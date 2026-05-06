Sheinbaum descarta que la visita de Ayuso pueda afectar a las relaciones diplomáticas entre México y España
- La presidenta de México ha criticado algunas de las posturas de la presidenta, como su visión de la figura de Hernán Cortés
- Isabel Díaz Ayuso ha recibido la Medalla de la Libertad en Aguascalientes, donde ha vuelto a clamar por el mestizaje
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este miércoles que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países.
"¿Por venir a México va a minar una relación diplomática? No le veo tanta importancia", ha afirmado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Díaz Ayuso, del Partido Popular, había participado este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representaba el musical 'Malinche', de Nacho Cano, en el que se rinde homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación de este mismo espectáculo en la Catedral de la Ciudad de México. Sheinbaum ha enmarcado la visita en lo que ha calificado como una alianza política "de la derecha internacional" con la derecha mexicana.
Asimismo, ha cuestionado los motivos del viaje a México de la dirigente madrileña, al considerar que los opositores mexicanos "piensan que eso les va a dar legitimidad aquí". Sheinbaum también ha criticado posturas atribuidas a Ayuso, especialmente en torno a la figura de Hernán Cortés y las políticas sociales: "¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés En México?", ha señalado la presidenta.
La mandataria mexicana ha remarcado que, aunque Díaz Ayuso es una de las representantes de la derecha española, México es un país abierto, por lo que "tiene derecho a venir a México": "México es libre. Nadie debe oponerse a que ella venga", pero ha subrayado que esto no excluye el debate público sobre sus posiciones.
También criticó a actores políticos mexicanos que han difundido encuentros con Ayuso: "Lo que llama la atención son todos los que lo apoyan. O apoyan esa visión en México", ha apuntado, al remarcar que los opositores mexicanos "no tienen un proyecto de nación".
La visita de Díaz Ayuso a México, quien recorrerá varios estados del país, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, en un contexto de polarización entre el oficialismo y sectores opositores, así como de debate sobre la relación histórica entre México y España.
Ayuso recibe la Medalla de la Libertad en Aguascalientes
Este miércoles, Ayuso ha recibido la Medalla de la Libertad en el Congreso del estado de Aguascalientes, donde en su intervención ha clamado contra quienes por su "aversión a la pluralidad" dividen a los ciudadanos entre "buenos y malos": "México y España somos parte de una misma familia, con unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello. Pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades. ¡Qué no daría otra unión cultural como la hispana por tener lo que nosotros!" ha proclamado la presidenta.
Durante su discurso, la madrileña también ha reprochado a los quieren hacer ver que "los malos son los que se sienten orgullosos de haberse mezclado hasta ser hoy una comunidad de 600 millones de almas".
Su próxima y última parada en este viaje será la Riviera Maya, donde estará presente en la Gala de los Premios Platino de Cine. Se trata del tercer viaje al extranjero de la presidenta en lo que va de año tras sus visitas a Nueva York y Bruselas.