Resultados de las elecciones aragonesas 2026: la disputa del último escaño, minuto a minuto

Las elecciones de Aragón que se celebran este 8 de febrero se presentan con la incógnita de si el actual presidente autonómico, Jorge Azcón, al que las encuestas presentan como ganador, suma el apoyo necesario para gobernar en solitario, mejorando de sus actuales 28 diputados en las Cortes, con el objetivo puesto en los 34 necesarios para obtener la mayoría absoluta. El resultado final del PSOE, el crecimiento de Vox y la permanencia o no en el Parlamento aragonés de los partidos de la izquierda alternativa y aragonesistas son las otras incógnitas de la noche. Cada escaño cuenta este 8F, y el gráfico a continuación muestra cuál es el último asiento en juego en cada provincia.

En las elecciones de Aragón, se elige a un total de 67 representantes en las Cortes: 18 por Huesca, 35 por Zaragoza y 14 por Teruel, mediante un sistema proporcional de listas cerradas, aplicando la fórmula D'Hondt. Para entender el reparto de escaños en las elecciones de Aragón, hay que tener en cuenta que el sistema electoral incluye un umbral del 3% que se aplica sobre la provincia.

Ello significa que, para optar al reparto de escaños, una candidatura ha de obtener el 3% de los votos válidos en la circunscripción en la que se presenta. Se da la circunstancia de que las tres provincias aragonesas reparten un número de escaño disparejo a su censo real, en aras de mantener la representatividad de los territorios en la cámara legislativa, pero ello tiene efectos en el rendimiento electoral de los partidos.

Así, aunque Zaragoza abarca el 73% del censo de todo Aragón, solo reparte el 52% de los escaños (35 de 67); es decir, tiene menos escaños de los que le correspondería por su tamaño, una infrarrepresentación de 20 puntos. En cambio, Huesca y Teruel, que suman el 27% del censo, se reservan casi el 48% de los diputados de las Cortes. Cada una de ellas está sobrerrepresentada en unos diez puntos. En consecuencia, los votos necesarios para decidir un escaño o para que este cambie de manos son diferentes en cada provincia.

Por otra parte, hay que recordar que el reparto de escaños de esta jornada electoral solo contempla el voto escrutado este domingo, que comprende las papeletas depositadas en los colegios electorales en Aragón y el voto emitido por correo de los electores residentes en España. Queda pendiente el recuento del voto de los electores residentes en el extranjero, el denominado voto CERA. En estos comicios de diciembre, 33.656 personas en el extranjero tenían derecho a voto, la mayoría residentes en Francia, Argentina, Estados Unidos y Reino Unido.