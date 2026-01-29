Abengochea (IU-Sumar) asegura que su proyecto se centra en "la defensa de los derechos públicos" y "el territorio"

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha explicado este jueves que su proyecto "se centra en la defensa de los derechos públicos", pues ha denunciado que en la última legislatura se ha llevado a cabo "una privatización salvaje", así como en "la defensa y custodia del territorio", pues, ha asegurado, hay un proceso de "invasión de macroproyectos al servicio de las grandes multinacionales".

"Tenemos que recuperar el territorio para nuestra gente y defender los principios y valores democráticos ante el riesgo de involución democrática", ha afirmado en una entrevista electoral en La Hora de La 1.

La cabeza de lista de IU-Sumar ha sostenido que tiene que haber "una apuesta fuerte" por que haya servicios públicos de calidad en todo el territorio, independientemente de donde se viva en Aragón. Por ello, ha defendido que hay que "revertir procesos de privatización".

En este sentido, ha denunciado que se van a destinar 20 millones de euros a la "concertación del Bachillerato y la escuela de 0 a 3 años" o que "se está privatizando hasta el corazón de los hospitales públicos".

Preguntada por qué diferencia su programa al de otros partidos de izquierda, Abengochea ha asegurado que IU-Sumar tiene "una trayectoria firme de defensa de los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría social". "Somos confiables, predecibles, estamos en el lado que toca para defender los intereses de la gente", ha incidido.