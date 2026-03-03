Las Cortes de Aragón se constituyen con la incógnita de si habrá un acuerdo entre el PP y Vox
- Azcón está convencido de que la mesa de las Cortes tendrá "una buena composición"
- El PP ganó las elecciones del 8-F pero con un Vox más fuerte y un PSOE desplomado
Tras las elecciones del 8 de febrero, este martes se constituye la XII legislatura de las Cortes de Aragón con la incógnita de si el PP y Vox alcanzarán un acuerdo para la mesa. El parlamento autonómico servirá de termómetro de las relaciones entre ambas formaciones, que han acelerado los contactos en los últimos días con el objetivo de llegar a un acuerdo, aunque sea parcial, para la primera meta volante de sus negociaciones.
La sesión arrancará a las 11:00 horas y contará con un protocolo muy definido: la mesa de edad deberá regir el orden del día, que finalizará con la elección de todos los miembros de la nueva mesa de las Cortes, máximo órgano de dirección de la cámara. En total, las Cortes de Aragón cuentan con 67 diputados.
En estas elecciones el PP resultó ganador con 26 representantes, pero empeoró sus resultados con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que subió hasta los 14 escaños; también duplicó su representación Chunta Aragonesista (CHA), hasta los 6 sillones. El PSOE se desplomó a su mínimo histórico con 18 escaños; la coalición Teruel Existe-Aragón Existe bajó a dos; e Izquierda Unida-Movimiento Sumar logró mantener representación con un único diputado. Salieron del parlamento aragonés Podemos-Alianza Verde y el Partido Aragonés (PAR).
Las incógnitas de esta jornada en las Cortes de Aragón
La principal incógnita de este martes en las Cortes de Aragón es quién será el presidente del parlamento autonómico. En la anterior legislatura, PP y Vox llegaron a un acuerdo a última hora para que fuera elegida Marta Fernández, diputada de ultraderecha.
El presidente en funciones del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, tenía la voluntad de llegar a un acuerdo "global" con Vox que ligara los puestos en la mesa de las Cortes a un programa de Gobierno y el compromiso a la aprobación de unos presupuestos.
En estos momentos no hay ningún acuerdo cerrado, pero Azcón insiste en "la única alternativa posible" es un acuerdo entre PP y Vox y, si no hay pacto, "será un fracaso". Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios durante una visita al Mobile World Congress (MWC), que se celebra esta semana en Barcelona.
Azcón mantiene la duda de si cederá algún asiento en el parlamento regional a Vox y, en caso de hacerlo, cuáles. Cabe recordar que la dirección nacional del PP se ha metido de lleno en las negociaciones para garantizar que los pactos que se puedan suscribir en Aragón y en Extremadura sean homologables entre sí.
Fuentes del PP, de hecho, niegan que haya miedo a dar “sensación de asimetría o inestabilidad” si Azcón le da la presidencia de las Cortes a la ultraderecha y, a la vez, no hay investidura en Extremadura para la popular María Guardiola. Creen que cada territorio "es distinto y tiene sus tiempos".
A partir de este martes y con la constitución de las Cortes de Aragón se abre un periodo de 60 días para elegir y votar a un candidato a la Presidencia de Aragón. El reglamento fija un plazo máximo de dos meses para que salga adelante una candidatura y evitar así una repetición electoral.