Mapa de los resultados en las elecciones aragonesas 2026 calle a calle: ¿qué ha votado tu vecino?

¿Quién ha ganado las elecciones del 8-F en cada calle de Aragón? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar o PAR en cada manzana, barrio o localidad?

Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada sección censal de Aragón y compara los resultados con los que hubo en las pasadas elecciones de 2023. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre los dos principales partidos de cada bloque ideológico y cuál de los dos ha sido el más votado en cada barrio. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu vecindario? ¿Qué formación ha sido la más votada en tu barrio? Averígualo usando las opciones del mapa.