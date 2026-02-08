El PSOE de Alegría se hunde al mínimo histórico en Aragón en otra noche electoral dramática para los socialistas
- La exministra reconoce que "no es un buen resultado" y recuerda que "hoy el PP es aún más dependiente de la ultraderecha"
- Sigue el minuto a minuto y la última hora en directo de las elecciones en Extremadura
Por segunda vez en mes y medio, el PSOE cosecha un mínimo histórico en unas elecciones autonómicas, que sigue 'helado' e inmóvil a nivel territorial. El invierno electoral que comenzó el PSOE extremeño a finales de diciembre, lo continúa ahora Pilar Alegría en Aragón, en una nueva noche electoral dramática y llena de tristeza en las filas socialistas, donde se deja cinco diputados y cae hasta los 18 asientos en las Cortes de Aragón.
Lo avisaban las encuestas y las urnas lo han confirmado. La primera apuesta 'ministerial' de las cinco que tiene Pedro Sánchez en las comunidades autónomas fracasa con el 24,3% de los votos y logra 160.000 papeletas, 17.000 por encima del mínimo histórico logrado en el año 2015. La exportavoz del Gobierno de Sánchez, que dejó el Consejo de Ministros hace menos de dos meses, no ha podido revertir las proyecciones previas y cosecha su derrota más dura en las primeras elecciones autonómicas en la era 'post Lambán'.
Si en diciembre el titular con el que se podía resumir las elecciones extremeñas para el PSOE era "Winter is coming" (Se acerca el invierno), un lema que es una advertencia para prepararse para tiempos difíciles de la serie Juego de Tronos, el PSOE está ya en plena tormenta invernal. El invierno ha llegado y con fuerza. Los socialistas siguen cosechando derrotas importantes en sus feudos, se siguen alejando del poder territorial y el próximo mes llega Castilla y León, territorio en el que nunca en la historia de la democracia ha logrado ganar.
Alegría reconoce que "no es buen resultado"
"Cualquier resultado que no nos permita gobernar no será un buen resultado para el PSOE", ha reconocido Alegría en una comparecencia sin preguntas en la que ha felicitado al ganador, Jorge Azcón (PP). "Estamos ante unas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses, fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el PP es aún más dependiente de la ultraderecha. Cuando la ultraderecha avanza, quienes más pierden son los aragoneses y aragonesas", ha añadido.
El PP ha ganado las elecciones con 26 diputados, pero pierde dos escaños y volverá a depender de Vox, que es uno de los grandes triunfadores de la noche al doblar su resultado y conseguir 14 sillones. El otro triunfador es CHA, que aprovecha la debacle socialista para doblar también diputados (6), Teruel - Aragón Existe (2) pierde un escaño e Iu-Sumar (1) mantiene resultado en una noche que ha confirmado la desaparición de Podemos y PAR.
"Ante este resultado nos preguntamos si Azcón seguirá utilizando Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas. En este horizonte incierto que se abre, los socialistas de Aragón somos la alternativa progresista", ha añadido Alegría al valorar los resultados con escasa autocrítica.
En unos comicios marcados por el debate nacional, en el que la propuesta de financiación autonómica del Gobierno se ha colado de lleno en las elecciones. La propuesta, que ha sido defendida a capa y espada por Alegría tanto como ministra portavoz como siendo candidata, ha sido criticada tanto por la oposición aragonesa, como dentro del partido y los propios electores han dado la espalda a la papeleta socialista.
Sin embargo, fuentes socialistas en Aragón creen que "han salvado muy honrosamente los muebles" porque Alegría se queda liderando la oposición y es el mismo resultado que obtuvo Lambán en 2015.