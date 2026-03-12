La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos corresponden a Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

La Guardia Civil detuvo este miércoles a dos hermanos que están siendo investigados por su desaparición en 2017, tras encontrar restos óseos en el registro de una vivienda.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

