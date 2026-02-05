Última hora del temporal en Andalucía, en directo: Andalucía recupera las clases en las zonas sin riesgo y las suspende en Almería
- La borrasca ha provocado el desalojo de unas 3.500 personas
La borrasca Leonardo provoca en diferentes zonas de España incidentes debido a la lluvia y al fuerte viento:
- En Sayalonga (Málaga), la Guardia Civil busca a una mujer que podría haber sido arrastrada por el río.
- El temporal deja 20 evacuados y 300 vecinos incomunicados en Ronda, Málaga.
- Se suspende casi al completo el tráfico ferroviario de Andalucía.
- En Extremadura, las autoridades han ampliado a toda la región el nivel 1 del plan por riesgo de inundaciones.
Última hora del temporal en Andalucía, en directo
-
1:07
AEMET amplía el aviso rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) hasta las 3:00 horas de la madrugada de este jueves
La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) ha ampliado el aviso rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) hasta las 3:00 horas de la madrugada de este jueves.
Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se recomienda extrema precaución en la zona.
“#ACTUALIZACIÓN ¿@AEMET_Andalucia amplía el aviso ROJO por lluvias en Grazalema #Cádiz hasta las 3:00 horas de la madrugada de este jueves— EMA 112 (@E112Andalucia) February 4, 2026
¿¿Extrema la precaución en esta zona y sigue las instrucciones del 1-1-2 ¿ pic.twitter.com/d8MfWZVMal“
-
00:20
Miles de personas evacuadas en Andalucía por el temporal: ¿qué dice la normativa sobre los desalojos en emergencias?
El impacto de la borrasca Leonardo sobre Andalucía ha obligado ya al desalojo de más de 3.000 personas en distintos puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, en un contexto de crecidas de ríos y riesgo de inundaciones que mantiene en alerta máxima a esta comunidad autónoma. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido extremar la precaución, evitar cruzar cualquier cauce y limitar los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles. También ha confirmado que actualmente hay seis ríos en nivel rojo y 18 en nivel naranja, y no ha descartado que, si continúan las lluvias, podrían ser necesarios nuevos desalojos en áreas de riesgo.
A nivel nacional, la base legal para ordenar desalojos obligatorios en situaciones de emergencia se encuentra en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establece que las autoridades competentes pueden adoptar medidas de evacuación y alejamiento de personas cuando exista un riesgo grave para su seguridad, como en casos de inundaciones, incendios forestales o erupciones volcánicas.
En el ámbito autonómico andaluz, los desalojos se regulan en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que faculta a la Junta a ordenar evacuaciones preventivas u obligatorias cuando exista peligro para la población. Esta norma también prevé sanciones para quienes incumplan las órdenes dictadas por los servicios de emergencia.
-
00:03
Andalucía retoma clases presenciales salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y las comarcas más afectadas por la borrasca
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería, en las ciudades de Jaén y Granada y en las comarcas más afectadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, mientras que irán retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas.
“¿ Se retoma la actividad educativa presencial en gran parte de #Andalucia— EMA 112 (@E112Andalucia) February 4, 2026
¿ Se mantienen las restricciones en los puntos más afectados por el temporal.
¿¿ Granada capital se suma a las zonas sin clases tras el decreto de inundaciones aprobado por el ayuntamiento, motivado por… pic.twitter.com/8SilighJMz“
-
00:02
Buscan a una desaparecida por el temporal junto al río en Sayalonga, Málaga
Antes de que acabara el miércoles se ha sabido que un amplio dispositivo de emergencia busca a estas horas a una mujer de unos 30 años desaparecida en la localidad malagueña de Sayalonga.
Según han confirmado fuentes locales, la joven habría sido arrastrada por el fuerte caudal del río Turvilla mientras intentaba rescatar a uno de sus perros. Los equipos de rescate ya han logrado localizar a uno de los canes, pero por el momento no hay rastro de la mujer, natural de Torrox y residente en la zona.
-
00:00
Buenas noches. Arrancamos para contarles en directo el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía y el oeste de la Península. Aquí puedes leer las noticias sobre el temporal de este martes.