Ayuso reivindica en el Dos de Mayo un Madrid "libre del acoso y del sectarismo" y muestra su "preocupación" por España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este Dos de Mayo que la región está viviendo su "mejor momento" como "motor económico, político y social" del país, y ha reivindicado una comunidad "libre del acoso y del sectarismo" que no se dejará controlar "por nada ni nadie", tras lo que ha expresado su "preocupación" por la situación que vive España.

Ayuso se ha expresado así con motivo de los actos conmemorativos por el Día de la Comunidad de Madrid, una festividad que rinde homenaje a "héroes" que se levantaron en 1808 contra la invasión francesa y en la que la presidenta autonómica ha hecho entrega de las 12 Grandes Cruces de la Comunidad a personalidades como Enrique Cerezo o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón.

Ha vuelto a ser un acto, por segundo año consecutivo, sin presencia del Gobierno de Pedro Sánchez, excluido de nuevo de las invitaciones de Ayuso, al igual que el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martínez. La crispación ha vuelto a ser protagonista en la esfera política de este día, al punto de que el PSOE ha vuelto a celebrar este día en un acto paralelo en la Rosaleda del Parque del Oeste.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha culpado al Gobierno de haber "tensado" las relaciones desde que en la pandemia "decidió que había que acabar con Madrid". Tras mostrar confianza en que la relación vuelva a normalizarse, ha añadido: "Hay que acabar con el cáncer que es Sánchez". La oposición, encabezada por Más Madrid, ha acusado al Partido Popular de hacer de esta fiesta de todos los madrileños la suya "particular" y ha asegurado que, de estar en 1808, Ayuso estaría "apoyando a los franceses".

Ayuso: "Madrid no se dejará controlar por nada ni nadie" En su intervención tras entregar las medallas, Ayuso puesto en valor la forma de ser de los madrileños, que tanto en 1808 como ahora son "una sociedad abierta, popular, callejera, brava y directa" que "comparte unos valores comunes en torno a la libertad y la soberanía del pueblo español". Ayuso posa con sus consejeros de Gobierno al final del acto institucional del Dos de Mayo EFE/Kiko Huesca Eso sí, ha avisado, en una advertencia velada dirigida al Ejecutivo, que la sociedad madrileña es "otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido" en la defensa de su "libertad". "Y les adelanto, no se dejará controlar por nada ni por nadie y, quien lo intente, volverá a encontrarse con una rotunda y digna respuesta". "Madrid cuenta de manera natural con el conjunto de la nación, con su unidad, y con aquellas sociedades que ansían ser libres y aquellas personas que plantan cara al terror y a las imposiciones arbitrarias" y que "vienen eligiendo la libertad", ha sostenido. La presidenta madrileña ha asegurado que la región vive su "mejor momento" porque "ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo": "El buen madrileño sabe admirar a Cataluña como el catalán que realmente ama a su región sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid". Por ello, ha proseguido, en Madrid se dice "sí" a toda idea buena y "no" a cuando alguien quiere "torear" a los madrileños: "Ahí es cuando nos sale el 'anda y que te ondulen'". Ayuso, durante la tradicional ofrenda floral a los Héroes del Dos de Mayo en el cementerio de La Florida Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Y ha celebrado que Madrid es una región "libre del acoso y del sectarismo político", algo que ha permitido a los madrileños "apreciar lo que funciona y sin complejos". También ha subrayado que Madrid "se ha convertido en la región de moda", sin dejar de crecer en 50 años con oportunidades por toda la región. Pero dicho esto, ha expuesto su "preocupación" por la situación que atraviesa España y "el poco apoyo" que tiene la región como capital por parte del Estado: "¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?". "¿Qué futuro le vamos a dejar a la juventud si todo se politiza para que todo pase por el filtro de la ideología?", se ha preguntado. Por último, ha destacado de Madrid que es "una tierra de acogida, abierta a corrientes" y "respetuosa con la pluralidad ideológica", aunque también "es tierra de fe y tradiciones". "Nuestra herencia es Occidente, de la que estamos profundamente orgullosos. Cuyos valores, la libertad, la vida y el Estado de Derecho, son sus mayores bienes y por eso los protegemos y fomentamos", ha zanjado.

Homenaje a los Héroes del 2 de mayo y entrega de las 12 Grandes Cruces Por séptimo año consecutivo, Ayuso ha presidido el acto institucional por la festividad madrileña, que ha comenzado con la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo de 1808 en el cementerio de la Florida de la capital, quienes "dieron su vida por la libertad de España", ha dicho la presidenta. Ayuso, en el cementerio de La Florida, durante la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid En un acto con 600 asistentes, Ayuso ha estado acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; consejeros del Gobierno madrileño; el jefe del Mando Aéreo General-Representante de las Fuerzas Armadas, el general Alfonso María Reyes, y el jefe de la Dirección del Acuartelamiento del Ejército de Tierra, Santiago Juan Fernández. Tras el homenaje, Ayuso ha impuesto en la Real Casa de Correos la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 12 personalidades en reconocimiento a su "excelencia". Entre ellos, destaca el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto Carlos Sainz, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau o los "vigilantes de Parla", doce alumnos de un instituto que salvaron la vida de una mujer que se ahogaba en Irlanda. Alumnos del I.E.S Humanejos de Parla reciben la Gran Cruz de Oro por salvar la vida de una mujer en Irlanda EFE/Kiko Huesca También se ha condecorado al jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, el doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia, y a la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual, entre otros. Todo, en un acto amenizado por el ilusionista Jorge Blass y con la actuación de la cantante Paloma San Basilio, en el que se han proyectado mensajes, entre otros, del director de cine Santiago Segura.