Abengochea (IU-Sumar) asegura que su proyecto se centra en "la defensa de los derechos públicos" y "el territorio"
- La candidata de IU-Sumar a la Presidencia de Aragón ha sido entrevistada en La Hora de La 1 de TVE
- Defiende que hay que "revertir procesos de privatización" y exige aplicar la ley estatal de vivienda en Aragón
La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha explicado este jueves que su proyecto "se centra en la defensa de los derechos públicos", pues ha denunciado que en la última legislatura se ha llevado a cabo "una privatización salvaje", así como en "la defensa y custodia del territorio", pues, ha asegurado, hay un proceso de "invasión de macroproyectos al servicio de las grandes multinacionales".
"Tenemos que recuperar el territorio para nuestra gente y defender los principios y valores democráticos ante el riesgo de involución democrática", ha afirmado en una entrevista electoral en La Hora de La 1.
La cabeza de lista de IU-Sumar ha sostenido que tiene que haber "una apuesta fuerte" por que haya servicios públicos de calidad en todo el territorio, independientemente de donde se viva en Aragón. Por ello, ha defendido que hay que "revertir procesos de privatización".
En este sentido, ha denunciado que se van a destinar 20 millones de euros a la "concertación del Bachillerato y la escuela de 0 a 3 años" o que "se está privatizando hasta el corazón de los hospitales públicos".
Preguntada por qué diferencia su programa al de otros partidos de izquierda, Abengochea ha asegurado que IU-Sumar tiene "una trayectoria firme de defensa de los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría social". "Somos confiables, predecibles, estamos en el lado que toca para defender los intereses de la gente", ha incidido.
La vivienda, el principal problema de Aragón según Abengochea
Para la candidata de IU-Sumar, el principal problema en Aragón es la vivienda, seguido de la sanidad. Abengochea ha reclamado que se cumpla la ley de vivienda estatal, porque, ha defendido, tiene que ser "un derecho" y no "un negocio".
"Hay que declarar las zonas tensionadas, topar los alquileres, frenar la especulación y frenar la regulación de los pisos turísticos. Hay que poner la vivienda al servicio de la gente. Y para ello, hay que movilizar vivienda que podría estar en el mercado. Hay que hacer que vuelva a ser un derecho", ha insistido.
También ha defendido vertebrar Aragón "en torno a un modelo económico distinto, pegado al territorio y con tejido empresarial e industrial que genere empleo de verdad y que responda a una economía productiva real y no especulativa".
