⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.

Viernes, 9 de enero, día 1.416 de la guerra: Reino Unido refuerza la defensa aérea de Ucrania

En los últimos días, Rusia ha aprovechado la insuficiencia de sistemas de defensa aérea de Ucrania para proteger tanto el frente como la retaguardia con ataques de misiles y drones de largo alcance. La noche del 7 al 8 de enero, la Fuerza Aérea Ucraniana identificó un ataque ruso con 97 drones contra la infraestructura civil y energética de los óblasts de Zaporiyia y Dnipropetrovsk. De ellos, 70 fueron derribados y 27 impactaron en distintos lugares, dejando casi completamente si electricidad a las provincias de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, según el Ministerio de Energía de Ucrania, y provocando la suspensión total de la producción de la empresa siderúrgica ucraniana Zaporizhstal. Además, dos misiles balísticos rusos Iskander-M han impactado contra edificios de apartamentos durante un ataque contra la ciudad de Krivói Rog; y Moscú ha atacado la infraestructura portuaria de Odesa, dañando un tanque de almacenamiento de petróleo, según han informado los jefes de la Administración Militar de estas regiones.

En este contexto, Reino Unido ha proporcionado a Ucrania sistemas de defensa aérea. El subsecretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, Al Carns, explicó el 6 de enero que el Reino Unido ha entregado 13 sistemas de defensa aérea Raven y dos prototipos de sistemas de defensa aérea Gravehawk a Ucrania. Carns también avanzó la llegada de un lote de 15 sistemas Gravehawk, aunque ni específicó la fecha.

Las fuerzas rusas han logrado, recientemente, avances en la provincia de Sumy. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha confirmado mediante imágenes satélite el avance de Moscú al sudoeste de la ciudad de Yablunivka y milblogger rusos mencionan también avances en Andriivka. En la capital de la provincia, las fuerzas rusas han atacado el noroeste de la ciudad entre el 7 y 8 de enero.

El Ejército ucraniano también ha informado de un asalto combinado a gran escala entre Andriivka y Oleksiivka el pasado 7 de enero. Este ataque ha sido descrito igualmente por un bloguero militar ruso que afirma que las fuerzas del Kremlin comenzaron los bombardeos en diciembre de 2025 para preparar la ofensiva. Además, el ISW recoge un intento fallido por parte de grupos de asalto rusos para infiltrarse en las líneas ucranianas usando vehículos todoterreno.

En el frente oriental, Rusia continúa la campaña en el entorno de la ciudad de Járkov y sus operaciones para completar la toma del oblást sde Lugansk. Allí, la ofensiva se concentra en dirección a Kupiansk. El ISW ha geolocalizado imágenes de militares rusos ondeando banderas en el este de Podoly el 8 de enero. No obstante, el think tank estadounidense no confirma avances significativos ni cambios de control del terreno por el momento. También recoge declaraciones de un oficial de una brigada ucraniana que opera en esta zona y que ha explicado que Kiev siguen eliminando efectivos rusos que se esconden en Kupiansk con tácticas de infiltración en pequeños grupos y disfrazadas de civiles.

En Donetsk, los combates se localizan cerca de Siversk y Kostyantynivka-Druzhkivka sin avances confirmados por ninguno de los dos bandos.