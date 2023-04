El Dniéper es el cuarto río más largo de Europa y una de las claves para entender el conflicto armado entre ambos países. Nace en Rusia, fluye por Bielorrusia y llega a Ucrania pasando por Kiev, Dnipro, Zaporiyia y Jersón hasta desembocar en el Mar Negro. A pesar de que sus aguas no fluyen por Crimea, su población depende en gran medida del Canal de Crimea del Norte, que toma el agua del Dniéper a través de Jersón.

La voladura de la presa de la ciudad Kakhovka, construida por Ucrania como respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y para bloquear el canal que abastece su agricultura, fue una de las primeras acciones del Kremlin el mismo día del comienzo de la guerra.

Desde entonces la central que también hay en la zona no ha dejado de sufrir daños y el embalse de Kakhovka cada vez dispone de menos agua potable: se han vertido aguas residuales contaminadas y equipos militares cuyo deterioro y descomposición libera metales pesados y compuestos explosivos tóxicos. A día de hoy, el control y el suministro del mismo sigue siendo una de las políticas prioritarias de la región.

“New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf“