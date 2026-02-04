Buscan a una desaparecida por el temporal junto al río en Sayalonga, Málaga

Un amplio dispositivo de emergencia busca a estas horas a una mujer de unos 30 años desaparecida en la localidad malagueña de Sayalonga. Según han confirmado fuentes locales, la joven habría sido arrastrada por el fuerte caudal del río Turvilla mientras intentaba rescatar a uno de sus perros. Los equipos de rescate ya han logrado localizar a uno de los canes, pero por el momento no hay rastro de la mujer, natural de Torrox y residente en la zona.

El incidente se produjo en el contexto de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo. A pesar de las restricciones y el peligro por el estado del río, la joven se encontraba junto a otra mujer en las inmediaciones del cauce con sus mascotas cuando uno de los perros cayó al agua. Según los testimonios recabados, la propietaria se introdujo en el río para salvar al animal y, aunque logró rescatarlo, la fuerza de la corriente impidió que pudiera salir, perdiéndose su paradero desde ese instante.

Con la llegada de la noche, el radio de búsqueda se ha ampliado hasta el municipio vecino de Algarrobo, siguiendo el curso natural del río hacia la costa. Las labores de rastreo se están viendo seriamente dificultadas por la extrema violencia del caudal y la gran cantidad de lodo y materiales que arrastra el Turvilla, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los propios efectivos de emergencia que trabajan en la zona.

01.03 min El temporal deja 20 evacuados y 300 vecinos incomunicados en Ronda, Málaga

En el operativo participan más de una veintena de especialistas, incluyendo ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y unidades de élite de la Guardia Civil, como el GREIM (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña) y los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas). Estos equipos de expertos centran sus esfuerzos en las áreas de más difícil acceso, mientras voluntarios de Protección Civil y agentes locales mantienen la vigilancia en las riberas del río.