Archivada una denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la edil de Móstoles que denunció acoso

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, en relación a la filtración a los medios de comunicación de correo electrónico remitidos por la exconcejala de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde de este municipio madrileño, Manuel Bautista.

En el auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, la Sala de lo Penal del Supremo no considera los hechos denunciados constitutivos de un delito de revelación de secretos, y "hace suyo el criterio de la Fiscalía, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo".

Añade que la denuncia "alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada. Y la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva".