El PP de Madrid presionó a una concejala de Móstoles para no denunciar por acoso sexual al alcalde Manuel Bautista

Una exconcejala del PP en Móstoles denunció en el seno del partido al alcalde de este municipio Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, pero el partido la presionó para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor, según publica este jueves el diario El País.

Los hechos denunciados por la exedil, según la información adelantada por el periódico, se produjeron desde el inicio de la campaña electoral de 2023, cuando según la concejala empezó a sufrir "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en un acto de campaña del partido, en el Parque Finca Liana. A. Pérez Meca / Europa Press

Según su relato, se plantó ante esta situación y a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba.

La concejala escribió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Sin embargo, ante la falta de respaldo que encontró, decidió entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre de 2024.

El PP de Móstoles apela a la presunción de inocencia El PP de Móstoles ha apelado a la presunción de inocencia del alcalde, Manuel Bautista, tras las acusaciones de acoso sexual y ha afirmado que el proceso fue "debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones". Fuentes del partido en este municipio a Europa Press, consideran que se trata de un escrito "formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado". Además, han asegurado que el archivo del expediente no fue "recurrido" ni tampoco se realizó ninguna actuación posterior por parte de la denunciante, "que tampoco acudió a la vía judicial" y señalan que debe respetarse el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones.

Serrano asegura que el PP actuó y habla de "disputas laborales" El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado en declaraciones al inicio de la comisión Koldo en el Senado que el comité de garantías del PP actuó, analizó y archivó y, por lo tanto, se trata de una denuncia sin sustento, en la que no saben si hay "mala fe" porque en lugar de ir a un juzgado está tratando de dañar la imagen de un alcalde. Además, ha asegurado que la denuncia llegó a la dirección nacional del PP y en este caso lo que se hizo fue archivarlo, pero antes fue atendida por PP de Madrid. Se trata, ha dicho, de "disputas laborales", y él mismo preguntó a la denunciante si estaban hablando de un tema de acoso y ella, según ha señalado, le dijo que no. “‼️El PP niega presiones a la edil de Móstoles para que tapara la denuncia por presunto acoso sexual por parte del alcalde de la localidad



El secretario general regional ha defendido que el caso se presentó como una disputa laboral



PSOE, Más Madrid y Vox han pedido su dimisión pic.twitter.com/MHQP0MYQL3“ — Radio 5 (@radio5_rne) February 5, 2026 Y ha explicado que estos casos siguen los cauces oficiales pero cuando no existen pruebas al respecto lo que procede es archivarlo y no se ha producido ninguna denuncia en el juzgado. El partido descarta "absolutamente" la dimisión alcalde, ha dicho Serrano que ha diferenciado este caso de otras denuncias en el PSOE, que eran "claras y concretas".

El PSOE exige la dimisión "de todos, incluido el alcalde de Móstoles" Tras conocerse esta información, el PSOE ha reaccionado a través de las redes sociales con un mensaje en el que defiende que ellos actúan "de inmediato" en estos casos mientras que el PP "hace justo lo contrario", y agrega: "No somos iguales". "Si aplicaran su propio listón, deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", agrega. El secretario general del PSOE de Madrid, Oscar López, ha pedido explicaciones al PP de Madrid: "Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó. Serrano y Ana Millán, también. Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", ha señalado a través de sus redes sociales. “Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó.

Serrano y Ana Millán, también.

Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoleshttps://t.co/OnYNr78EqW“ — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 4, 2026