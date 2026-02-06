Abengochea (Sumar) llama a la "movilización masiva" y a "votar con emoción" en el cierre de campaña

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha apelado, en el último día de campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, a la "movilización masiva de la clase trabajadora", insistiendo en que "nada está decidido": "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad.

Durante este último día de campaña electoral, la coalición IU-Sumar ha recibido el apoyo de la senadora y diputada autonómica de Más Madrid Carla Antonelli, que ha pedido el voto para Marta Abengochea. Durante una visita al zaragozano barrio de la madalena, Antonelli ha recordado que "el PP de la libertad es el que ha acabado con la ley de la memoria histórica y la libertad diverso afectivo sexual". También ha estado arropada por el candidato por Zaragoza, Pepe Paz y la de Huesca, Carmen Sánchez.

Por la mañana, era Abengochea quien pedía el voto "con orgullo, con emoción y con la convicción de que todavía todo está en juego", subrayando que "ninguna encuesta vota y ningún resultado está escrito antes de que la gente hable en las urnas".

Según candidata de IU-Sumar, esta campaña ha demostrado que existe "una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha, basada en la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y la dignidad de la clase trabajadora". "Hemos recorrido Aragón, como siempre, de la mano de los colectivos y del tejido asociativo, pueblo a pueblo y barrio a barrio, porque así es como se construye nuestra política: escuchando, organizándonos y caminando junto a la gente", ha señalado.

Abengochea llama a votar "con emoción además de con razón" La candidata ha insistido en que el voto a Izquierda Unida- Movimiento Sumar es "un voto útil para frenar el retroceso y abrir un nuevo tiempo político en Aragón". "Nos jugamos tener una representación fuerte para defender a la gente: un diputado en Huesca que arrebatamos a Vox y uno en Zaragoza que podemos quitarle al Partido Popular. Eso depende de que la gente vaya a votar", ha remarcado, apelando directamente a quienes dudan o piensan que su voto no cuenta. En este último día de campaña, Abengochea ha hecho un llamamiento especial a votar "con emoción además de con razón". "Votar es un acto político, pero también un acto de dignidad. Es decir que no nos resignamos, que no aceptamos que nos roben el futuro ni los derechos conquistados con décadas de lucha", ha afirmado. IU-Movimiento Sumar quiere convertir este cierre de campaña, en el Centro Cívico Delicias, en un encuentro festivo y un espacio de celebración colectiva y de orgullo. Un acto que va a contar con la actuación de Almendra Garrapiñá, y al que Abengochea ha invitado a la ciudadanía "para celebrar el camino recorrido, reforzar la organización y encarar la jornada electoral con alegría, fuerza y convicción, y la satisfacción de haberlo dado todo". "Pase lo que pase, esta campaña ya ha demostrado que hay equipo, hay proyecto y hay país", ha dicho Abengochea. "Pero si queremos cambiar las cosas, hay que ir a votar. Nadie lo hará por nosotras y nosotros", ha concluido.