Los mayores denuncian edadismo laboral y reclaman garantías en los procesos de internamientos involuntarios
- El tercer Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores ha sido presentado este martes
- Un total de 658 consultas, sobre todo de mujeres, plantean consejos en el ámbito familiar, laboral o sanitario
HelpAge International España, entidad que trabaja desde 2008 por la promoción y la defensa de los derechos de las personas mayores, ha presentado este martes el tercer Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM). El informe destaca los principales motivos por los que las personas mayores se sienten discriminadas en España y muestra casos relevantes en el tema de edadismo, sobre todo en el internamiento involuntario y en la discriminación laboral.
El Informe SEAM 2025 analiza las consultas atendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en total 658 consultas correspondientes a 516 personas. 7 de cada 10 usuarios que han hecho consultas son mujeres. Y los principales motivos de consulta se agrupan en los siguientes ámbitos clave: información sobre prestaciones y servicios, abuso y maltrato hacia personas mayores, cuidados y atención a la dependencia y consumo y relaciones con entidades y servicios.
Entonces, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo, el informe formula estas recomendaciones para combatir la discriminación por edad en distintos ámbitos.
Recomendaciones para combatir la discriminación por edad:
1. Ámbito familiar, social y comunitario
- Promover espacios de participación de personas mayores en la creación de servicios para ellas.
- Multiplicar las formaciones en ciberseguridad para personas mayores.
- Crear programas de formación para personas cuidadoras que incluyan conocimientos, habilidades y competencias para el manejo de situaciones de crisis.
- Promover alternativas residenciales con enfoque comunitario.
- Multiplicar o fortalecer los programas de voluntariado dirigidos a personas mayores con movilidad reducida que desean salir de sus viviendas.
- Aumentar la oferta de recursos de formación en alfabetización y competencias digitales para personas mayores.
- Adoptar y cumplir medidas para mejorar la atención personalizada a personas mayores en oficinas de la Administración pública y en sectores privados, especialmente en la banca.
- Promover espacios de formación en derechos del consumidor mediante oficinas y servicios especializados.
- Reforzar la atención de Servicios Sociales para actuar de forma efectiva ante casos de abuso o maltrato intrafamiliar.
- Aumentar las ayudas sociales o subsidios públicos destinados a cubrir los costes de obras de accesibilidad en viviendas de personas mayores.
2. Ámbito laboral
- Prohibir límites de edad injustificados en procesos de selección.
- Supervisar prácticas empresariales que fomenten jubilaciones forzosas encubiertas.
- Impulsar políticas activas de empleo para el talento sénior.
- Incluir la edad como causa específica en los protocolos de prevención del acoso laboral.
- Garantizar ajustes razonables y adaptaciones del puesto de trabajo para personas mayores, especialmente cuando exista discapacidad.
- Promover políticas de gestión de la edad en las empresas.
- Regular la formación continua de trabajadores mayores, especialmente en competencias digitales.
- Establecer protocolos claros de actuación ante denuncias por edadismo laboral.
- Garantizar acompañamiento especializado y accesible desde Recursos Humanos para personas mayores que sufran discriminación por edad.
3. Ámbito sanitario y sociosanitario
- Avanzar hacia un cambio cultural en los cuidados, transitando hacia modelos comunitarios.
- Facilitar apoyo y servicios en el entorno comunitario y familiar de las personas mayores.
- Garantizar la formación del personal sanitario y sociosanitario en modelos de atención centrados en la persona.
- Promover la atención preventiva.
- Exigir que los centros sociosanitarios cuenten con credenciales libres de sujeciones.
- Crear e implementar protocolos de actuación ante abuso o maltrato.
- Desarrollar guías obligatorias en hospitales y residencias para detectar e intervenir ante maltrato físico, verbal o psicológico y negligencia asistencial.
- Realizar campañas masivas de sensibilización sobre planificación de la vejez.
- Promover servicios de orientación jurídica en residencias de personas mayores.
4. Ámbito de Derecho y Justicia
- Promover cambios normativos en materia de derechos de personas mayores, alineados con avances internacionales como la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.
- En España, ampliar la protección constitucional del artículo 50 de la Constitución Española y crear una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores.
- Reforzar las garantías en procesos de internamiento involuntario, asegurando el cumplimiento del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Impulsar litigios estratégicos para la defensa de los derechos de las personas mayores.
- Promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación en asuntos civiles (conflictos familiares, vecinales o sucesorios), mercantiles (consumo o conflictos en residencias privadas) y administrativos (conflictos en residencias públicas).
- Reforzar los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) con profesionales especializados en conflictos relacionados con personas mayores.
- Reforzar la formación de profesionales del derecho, especialmente abogados litigantes y operadores jurídicos, en derechos de las personas mayores.
- Garantizar orientación técnica accesible a personas mayores en todas las oficinas de la Administración Pública.
- Diseñar canales de denuncia accesibles.
- Eliminar barreras normativas que dificulten la participación de las personas mayores.