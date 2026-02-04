Guerra Ucrania-Rusia en directo última hora 4 de febrero: Trump quiere que Putin "ponga fin" a la guerra en Ucrania
- Dos jóvenes mueren en un ataque aéreo ruso en Zaporiyia
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.442 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales hechos acontecidos:
- Zelenski asegura que espera "la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos"
- La ciudad rusa de Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia del 4 de febrero
00:40
Trump dice que quiere que Putin "ponga fin" a la guerra en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que quiere que Vladímir Putin "ponga fin a la guerra" en Ucrania.
Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.
Estos ataques rusos contra la capital ucraniana se produjeron tras una pausa de unos días conseguida por Donald Trump. "Era de domingo a domingo, y se reanudó y les dio fuerte anoche", ha dicho el mandatario estadounidense. "Cumplió su palabra en eso... Aceptaremos cualquier cosa, porque hace mucho, mucho frío ¿allí. Pero era domingo, y pasó de domingo a domingo". (Reuters)
00:30
La ciudad rusa de Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles
Bélgorod y varias localidades vecinas se han quedado este martes sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles, según han informado medios locales. El portal Noticias de Bélgorod ha señalado que Ucrania ha atacado una instalación energética en Bélgorod. "Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua", escribe el medio.
El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha confirmado "un ataque masivo" que dejó daños al sistema energético local. Gladkov ha anunciado que presidirá la reunión de un gabinete de crisis para abordar y mitigar las consecuencias del ataque. Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año fallecieron 21 civiles por ataques ucranianos, según las estadísticas oficiales. (EFE)
00:20
Dos jóvenes mueren en un ataque aéreo ruso en Zaporiyia
Un ataque con un dron ruso en Zaporiyia, una ciudad del sur de Ucrania, ha matado a dos jóvenes y ha herido al menos a otros once, según han anunciado las autoridades este martes. "Dos personas murieron: un hombre de 18 años y una joven", ha declarado el gobernador regional, Ivan Fedorov, en redes sociales.
Las imágenes publicadas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban dos cuerpos tendidos en el suelo y coches calcinados en el lugar del ataque. "Once personas, incluidos tres niños, buscaron asistencia médica", ha añadido Fedorov. "Esto es una masacre", ha manifestado la primera ministra Yulia Svyrydenko.
00:15
Zelenski asegura que espera "la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos"
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha publicado este martes un mensaje en la red social X indicando que esperan "la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos".
"Fue una propuesta de Estados Unidos: detener los ataques contra las instalaciones energéticas durante las negociaciones diplomáticas y el duro invierno. El presidente de Estados Unidos hizo la petición personalmente. Rusia respondió con un número récord de misiles balísticos", ha escrito Zelenski.
"We await the reaction of America to the Russian strikes. It was the U.S. proposal—to halt strikes on energy during diplomacy and severe winter weather. The President of the United States made the request personally. Russia responded with a record number of ballistic missiles.
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.442 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.