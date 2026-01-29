Accidente de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Huelva acoge este jueves una misa funeral en memoria de las víctimas mortales de Adamuz

Huelva celebra este jueves una misa funeral en memoria de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran vecinos de distintos municipios de la provincia onubense. El acto, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, servirá para honrar la memoria de los fallecidos y contará con la presencia de los reyes Felipe y Letizia, quienes acuden a Huelva para acompañar a los familiares tras haber visitado previamente la zona del siniestro.

En el ámbito institucional, acudirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien encabezará la representación del Gobierno de España; junto con los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También ha confirmado su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Este funeral religioso, en principio concebido como una celebración más íntima surgida del deseo de la diócesis de Huelva de despedir a los fallecidos, ha adquirido una mayor relevancia después de la cancelación del homenaje de Estado previsto inicialmente para el próximo sábado 31 de enero.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto.

RTVE emitirá en directo este jueves la misa funeral en un especial informativo que comenzará minutos antes de las 18:00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en La 1 y Canal 24 horas de forma simultánea. Lo presentarán la directora del Telediario 2, Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.