Oscar 2026: revolucionarios contra pecadores mientras 'Sirat' quiere entrar en trance

Tras meses en los que el Oscar para Una batalla tras otra, y para su director Paul Thomas Anderson, se daban por seguros, el viento viró el día del anuncio de las nominaciones. Los pecadores batió el récord histórico, 16 nominaciones, empezaron a ganar premios y la 98 edición de los Oscar llega este domingo 15 de marzo con la incógnita de su triunfadora abierta (minuto a minuto en RTVE Noticias a las 00:00).

Tanto Los pecadores, la alegoría vampírica sobre el racismo de Ryan Coogler, como Una batalla tras otra, una sátira política sobre la revolución, comparten su tono juguetón sobre cuestiones muy serias. Como también sucede en parte con otras dos nominadas, Bugonia y Marty supreme, a las que hay que sumar Hamnet, sobre el duelo el matrimonio Shakespeare, Frankestein –carta de amor de Guillermo del Toro al clásico- y F-1: la película, cuota taquillera y pegote del año. El cine internacional, cada vez con más peso y casi siempre lo más interesante, aporta El agente secreto (Brasil) y Valor Sentimental (Noruega).

Incógnitas también en las categorías de interpretación. Michael B. Jordan, por sus gangsters gemelos de Los pecadores, y Timothée Chalamet, por su irritante campeón de tenis de mesa, llegan empatados a los pronósticos. Más lío aún en actor secundario, con terna de favoritos: Delroy Lindo (Los pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

Lo mismo puede decirse de actriz secundaria con Wummi Mosaku (Los pecadores), Amy Madigan (Weapons) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra) en la carrera. Solo Jessie Buckley, en actriz principal, por su doliente Anne Hathaway de Hamnet, aparece como clara vencedora tras arrasar en toda la temporada de premios.

Una gala en busca de retener su audiencia El presentador televisivo y cómico Conan O'Brien repite como maestro de ceremonia tras lograr el año pasado detener la dramática caída de audiencia de la gala del último lustro. Más que saber de qué va el guion se conoce lo que evitará: el signo de los tiempos no son las galas políticas, pese a que EE.UU. se encuentre en su momento más turbulento desde el 11-S. En la lista de entregadores de estatuillas, además de los ganadores del año pasado (Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin y Zoe Saldaña), la habitual miríada de estrellas entre las que se encuentra Javier Bardem. Como el año pasado, y en el nombre de la agilidad del espectáculo (según los productores), no habrá actuaciones de las cinco canciones nominadas, sino de solo dos: “Golden”, de Las guerreras K-pop, y “I Lied to You”, de Los pecadores. El resto de nominados, como Nick Cave o Diane Warren, tendrán un breve vídeo. Además, habrá reuniones del reparto La boda de mi mejor amiga (Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy) y otro homenaje a Marvel (Robert Downey Jr. y Chris Evans).