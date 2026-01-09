Mapa de la guerra de Ucrania: Rusia ataca las infraestructuras ucranianas con misiles y drones de largo alcance
⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.
Viernes, 9 de enero, día 1.416 de la guerra: Reino Unido refuerza la defensa aérea de Ucrania
En los últimos días, Rusia ha aprovechado la insuficiencia de sistemas de defensa aérea de Ucrania para proteger tanto el frente como la retaguardia con ataques de misiles y drones de largo alcance. La noche del 7 al 8 de enero, la Fuerza Aérea Ucraniana identificó un ataque ruso con 97 drones contra la infraestructura civil y energética de los óblasts de Zaporiyia y Dnipropetrovsk. De ellos, 70 fueron derribados y 27 impactaron en distintos lugares, dejando casi completamente si electricidad a las provincias de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, según el Ministerio de Energía de Ucrania, y provocando la suspensión total de la producción de la empresa siderúrgica ucraniana Zaporizhstal. Además, dos misiles balísticos rusos Iskander-M han impactado contra edificios de apartamentos durante un ataque contra la ciudad de Krivói Rog; y Moscú ha atacado la infraestructura portuaria de Odesa, dañando un tanque de almacenamiento de petróleo, según han informado los jefes de la Administración Militar de estas regiones.
En este contexto, Reino Unido ha proporcionado a Ucrania sistemas de defensa aérea. El subsecretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, Al Carns, explicó el 6 de enero que el Reino Unido ha entregado 13 sistemas de defensa aérea Raven y dos prototipos de sistemas de defensa aérea Gravehawk a Ucrania. Carns también avanzó la llegada de un lote de 15 sistemas Gravehawk, aunque ni específicó la fecha.
Las fuerzas rusas han logrado, recientemente, avances en la provincia de Sumy. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha confirmado mediante imágenes satélite el avance de Moscú al sudoeste de la ciudad de Yablunivka y milblogger rusos mencionan también avances en Andriivka. En la capital de la provincia, las fuerzas rusas han atacado el noroeste de la ciudad entre el 7 y 8 de enero.
El Ejército ucraniano también ha informado de un asalto combinado a gran escala entre Andriivka y Oleksiivka el pasado 7 de enero. Este ataque ha sido descrito igualmente por un bloguero militar ruso que afirma que las fuerzas del Kremlin comenzaron los bombardeos en diciembre de 2025 para preparar la ofensiva. Además, el ISW recoge un intento fallido por parte de grupos de asalto rusos para infiltrarse en las líneas ucranianas usando vehículos todoterreno.
En el frente oriental, Rusia continúa la campaña en el entorno de la ciudad de Járkov y sus operaciones para completar la toma del oblást sde Lugansk. Allí, la ofensiva se concentra en dirección a Kupiansk. El ISW ha geolocalizado imágenes de militares rusos ondeando banderas en el este de Podoly el 8 de enero. No obstante, el think tank estadounidense no confirma avances significativos ni cambios de control del terreno por el momento. También recoge declaraciones de un oficial de una brigada ucraniana que opera en esta zona y que ha explicado que Kiev siguen eliminando efectivos rusos que se esconden en Kupiansk con tácticas de infiltración en pequeños grupos y disfrazadas de civiles.
En Donetsk, los combates se localizan cerca de Siversk y Kostyantynivka-Druzhkivka sin avances confirmados por ninguno de los dos bandos.
Mes anterior
Durante el mes de diciembre de 2025, en las semanas 198ª, 199ª, 200ª, 201ª y 202ª, Rusia ha mantenido una guerra de desgaste en varios frentes, con infiltraciones, bombardeos masivos y presión constante. Moscú reclamó avances en Siversk sin capacidad para convertirlos en cambios estratégicos o decisivos, pero con un elevado coste en vidas y recursos que, junto a la resistencia ucraniana, impidieron la ruptura del frente. Las tropas rusas controlan actualmente cerca del 90% del Dombás y, aunque el Kremlin insiste en conseguir el control completo de esta región, integrada por las provincias de Lugansk y Donetsk, ya sea por la fuerza o mediante la negociación, 2025 cerró sin un acuerdo de paz para Ucrania.
En el siguiente enlace se puede consultar el diario del conflicto en ese mes y acceder a los anteriores.
Sobre estos mapas
La situación en Ucrania cambia continuamente, pero el flujo de información no es constante. Por eso, esta pieza no pretende ser exhaustiva, sino hacer un seguimiento general de los ataques. Es posible que en los mapas sigan apareciendo eventos pasados y que haya otros que tarden un tiempo en reflejarse.
Existe un debate metodológico acerca de que asignar zonas geográficas enteras al control de las tropas rusas puede dar a entender que no existe resistencia o contraataques por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Sin embargo, en estos mapas se busca visualizar las áreas en las que se producen los avances y maniobras de las tropas rusas, adoptando un enfoque militar estándar para registrar diariamente los movimientos de una guerra de maniobras convencional como la que libra Rusia en Ucrania. Este seguimiento de las maniobras y tácticas es esencial para entender y evaluar la evolución de la guerra.
La información del avance de las tropas rusas procede de los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington junto con el proyecto Critical Threats. Sus actualizaciones diarias indican las partes de Ucrania que están bajo control ruso, entendiendo ‘control’ como influencia sobre un área frente a un enemigo. En ese sentido, las áreas coloreadas no suponen la eliminación completa de la resistencia local.
Para completar la información se utilizan las actualizaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, así como datos, vídeos y fotografías proporcionadas por agencias de noticias, medios internacionales y otras fuentes de información fiable revisada por el equipo de DatosRTVE.