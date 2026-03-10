Investigan a dos vecinos de Francisca Cadenas, desparecida hace casi nueve años
- La UCO interroga a dos hermanos, vecinos de Hornachos, Badajoz, donde desapareció
- Francisca salió a la puerta de su casa tras despedir a unos amigos y no se la volvió a ver
La Unidad Central Operativa de la Guarcia Civil (UCO) interroga a dos hermanos, vecinos de Hornachos, Badajoz, como investigados por la desaparición de Francisca Cadenas Márquez hace casi nueve años. Este movimiento de la UCO llega después de que los investigadores realizaran una reconstrucción policial con las últimas personas que vieron con vida a Francisca.
La familia de la mujer dice sentirse esperanzados con que se llegue a alguna conclusión tras abrise esta nueva línea de investigación. "Pensamos que debe de haber algo muy importante para que se hayan llevado a cabo" estas diligencias sobre lo que pudo haber pasado, ha afirmado uno de sus hijos, José Antonio Meneses, en declaraciones a la agencia EFE.
El abogado de los investigados, José Duarte, ha señalado en declaraciones a EFE que sus defendidos han mostrado en todo momento colaboración. Además, ha recordado que muy poco después de la desaparición "abrieron las puertas de su casa voluntariamente" y que esta fue registrada "de arriba a abajo".
La desaparición de Francisca Cadenas sigue siendo un enigma, pero para su familia es una dolorosa espera de casi nueve años. El 9 de mayo de 2017 salió de su casa en Hornachos, un pueblo pequeño en Badajoz de 3.600 habitantes y no volvió a su casa, situada a pocos metros. Se le perdió la pista hasta hoy.
Una desaparición cargada de incógnitas
Francisca, de 59 años, había pasado la tarde cuidando en su casa a la hija de unos amigos. Cuando estos vinieron a recoger a la niña, salió a acompañarla para que se reuniera con sus padres. Antes de salir le habría dicho a su hijo que volvería en un momento a preparar la cena, e incluso dejó la puerta abierta. Avanzaron hasta donde habían aparcado el coche, a unos 50 metros de su casa, donde se despidió de ellos para después atravesar un pasadizo que estaba al lado de su domicilio.
Pero desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de Francisca. Algunos testigos la vieron entrar en el estrecho pasadizo que conducía de vuelta a su casa, pero nadie le vio salir de él. Su hijo, que se quedó esperándola, salió a buscarla cuando descubrió que no volvía. Al no encontrarla, fue a buscar el coche de su madre al sitio donde estaba aparcado, a pocos metros de la casa, pero tampoco la encontró.
El hecho de que faltase el coche ha dado pie a la teoría de que pudiera haber sido una desaparición voluntaria, pero su familia lo niega rotundamente. Una teoría que ahora se desmorona ante el hecho de que exista una nueva investigación iniciada por la UCO.
Casi nueve años sin ninguna pista
Tras su desaparición se llevaron a cabo varias búsquedas para localizar a Francisca. Batidas realizadas tanto por los vecinos de Hornachos como por la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, que nunca dieron resultado.
Desde aquel momento la búsqueda no ha cesado, pero en casi una década las autoridades no han hallado ni rastro de Francisca ni de su coche. Su familia describe el instante de su desaparición como un impás desde el que sólo se han dedicado a buscar sin encontrar ninguna certeza.
La cuñada de Francisca ha pedido que no se señale a nadie y que se deje trabajar a la UCO, porque es un pueblo muy pequeño "y hay muchos investigados, todos no pueden ser culpables, así que debemos ser un poco prudentes".
El pueblo de Hornachos ha nombrado una calle con el nombre de Francisca Cadenas con el objetivo de recordarla y que su caso no se olvide. Por el momento la UCO no descarta nuevas actuaciones hasta esclarecer qué le ocurrió a Francisca y dar con el autor o autores de los hechos.