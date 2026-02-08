La coalición IU-Sumar no ilusiona en Aragón y mantiene su único escaño

Ni "voto útil" ni "alternativa sólida" frente a la derecha. El llamamiento durante el cierre de campaña de la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, no ha calado y solo ha logrado un escaño en el 8F, al obtener 19.014 votos con el 97% del escrutinio. El resultado mantiene la presencia de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, pero no logra insuflar aire al partido progresista. Varias encuestas apuntaban a la posibilidad de añadir un escaño más y alcanzar los dos asientos.

"Estamos satisfechos con la campaña", ha asegurado Abengochea en su comparecencia, "aunque los resultados no son tan buenos como hubiéramos esperado". Se ha mostrado crítica con el candidato del PP, Jorge Azcón, al que ha recriminado una "irresponsabilidad [...] más evidente que nunca" porque sus "peores resultados" suponen "más dependencia de la extrema derecha".

Con los resultados del 8F, IU-Sumar se sitúa como sexta y última fuerza en el tablero político aragonés. La también coordinadora general de IU Aragón se ha presentado durante la campaña como "una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha". En el cierre de campaña del viernes 6 de febrero pidió "el voto útil" para "abrir un nuevo tiempo político en Aragón".

La alianza entre Izquierda Unida y Sumar habría resistido el envite en un espacio electoral tan fragmentado como el situado a la izquierda del PSOE en Aragón. La propuesta estatal de los de Abengochea mantiene el escaño, mientras que la de Podemos-AV queda sin representación en las cortes aragonesas.