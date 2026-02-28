Alfombra roja Goya 2026: todos los vestidos y trajes de las estrellas del cine español y Susan Sarandon

Los aniversarios hay que celebrarlos por todo lo alto y Barcelona festeja el 40 cumpleaños de la gala de los Goya con una alfombra roja y una gala repleta de estrellas. ¿Qué colores marcan tendencia? ¿Qué tipo de vestidos veremos? Por suerte podemos tener como referencia los Globos de oro y los premios Bafta, entre otros eventos, para saber qué se lleva, qué colores son los más escogidos y qué estilos imperan. Hay pocas cosas tan claras como el furor que hay con el color negro. No es algo nuevo, es más una consolidación de una tendencia que viene pegando fuerte. El negro se lleva en opaco y en transparente, en liso o con bordados o aplicaciones, para mujeres y para hombres.

Las chicas apuestan por vestidos que van de un extremo a otro: o seductores, con tejidos que permiten ver la piel, o más sobrios, con texturas tan marcadas como los terciopelos o el cuero. Ellos, los chicos, apuestan fuerte al negro en combinaciones de total look: esmoquin, camisa, fajín, pajarita y zapatos, todo en negro. Por eso los broches son el complemento de moda: todos los actores que han pisado las últimas alfombras rojas han lucido broches en las solapas de sus chaquetas, incluso se puede decir que la tendencia es llevar dos: ya sean iguales o completamente diferentes.

Emma Stone, Carey Mulligam, Odessa A'zion, Maggie Gyllenhaal, Monica Bellucci y Glenn Close han pisado la alfombra roja londinense con vestidos o trajes en negro. Timothée Chalamet, Regé-Jean Page, Russell Tovey, Harry Melling, Jack O'connell y Michael B. Jordan han llevado esmóquines negros con camisa y pajarita en el mismo color. ¿Es lo que veremos en los Goya?

Otras de las tendencias son los brillos. Vuelve la lentejuela, el bordado floras y las aplicaciones metalizadas. También los colores vitamina, desde toda la gama de amarillos hasta los verdes y azules.

Las estrellas del cine, la moda y la televisión Iconos de la moda como Rossy de Palma se codearan con actrices tan elegantes como Laia Costa, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Laia Marull, Victoria Luengo, Irene Escolar o Leonor Watling. Estamos muy pendientes de los looks y las joyas de Anna Castillo, Clara Segura, Ivana Baquero, Asaari Bibang, Nerea Camacho, Silvia Abril, Laura Weissmahr, Zoe Bonafonte, Michelle Jenner, Amaia Romero y Toni Acosta. La lista de figuras clave del cine español se completa con Mónica Randall, Loles León, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Cayetana Guillén-Cuervo y Vicky Peña. Y ellos, los chicos, que cada año sorprenden con sus trajes, evitando que sus compañeras les hagan sombra. Diego Luna, Eduard Fernández, Paco León, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Eneko Sagardoy, Álex Brendemühl, Marcel Borràs, Arturo Valls, Miguel Herrán, Pepe Lorente, Enric Auquer, Salva Reina y Pol López, entre otros, pisarán la alfombra roja y la sala que acoge la ceremonia que conducen Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Furor por la moda española La moda española tiene cada vez más protagonismo en los Goya. En esta edición hay que destacar a creadores tan relevantes como Sybilla, Teresa Helbig, Dominnico, Redondo Brand, Baro Lucas, Mans, Rubén Hernández y Juana Martín. Juana Martín, la única española en el calendario de la alta costura de París, viste a Nieves Álvarez. Es la primera vez que la presentadora de Flash Moda pisa esta alfombra con una firma española, ya que todas los años anteriores ha llevado diseños de Stéphane Rolland. El francés viste ahora a Juana Acosta. Alba Flores lleva un diseño de Dominnico en ante sintético y destaca el broche con forma de amapola que es un homenaje a su padre, Antonio Flores.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Goya 2026:

Laura Escanes Laura Escanes posa en la alfombra roja de los Goya 2026. Alberto Paredes / Europa Press La influencer Laura Escanes se pasea un año más por la alfombra roja. Su vestido, también de color rojo, es de la marca española Yolancris y confiesa que lo tenía guardado desde diciembre. "Estoy feliz y disfrutando como una niña pequeña", comentaba la catalana ante los presentadores Rafael Muñoz y Miriam Moreno.

Elena S. Sánchez Elena S. Sánchez posa en la alfombra roja de los Goya 2026. EFE / Quique Garcia La directora de Historia de nuestro cine, Elena S. Sánchez, cree que habrá una clara ganadora de la noche. "Yo creo que la cosa va a ir bastante por Los domingos. (…) Es un poco lo que intuyo. Siempre puede haber sorpresas", confesaba ante los micrófonos de RTVE.

Tony Grox & LUCYCALYS Tony Grox & LUCYCALYS posan en la alfombra roja de los Goya 2026. Alberto Paredes / Europa Press Los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS, no han querido perderse la oportunidad de pasar por la alfombra roja de este año.

En RTVE Play, la alfombra roja más gamberra

Inés Hernand Inés Hernand posa en la alfombra roja de los Goya 2026. Alberto Paredes / Europa Press La abogada y comunicadora Inés Hernand llega a la alfombra roja con un broche en el que se puede leer "Free Palestine" ("Palestina libre").