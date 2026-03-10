Enlaces accesibilidad
Los mayores denuncian edadismo laboral y reclaman garantías en los procesos de internamientos involuntarios

  • El tercer Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores ha sido presentado este martes
  • Un total de 658 consultas, sobre todo de mujeres, plantean consejos en el ámbito familiar, laboral o sanitario
Recomendaciones SEAM
Una persona mayor pasea por el centro de Valencia EFE/Manuel Bruque
RTVE.es

HelpAge International España, entidad que trabaja desde 2008 por la promoción y la defensa de los derechos de las personas mayores, ha presentado este martes el tercer Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM). El informe destaca los principales motivos por los que las personas mayores se sienten discriminadas en España y muestra casos relevantes en el tema de edadismo, sobre todo en el internamiento involuntario y en la discriminación laboral.

El Informe SEAM 2025 analiza las consultas atendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, en total 658 consultas correspondientes a 516 personas. 7 de cada 10 usuarios que han hecho consultas son mujeres. Y los principales motivos de consulta se agrupan en los siguientes ámbitos clave: información sobre prestaciones y servicios, abuso y maltrato hacia personas mayores, cuidados y atención a la dependencia y consumo y relaciones con entidades y servicios.

Entonces, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo, el informe formula estas recomendaciones para combatir la discriminación por edad en distintos ámbitos.

Recomendaciones para combatir la discriminación por edad:

1. Ámbito familiar, social y comunitario

  • Promover espacios de participación de personas mayores en la creación de servicios para ellas.
  • Multiplicar las formaciones en ciberseguridad para personas mayores.
  • Crear programas de formación para personas cuidadoras que incluyan conocimientos, habilidades y competencias para el manejo de situaciones de crisis.
  • Promover alternativas residenciales con enfoque comunitario.
  • Multiplicar o fortalecer los programas de voluntariado dirigidos a personas mayores con movilidad reducida que desean salir de sus viviendas.
  • Aumentar la oferta de recursos de formación en alfabetización y competencias digitales para personas mayores.
  • Adoptar y cumplir medidas para mejorar la atención personalizada a personas mayores en oficinas de la Administración pública y en sectores privados, especialmente en la banca.
  • Promover espacios de formación en derechos del consumidor mediante oficinas y servicios especializados.
  • Reforzar la atención de Servicios Sociales para actuar de forma efectiva ante casos de abuso o maltrato intrafamiliar.
  • Aumentar las ayudas sociales o subsidios públicos destinados a cubrir los costes de obras de accesibilidad en viviendas de personas mayores.

2. Ámbito laboral

  • Prohibir límites de edad injustificados en procesos de selección.
  • Supervisar prácticas empresariales que fomenten jubilaciones forzosas encubiertas.
  • Impulsar políticas activas de empleo para el talento sénior.
  • Incluir la edad como causa específica en los protocolos de prevención del acoso laboral.
  • Garantizar ajustes razonables y adaptaciones del puesto de trabajo para personas mayores, especialmente cuando exista discapacidad.
  • Promover políticas de gestión de la edad en las empresas.
  • Regular la formación continua de trabajadores mayores, especialmente en competencias digitales.
  • Establecer protocolos claros de actuación ante denuncias por edadismo laboral.
  • Garantizar acompañamiento especializado y accesible desde Recursos Humanos para personas mayores que sufran discriminación por edad.

3. Ámbito sanitario y sociosanitario

  • Avanzar hacia un cambio cultural en los cuidados, transitando hacia modelos comunitarios.
  • Facilitar apoyo y servicios en el entorno comunitario y familiar de las personas mayores.
  • Garantizar la formación del personal sanitario y sociosanitario en modelos de atención centrados en la persona.
  • Promover la atención preventiva.
  • Exigir que los centros sociosanitarios cuenten con credenciales libres de sujeciones.
  • Crear e implementar protocolos de actuación ante abuso o maltrato.
  • Desarrollar guías obligatorias en hospitales y residencias para detectar e intervenir ante maltrato físico, verbal o psicológico y negligencia asistencial.
  • Realizar campañas masivas de sensibilización sobre planificación de la vejez.
  • Promover servicios de orientación jurídica en residencias de personas mayores.

4. Ámbito de Derecho y Justicia

  • Promover cambios normativos en materia de derechos de personas mayores, alineados con avances internacionales como la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.
  • En España, ampliar la protección constitucional del artículo 50 de la Constitución Española y crear una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores.
  • Reforzar las garantías en procesos de internamiento involuntario, asegurando el cumplimiento del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Impulsar litigios estratégicos para la defensa de los derechos de las personas mayores.
  • Promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación en asuntos civiles (conflictos familiares, vecinales o sucesorios), mercantiles (consumo o conflictos en residencias privadas) y administrativos (conflictos en residencias públicas).
  • Reforzar los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) con profesionales especializados en conflictos relacionados con personas mayores.
  • Reforzar la formación de profesionales del derecho, especialmente abogados litigantes y operadores jurídicos, en derechos de las personas mayores.
  • Garantizar orientación técnica accesible a personas mayores en todas las oficinas de la Administración Pública.
  • Diseñar canales de denuncia accesibles.
  • Eliminar barreras normativas que dificulten la participación de las personas mayores.
