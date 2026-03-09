Atlético de Madrid - Tottenham: una revancha de hace 63 años por un puesto en cuartos de la Champions
- El conjunto inglés se impuso 5-1 en la final de la Recopa de 1963 en el único precedente
- Atlético de Madrid - Tottenham en vivo, este martes a partir de las 21:00 horas en RTVE.es
El Atlético de Madrid recibe este martes en el Metropolitano al Tottenham inglés en partido de ida de octavos de final de la Champions League. La paradoja del sorteo ha querido que los tres equipos españoles se enfrenten a tres ingleses, con suerte dispar; pero para los colchoneros no ha sido la peor.
La diosa fortuna ha querido esta vez dar al conjunto rojiblanco otra revancha. Sólo existe un precedente entre Atlético y Tottenham: la final de la Recopa de Europa de 1963, que ganaron los londinenses con claridad (5-1). Se convirtieron entonces en el primer equipo inglés en una competición UEFA, ya que se resistieron a entrar cuando se fundaron.
Han pasado más de 60 años y los colchoneros tienen ahora una versión más competitiva que antaño, ya que se han convertido en uno de los habituales de las eliminatorias de la Champions, mientras que el Tottenham busca su mejor versión tras la final de 2019 en Madrid, que acabaron perdiendo frente al Liverpool.
Los ingleses se clasificaron en el 'top 8' en cuarta posición, pero están en una situación crítica en la Premier League, donde marchan tan sólo un punto por encima de los puestos de descenso. El técnico croata Igor Tudor, que llegó en febrero como recambio de Thomas Frank, no ha conseguido ganar en ninguno de sus tres encuentros contra Arsenal, Fulham y Crystal Palace.
Ya venía el equipo en una racha negativa antes de la marcha de Frank, con derrota ante el Manchester United y Newcastle, las que propiciaron la destitución del técnico danés.
Simeone recupera a Barrios: todos disponibles
En cambio, el Atlético llega en una racha positiva con tres triunfos ligueros y la eliminación del Brujas en Champions. En semifinales de la Copa del Rey cayeron 3-0 en el partido de vuelta en el Camp Nou contra el Barça, pero hicieron valer el 4-0 de la ida para celebrar su regreso a una final. En resumen, buenas noticias a pesar del tropiezo.
Además de la deuda histórica con el Tottenham, los de Diego Simeone la tienen esta temporada con los equipos de la Premier, ya que perdieron contra el Liverpool (3-2) en la primera jornada y 4-0 contra el Arsenal en la jornada 3.
Aparte de con la historia, el partido trae otro reencuentro con el centrocampista Connor Gallagher, traspasado del Atlético al Tottenham. También del lateral español Pedro Porro, no por su pasado rojiblanco, pero sí por su origen. Ambos están disponibles, no así otros seis jugadores entre la lista de bajas que maneja Tudor.
Con los que sí cuenta el Tottenham son con el brasileño Richarlison y el francés Kolo Muani para el ataque, dos de sus principales bazas. En el Atlético podría darse el regreso de Pablo Barrios una vez superada su lesión. Con el regreso del canterano, tiene a toda su plantilla disponible.