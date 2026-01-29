Accidente de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Huelva acoge este jueves una misa funeral en memoria de las víctimas mortales de Adamuz
Huelva celebra este jueves una misa funeral en memoria de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran vecinos de distintos municipios de la provincia onubense. El acto, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, servirá para honrar la memoria de los fallecidos y contará con la presencia de los reyes Felipe y Letizia, quienes acuden a Huelva para acompañar a los familiares tras haber visitado previamente la zona del siniestro.
En el ámbito institucional, acudirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien encabezará la representación del Gobierno de España; junto con los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También ha confirmado su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Este funeral religioso, en principio concebido como una celebración más íntima surgida del deseo de la diócesis de Huelva de despedir a los fallecidos, ha adquirido una mayor relevancia después de la cancelación del homenaje de Estado previsto inicialmente para el próximo sábado 31 de enero.
El ministro de Transportes, Oscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto.
RTVE emitirá en directo este jueves la misa funeral en un especial informativo que comenzará minutos antes de las 18:00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en La 1 y Canal 24 horas de forma simultánea. Lo presentarán la directora del Telediario 2, Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
00:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el domingo 18 de enero de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes 20. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.
00:10
Huelva acoge una misa funeral este jueves por las víctimas mortales de Adamuz
00:20
Puente comparece este jueves en el Senado por los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en Rodalies (Cercanías) en Cataluña.
La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz. En la víspera de la comparecencia en el Senado, donde el PP tiene mayoría, el Gobierno ha anunciado que prevé recuperar el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en unos diez días, en torno al próximo 7 de febrero, después de haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro.
No obstante, fuentes de Transportes han precisado que la fecha definitiva para reabrir la línea dependerá también de cómo evolucione la meteorología.
00:30
Renfe amplía hasta el 7 de febrero su plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía
Renfe ha ampliado hasta el 7 de febrero el plan alternativo de transporte que estableció el pasado 20 de enero, tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
La compañía ha tomado esta decisión después de que el Ministerio de Transportes haya anunciado que ya tiene los permisos judiciales necesarios para empezar a trabajar en las tareas de reconstrucción de la vía afectada en el accidente.
Desde que arrancó el plan alternativo de transporte el 20 de enero hasta el 25 del mismo mes, Renfe transportó a cerca de 13.000 personas, en concreto, 12.794 viajeros, en esos seis primeros días, existiendo plazas para un máximo de 27.384 personas.
En cuanto a la distribución por corredor, el de Madrid-Sevilla registró un total de 7.946 viajeros, siendo el número total de plazas ofertadas de 15.648. De su lado, la ruta Madrid-Málaga movilizó 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas.
01:00
El Ministerio calcula recuperar la línea entre Madrid y Andalucía en 10 días
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado en las labores de reparación de las infraestructuras, estimando que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podrá recuperarse en un plazo de 10 días.
Tras los graves daños ocasionados por el reciente temporal, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para restablecer la conexión ferroviaria con el sur peninsular, una de las arterias principales del transporte nacional que permanece interrumpida en varios tramos clave.
En paralelo a la reconstrucción de las vías, se han activado los mecanismos de protección para los damnificados. Las víctimas ya pueden solicitar formalmente las indemnizaciones y ayudas económicas aprobadas por el Gobierno, destinadas a paliar los daños personales y materiales sufridos. Estos expedientes se gestionarán de forma prioritaria para garantizar que el apoyo financiero llegue cuanto antes a las familias y negocios afectados por la catástrofe.