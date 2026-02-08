Por segunda vez en mes y medio, el PSOE cosecha un mínimo histórico en unas elecciones autonómicas, que sigue 'helado' e inmóvil a nivel territorial. El invierno electoral que comenzó el PSOE extremeño a finales de diciembre, lo continúa ahora Pilar Alegría en Aragón, en una nueva noche electoral dramática y llena de tristeza en las filas socialistas, donde se deja cinco diputados y cae hasta los 18 asientos en las Cortes de Aragón.

Lo avisaban las encuestas y las urnas lo han confirmado. La primera apuesta 'ministerial' de las cinco que tiene Pedro Sánchez en las comunidades autónomas fracasa con el 24,3% de los votos y logra 160.000 papeletas, 17.000 por encima del mínimo histórico logrado en el año 2015. La exportavoz del Gobierno de Sánchez, que dejó el Consejo de Ministros hace menos de dos meses, no ha podido revertir las proyecciones previas y cosecha su derrota más dura en las primeras elecciones autonómicas en la era 'post Lambán'.

Si en diciembre el titular con el que se podía resumir las elecciones extremeñas para el PSOE era "Winter is coming" (Se acerca el invierno), un lema que es una advertencia para prepararse para tiempos difíciles de la serie Juego de Tronos, el PSOE está ya en plena tormenta invernal. El invierno ha llegado y con fuerza. Los socialistas siguen cosechando derrotas importantes en sus feudos, se siguen alejando del poder territorial y el próximo mes llega Castilla y León, territorio en el que nunca en la historia de la democracia ha logrado ganar.