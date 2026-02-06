La exconcejala de Móstoles denunciará por acoso al alcalde y altos cargos del PP de Madrid por la filtración de correos

La exedil del PP de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral del alcalde Manuel Bautista en el seno del partido ha anunciado que preparan una acción judicial contra el regidor y contra altos cargos del partido por la filtración de los correos personales que envió para pedir amparo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al partido.

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado que la denuncia contra Bautista relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

Además, la exedil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento. La afectada sostiene que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública.

Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

El letrado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como "piensa en tus hijos" o "en tu padre", especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria.

Primero pidió amparo ante la situación "muy grave" La exedil pidió amparo al partido ante la situación laboral por la que estaba pasando en varios correos remitidos al gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en los que solicitaba una reunión con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Los mensajes, a los que ha tenido acceso RTVE, fueron remitidos desde el mes de febrero hasta septiembre de 2024, pocos días antes de pedir su baja de militancia en el partido. Los mensajes difundidos por el entorno de la Comunidad de Madrid demuestran, según defiende el partido, que ella nunca habló en ellos de acoso sexual. Los mensajes revelan que la exconcejal se reunió con ellos en dos ocasiones y que en esos encuentros — el 11 de marzo de 2024 y el 16 de abril— participaron la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. En el octavo y último de estos correos, remitido el 24 de septiembre, pocos días antes de solicitar su baja de la formación, fue el abogado de la denunciante el que se puso en contacto con el partido para tratar la situación de presunto acoso sexual y laboral sufrido por la exedil. Esta es la primera ocasión que habla de acoso, aunque en los anteriores mensajes si asegura haber sufrido una situación insostenible de discriminación. En el primero de los correos remitido el 26 de febrero de 2024, aseguraba que desde el mes de mayo de 2023 llevaba sufriendo una "discriminación muy grave" que aún no había cesado y que se estaba incrementando y solicitaba mantener una reunión con la presidenta Díaz Ayuso para trasladarle la situación, solicitarle su mediación para que no tuvieran que intervenir otros organismos y no empeorase así la situación. A lo que el gabinete de Ayuso respondió al día siguiente avisándole de que no podría recibirle por cuestiones de agenda y ofreciéndole dar traslado de su escrito al secretario general del PP, Alfonso Serrano. Ella accedía en un segundo correo, aunque insistía en que le gustaría reunirse directamente con Ayuso debido a la "situación insostenible de discriminación", en que se encontraba pero manifestando al mismo tiempo su comprensión.

El audio revela que Millán presionó a la exedil con una denuncia La número tres de Ayuso, Ana Millán, presionó a la exedil de Móstoles que había denunciado acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles para que no siguiera adelante con su denuncia advirtiéndole que tenía pruebas contra ella de que llevaba tiempo pasando información al PSOE sobre este asunto. Así lo revelan los audios de la reunión que la concejala mantuvo con la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid después de que solicitara amparo al partido en varios correos, a los que ha tenido acceso el programa de TVE Mañaneros. "Ahora sí que digo con toda honestidad y con todo trabajo, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti con pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema". Ante estas palabras se puede escuchar la reacción de sorpresa de la concejala: "¿Que yo llevo pasando información al Partido Socialista? Bueno...".

Serrano: "Esto no es un caso de acoso sexual" El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que la exconcejala de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral del alcalde del municipio, actuó "de mala fe" y por una "vendetta" personal, aparentemente "grabando conversaciones sin autorización", y ha amenazado con emprender acciones legales si se confirma este extremo. En una rueda de prensa desde la sede del partido, Serrano ha acusado a la exedil de intentar "involucrar" en el caso a la presidenta autonómica y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no tiene absolutamente nada que ver", y ha insistido en que este caso "pretende tapar el desastre del PSOE" en la campaña electoral aragonesa. Serrano ha descartado dimitir y ha negado que la denuncia se trate de un caso de acoso sexual y ha insistido en que desde que tuvieron conocimiento de la denuncia en febrero de 2024 todo apuntaba a una "disputa laboral". "Nunca ha existido acoso sexual, el concepto acoso sexual es algo que se incorpora por primera vez por parte del abogado en el ultimo mail que manda antes de la renuncia como afiliada y concejala, ella siempre alegó conflicto laboral al margen de las discrepancias en todos los correos, empezó hablando de discriminación y así lo trasladó en esa reunión", ha dicho Serrano sobre el encuentro que mantuvo con la exconcejala. Según Serrano, si ella realmente hubiera denunciado una situación de acoso sexual el partido no le hubiera ofrecido una reunión con la vicesecretaría del partido, sino que lo hubiera derivado a los órganos internos que el partido tiene para estos casos.