Sheinbaum descarta que la visita de Ayuso pueda afectar a las relaciones diplomáticas entre México y España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este miércoles que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países.

"¿Por venir a México va a minar una relación diplomática? No le veo tanta importancia", ha afirmado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Díaz Ayuso, del Partido Popular, había participado este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representaba el musical 'Malinche', de Nacho Cano, en el que se rinde homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación de este mismo espectáculo en la Catedral de la Ciudad de México. Sheinbaum ha enmarcado la visita en lo que ha calificado como una alianza política "de la derecha internacional" con la derecha mexicana.

Asimismo, ha cuestionado los motivos del viaje a México de la dirigente madrileña, al considerar que los opositores mexicanos "piensan que eso les va a dar legitimidad aquí". Sheinbaum también ha criticado posturas atribuidas a Ayuso, especialmente en torno a la figura de Hernán Cortés y las políticas sociales: "¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés En México?", ha señalado la presidenta.

La mandataria mexicana ha remarcado que, aunque Díaz Ayuso es una de las representantes de la derecha española, México es un país abierto, por lo que "tiene derecho a venir a México": "México es libre. Nadie debe oponerse a que ella venga", pero ha subrayado que esto no excluye el debate público sobre sus posiciones.

También criticó a actores políticos mexicanos que han difundido encuentros con Ayuso: "Lo que llama la atención son todos los que lo apoyan. O apoyan esa visión en México", ha apuntado, al remarcar que los opositores mexicanos "no tienen un proyecto de nación".

La visita de Díaz Ayuso a México, quien recorrerá varios estados del país, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, en un contexto de polarización entre el oficialismo y sectores opositores, así como de debate sobre la relación histórica entre México y España.