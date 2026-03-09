Atlético de Madrid - Tottenham: una revancha de hace 63 años por un puesto en cuartos de la Champions

El Atlético de Madrid recibe este martes en el Metropolitano al Tottenham inglés en partido de ida de octavos de final de la Champions League. La paradoja del sorteo ha querido que los tres equipos españoles se enfrenten a tres ingleses, con suerte dispar; pero para los colchoneros no ha sido la peor.

01.12 min Simeone no se ve favorito ante el Tottenham y elogia el ritmo superior de la Premier

La diosa fortuna ha querido esta vez dar al conjunto rojiblanco otra revancha. Sólo existe un precedente entre Atlético y Tottenham: la final de la Recopa de Europa de 1963, que ganaron los londinenses con claridad (5-1). Se convirtieron entonces en el primer equipo inglés en una competición UEFA, ya que se resistieron a entrar cuando se fundaron.

Han pasado más de 60 años y los colchoneros tienen ahora una versión más competitiva que antaño, ya que se han convertido en uno de los habituales de las eliminatorias de la Champions, mientras que el Tottenham busca su mejor versión tras la final de 2019 en Madrid, que acabaron perdiendo frente al Liverpool.

Los ingleses se clasificaron en el 'top 8' en cuarta posición, pero están en una situación crítica en la Premier League, donde marchan tan sólo un punto por encima de los puestos de descenso. El técnico croata Igor Tudor, que llegó en febrero como recambio de Thomas Frank, no ha conseguido ganar en ninguno de sus tres encuentros contra Arsenal, Fulham y Crystal Palace.

Ya venía el equipo en una racha negativa antes de la marcha de Frank, con derrota ante el Manchester United y Newcastle, las que propiciaron la destitución del técnico danés.