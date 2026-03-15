Avance semanal de 'La Promesa’ del 16 al 20 de marzo: La mentira de Leocadia y el refugio de Julieta

Manuel ha regresado al palacio y se ha reencontrado con Julieta, con quien ha iniciado un acercamiento. Finalmente, ha decidido disculparse con ella y esta ha aceptado sin dudar. Si las miradas hablaran… Sin embargo, su relación con Ciro no avanza de la misma forma. Cada vez son más los enfrentamientos entre ambos y parece que ninguno está dispuesto a ceder.

En la zona de servicio, todos están consternados por lo ocurrido a Ana. Santos, lógicamente, está totalmente destrozado y cada vez se le hace más difícil ocultar sus sentimientos. Afortunadamente, ahora tendrá el apoyo de su padre, ¡Ricardo ha vuelto al palacio! Si quieres saber lo que va a pasar del 16 al 20 de marzo aquí te dejamos el avance de los episodios 794 al 798.

Avance del capítulo 794 del lunes 16 de marzo En el balneario, Curro es humillado públicamente por el Barón de Bermejo por ser un bastardo. Finalmente, consigue que el barón acceda a reunirse con ellos. En la zona de servicio, Ricardo y Santos dan sepultura a Ana, y el que fue mayordomo rechaza fríamente el ofrecimiento de Pía de acompañarlos. Carlo, a espaldas de María, le pide ayuda a Manuel. Este, le entrega un sobre, ¿con dinero? Santos no pierde detalle de este momento... Leocadia confronta a Cristóbal por el beso con Teresa y él se justifica diciendo que su romance es una farsa para alejar las sospechas de Ángela. A pesar de las advertencias de Alonso y la señora de Figueroa, Martina decide invitar a la presidenta del Patronato a visitar el refugio. La tensión entre Manuel y Ciro crece tras una nueva discusión sobre Julieta...

Avance del capítulo 795 del martes 17 de marzo Durante su reunión, el Barón de Bermejo le revela a Ángela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo común. Esta información refuerza las sospechas de la joven sobre el mayordomo. A su regreso al palacio, ¡no duda en enfrentarse a su madre! Teresa, para acabar con los rumores, revela a todo el servicio que Marcelo es su hermano y no su marido. Por su parte, Santos le confiesa a Petra su dolor porque nadie acudió al entierro de su madre. Martina regresa desolada: la presidenta del Patronato se ha burlado de ella y su propuesta del refugio. Ciro reprende públicamente a Julieta, y Lorenzo lo anima a ser más autoritario. Curro recibe una carta de la Casa Real confirmando la recepción de su solicitud para restituir su título, algo que él asegura nunca haber enviado…

Avance del capítulo 796 del miércoles 18 de marzo Manuel revela que fue él quien envió la solicitud a la Casa Real para la restitución del título de Barón de Linaja para Curro. Eso sí, firmando con su nombre para no comprometerlo. María Fernández, alertada por Santos, confronta a Carlo, quien confiesa haber aceptado el dinero de Manuel. En palacio, Ángela confronta a Leocadia sobre la paternidad de Cristóbal. La señora de Figueroa lo niega y, al perder la calma por la insistencia, ¡abofetea a su hija! Martina, desmoralizada por el fracaso con Doña Pilarcita, acepta el consejo de Jacobo de reestructurar su presentación del refugio con un enfoque puramente técnico y basado en números. Por su parte, Manuel le ofrece a Julieta un espacio de refugio en el hangar. La Promesa: Carlo confiesa haber aceptado el dinero de Manuel MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 797 del jueves 19 de marzo Leocadia confronta a Teresa por su beso con Cristóbal, acusándola de adúltera. El ama de llaves revela que no está casada y que Marcelo es su hermano, pero Leocadia, incrédula, la amenaza con despedirla si vuelve a acercarse a él. Curro le cuenta a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para su título a la Casa Real y que Lorenzo, furioso, ha descubierto que él falsificó la carta para la timba. Ángela, a su vez, confiesa que Leocadia la abofeteó tras discutir sobre su relación previa con Cristóbal. Ignorando la petición de Alonso de ser él quien informara, Lorenzo le cuenta a Leocadia lo del título, provocando su indignación. Mientras, Julieta se postula como ayudante de Manuel: llevará las cuentas de su empresa. Martina, desanimada tras hablar con Adriano, decide cambiar su presentación por una más técnica, siguiendo el consejo de Jacobo. Justo cuando Ricardo se despedía de Pía y del servicio para abandonar el palacio… ¡Manuel lo detiene y le ofrece trabajo como su ayuda de cámara! La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel