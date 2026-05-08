El Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros por su enfrentamiento en Valdebebas
- El club blanco no impone ninguna sanción deportiva a los jugadores
- El Real Madrid cierra "los procedimientos internos correspondientes" por los hechos ocurridos este jueves
El Real Madrid ha sancionado a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros cada uno por el enfrentamiento que tuvieron este jueves, por el que el uruguayo acabó en el hospital con un traumatismo cranoencefálico que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre diez y catorce días, segun ha comunicado el club blanco.
No se ha impuesto, por tanto, ninguna sanción deportiva a los jugadores, por lo que el centrocampista francés estará disponible para jugar el domingo contra el FC Barcelona en el Clásico de la Liga española si Álvaro Arbeloa lo estima oportuno.
"Han mostrado su total arrepentimiento"
De esta manera, el Real Madrid cierra el expediente disciplinario que abrió a ambos jugadores este mismo jueves con una decisión tomada tras la comparecencia de los implicados ante el instructor del expediente. Según informa el club madridista, los jugadores "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".
Asimismo, indican, "han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición".