Las Cortes de Aragón se constituyen con la incógnita de si habrá un acuerdo entre el PP y Vox

Tras las elecciones del 8 de febrero, este martes se constituye la XII legislatura de las Cortes de Aragón con la incógnita de si el PP y Vox alcanzarán un acuerdo para la mesa. El parlamento autonómico servirá de termómetro de las relaciones entre ambas formaciones, que han acelerado los contactos en los últimos días con el objetivo de llegar a un acuerdo, aunque sea parcial, para la primera meta volante de sus negociaciones.

La sesión arrancará a las 11:00 horas y contará con un protocolo muy definido: la mesa de edad deberá regir el orden del día, que finalizará con la elección de todos los miembros de la nueva mesa de las Cortes, máximo órgano de dirección de la cámara. En total, las Cortes de Aragón cuentan con 67 diputados.

En estas elecciones el PP resultó ganador con 26 representantes, pero empeoró sus resultados con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que subió hasta los 14 escaños; también duplicó su representación Chunta Aragonesista (CHA), hasta los 6 sillones. El PSOE se desplomó a su mínimo histórico con 18 escaños; la coalición Teruel Existe-Aragón Existe bajó a dos; e Izquierda Unida-Movimiento Sumar logró mantener representación con un único diputado. Salieron del parlamento aragonés Podemos-Alianza Verde y el Partido Aragonés (PAR).