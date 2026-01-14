El Atlético de Madrid hace oficial el acuerdo para el traspaso de Gallagher al Tottenham
- El centrocampista inglés regresa a la Premier League tras una temporada y media de rojiblanco
- Los clubes no han desvelado cifras, pero la prensa inglesa habla de 40 millones de euros
El Atlético de Madrid ha hecho oficial este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista inglés Conor Gallagher, después una temporada y media en el club rojiblanco. El internacional regresa así a la Premier League, de donde vino procedente del Chelsea, también de Londres como su nuevo destino.
Gallagher se va después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno.
El futbolista, de 25 años, ya no viajó este martes a La Coruña para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo, tras el acuerdo con el Tottenham, para pasar el reconocimiento médico y formalizar su contrato, como ya ocurrió este miércoles.
“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales”, expresó la entidad rojiblanca, que no ha revelado las cantidades del traspaso del jugador.
Hace un año y medio, el Atlético desembolsó en torno a 42 millones de euros para su contratación desde el Chelsea y, según la prensa inglesa, ahora irá al Tottenham por unos 40 millones de euros.