El Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros por su enfrentamiento en Valdebebas

El Real Madrid ha sancionado a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros cada uno por el enfrentamiento que tuvieron este jueves, por el que el uruguayo acabó en el hospital con un traumatismo cranoencefálico que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre diez y catorce días, segun ha comunicado el club blanco.

No se ha impuesto, por tanto, ninguna sanción deportiva a los jugadores, por lo que el centrocampista francés estará disponible para jugar el domingo contra el FC Barcelona en el Clásico de la Liga española si Álvaro Arbeloa lo estima oportuno.