Última hora del temporal en Andalucía, en directo: Andalucía recupera las clases en las zonas sin riesgo y las suspende en Almería

Miles de personas evacuadas en Andalucía por el temporal: ¿qué dice la normativa sobre los desalojos en emergencias?

El impacto de la borrasca Leonardo sobre Andalucía ha obligado ya al desalojo de más de 3.000 personas en distintos puntos de Cádiz, Málaga y Jaén, en un contexto de crecidas de ríos y riesgo de inundaciones que mantiene en alerta máxima a esta comunidad autónoma. El consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido extremar la precaución, evitar cruzar cualquier cauce y limitar los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles. También ha confirmado que actualmente hay seis ríos en nivel rojo y 18 en nivel naranja, y no ha descartado que, si continúan las lluvias, podrían ser necesarios nuevos desalojos en áreas de riesgo.

A nivel nacional, la base legal para ordenar desalojos obligatorios en situaciones de emergencia se encuentra en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establece que las autoridades competentes pueden adoptar medidas de evacuación y alejamiento de personas cuando exista un riesgo grave para su seguridad, como en casos de inundaciones, incendios forestales o erupciones volcánicas.

En el ámbito autonómico andaluz, los desalojos se regulan en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que faculta a la Junta a ordenar evacuaciones preventivas u obligatorias cuando exista peligro para la población. Esta norma también prevé sanciones para quienes incumplan las órdenes dictadas por los servicios de emergencia.