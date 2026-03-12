Morrissey lo vuelve a hacer: cancela su concierto en Valencia de esta noche porque no ha descansado por "el ruido"

El cantante inglés Morrissey lo ha vuelto hacer. El exlíder de The Smiths no va a actuar en el concierto programado para esta noche en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas. En un mensaje en su web, el exlíder de The Smiths señala que llegó a Valencia desde Milán (Italia) en coche "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", termina el meque ha continuado posteriormente con otro en el que ofrece más detalles, titulado 'Mental in Valencia', con un guiño a la letra y la breve mención valenciana de su polémica canción contra la tauromaquia The bullfighter dies.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", explica este comunicado en tercera persona en su propia página web.

Este concierto valenciano iba a ser el primero que el cantante iba a ofrecer en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, Make-up is a lie. En principio, el tour "pasará" también por Zaragoza el sábado y el próximo lunes en Sevilla.

1.500 entradas vendidas Las cerca de 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta, recoge EFE, y este concierto iba a ser el primero que el exvocalista de The Smiths ofreciera en la capital valenciana durante sus 40 años de trayectoria. Por el momento se desconoce si la promotora del concierto ofrecerá alguna solución para los propietarios de las entradas. Esta suspensión supondría la primera de la actual gira europea de Morrissey, quien en el último mes ha actuado ya en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia; su último concierto, precisamente, fue el pasado lunes en Milán. Los tres conciertos en España eran los últimos de este tour.