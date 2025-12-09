PSV – Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la sexta jornada de la Champions League

PSV y Atlético se volverán a ver las caras nueve años después en Champions sus cuatro enfrentamientos prácticamente seguidos en 2016. A comienzos de aquel año, el club rojiblanco consiguió eliminar en los penaltis al equipo de Eindhoven unos octavos de final que acabaron con dos 0-0 en cada partido. En la tanda final, Narsingh falló el octavo lanzamiento del PSV y Juanfran anotó para dar la victoria al Atlético. Finalmente ese curso el equipo de Simeone alcanzaría la final de San Siro, en la que los penaltis esta vez fueron su cruz ante el Real Madrid.

En directo PSV – Atlético de Madrid | Champions hoy

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuesta por Alexander Sorloth y Matteo Ruggeri en el once para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven, al que regresa Koke Resurrección y en el que se mantiene Marc Pubill, según recogen las alineaciones oficiales para el encuentro en el estadio Philips.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Nico González, en el centro del campo; y Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

En el PSV Eindhoven, Peter Bosz cuenta de inicio con Matej Kovar; Serginho Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Salah-Eddine; Joey Veerman, Mauro Júnior, Paul Wanner; Couhaib Driuouch, Guus Til e Ismail Saibari.

Meses después, la fortuna propició que Atlético de Madrid y PSV quedaron encuadrados en la fase de grupos de la temporada 2016/2017. Esta vez no hubo prórroga, pero tampoco le hizo falta al equipo colchonero. Una victoria por 0-1 con gol de Saúl Ñíguez en Eindhoven y el triunfo por 2-0 en casa con tantos de Gameiro y Griezmann dieron seis puntos de seis al Atlético.

El Atlético viaja a Eindhoven sabiendo que una victoria es vital para seguir optando al 'top 8' que da acceso directo a octavos de final. Los de Simeone ahora mismo cuentan con 9 puntos en 5 partidos, uno más que el PSV, quien está cuajando muy buena campaña, con victorias de mérito ante el Napoli por 6-2 o ante el Liverpool fuera de casa por 1-4.

El Atlético vuelve a la Champions tras su agónica victoria ante el Inter de Milán con un tanto de Giménez en el minuto 93. Por el momento, sus únicos traspiés han sido en tierras inglesas, con las derrotas ante el Arsenal por 4-0 y el Liverpool por 3-2. El calendario del Atleti le deja dos salidas complicadas, esta de Eindhoven y otra a Estambul para enfrentarse al Galatasaray tras la vuelta a la competición en enero.