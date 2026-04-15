Archivada una denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la edil de Móstoles que denunció acoso
- La Sala Penal sigue el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo
- No considera los hechos denunciados constitutivos de un delito de revelación de secretos
El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, en relación a la filtración a los medios de comunicación de correo electrónico remitidos por la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde de este municipio madrileño, Manuel Bautista.
En el auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, la Sala de lo Penal del Supremo no considera los hechos denunciados constitutivos de un delito de revelación de secretos, y "hace suyo el criterio de la Fiscalía, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo".
Añade que la denuncia "alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada. Y la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva".
La denuncia de acoso sexual y laboral
La denuncia se interpuso después de que se destapara que la exedil había trasladado dentro del PP de Madrid quejas por un supuesto caso de acoso o agresión sexual por parte del alcalde de Móstoles, hechos que han sido denunciados por ésta ante los tribunales, y que se produjeron desde el inicio de la campaña electoral de 2023.
De acuerdo a la exedil, Bautista la "acosó sexualmente" con comentarios de "tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", pero tras su plante ante esta situación, comenzó lo que ella define como "acoso laboral".
Esas quejas internas supuestamente no habrían sido atendidas dentro del PP, lo que llevó a la concejala a dimitir. A raíz de esa situación, varios medios publicaron correos electrónicos relacionados con el caso en los que la denunciante pedía a la presidenta amparo y en los que su equipo la remitía al PP de Madrid.
Al respecto, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, aseguró que la denuncia no se presentó "como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral", y que fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción".
Poco después de estas declaraciones de Serrano, "El Debate" publicó una serie de correos que la edil envió a Ayuso en los que le exponía la situación y le pedía una reunión. En el primero de los correos, la denunciante pidió "amparo frente a la situación laboral" en la que se encontraba. En los sucesivos, siguió denunciando una situación "insostenible" y en el último, firmado por su abogado, se refería expresamente a una "situación de presunto acoso sexual y/o profesional".