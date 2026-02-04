Guerra Ucrania-Rusia en directo última hora 4 de febrero: Trump quiere que Putin "ponga fin" a la guerra en Ucrania

00:40

Trump dice que quiere que Putin "ponga fin" a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que quiere que Vladímir Putin "ponga fin a la guerra" en Ucrania.

Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.

Estos ataques rusos contra la capital ucraniana se produjeron tras una pausa de unos días conseguida por Donald Trump. "Era de domingo a domingo, y se reanudó y les dio fuerte anoche", ha dicho el mandatario estadounidense. "Cumplió su palabra en eso... Aceptaremos cualquier cosa, porque hace mucho, mucho frío ¿allí. Pero era domingo, y pasó de domingo a domingo". (Reuters)