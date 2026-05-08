Ayuso suspende su viaje a México y acusa a Sheinbaum de boicotear su visita

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que suspende la parte final de su viaje a México y regresa a España. Lo ha decidido, según ha asegurado en un comunicado, después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya intentado boicotear uno de los eventos en los que iba a participar, la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Según la información facilitada por el quipo de la dirigente del PP, Sheinbaum ha amenazado con cerrar el hotel donde estaba prevista la celebración del evento, en Cancún, si acudía Díaz Ayuso.

El viaje de la presidenta madrileña no ha estado exento de polémica y ha desatado varios encontronazos con el Gobierno mexicano. A la participación de Díaz Ayuso en un homenaje a Hernán Cortés, figura contestada por amplios sectores de la sociedad mexicana, sus críticas al partido del Gobierno y a los abucheos que recibió la baronesa del PP en un acto en Aguascalientes, se suma que Sheinbaum cargase contra los posicionamientos de la dirigente del PP. No obstante, la presidenta de México descartó que la visita fuese a provocar un choque diplomático o a enturbiar las relaciones con España.

"En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado. El Gobierno regional asegura que la presidenta mexicana, en su programa de televisión, "ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos".

Ante esa amenaza, según explican desde el equipo de Díaz Ayuso, la presidenta ha decidido no acudir al evento para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni al resto de participantes. "El gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña. Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México nconduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", sigue el texto difundido por la Comunidad de Madrid.

Para Díaz Ayuso el proceder del Gobierno de México ha terminado por suponer su expulsión, "un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión". "Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid", zanja el comunicado.

"La ultraizquierda que Gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles", trasladan desde el equipo de Ayuso, al tiempo que precisan que la gala de los Premios Platino es un evento que está copatrocinado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital y se organiza en años alternos en Cancún y en Madrid.

Por otro lado, y aunque Díaz Ayuso no ha tenido ningún acto público desde el miércoles, la Comunidad esgrime que "es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía". Este fin de semana estaba prevista su asistencia a la gala de los Premios Platino y tenían programadas reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano.