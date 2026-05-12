Hantavirus, última hora en directo: el crucero viaja con 27 personas a bordo y llegará a Roterdam el domingo
- El dispositivo de evacuación concluyó el lunes y el barco se encuentra de camino a Países Bajos
"Misión cumplida". El inédito dispositivo para desembarcar en Tenerife el MS Honvius, el crucero que registró un brote de hantavirus que dejó tres muertos, ha concluido "con éxito", según Sanidad. Los más de 140 pasajeros y tripulantes del barco han sido repatriados a sus países de origen y el barco viaja ahora hacia Países Bajos con una tripulación reducida.
De entre los repatriados, tres personas han dado positivo en hantavirus: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español aislado en el Hospital Gómez Ulla, este último de manera provisional.
Hantavirus, última hora en directo
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Doce trabajadores en cuarentena en Países Bajos por no seguir el protocolo
En el Hospital Universitario Radboud, en el este de los Países Bajos, han sido puestos en cuarentena 12 trabajadores del centro.. Según el hospital, no se siguieron correctamente los protocolos, y se cometieron errores de procedimiento durante la toma de muestras de sangre y orina del paciente con hantavirus evacuado del crucero Hondius. Los empleados permanecerán en cuarentena durante seis semanas como medida de precaución.
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Tres personas han dado positivo: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español
Un pasajero español procedente del Hondius y que permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional en el prueba PCR que se realizó a la llegada. Los otros 13 pasajeros españoles han dado negativo provisional. En Francia ha empeorado el estado de salud de la mujer que dio positivo.
También ha resultado positivo provisional un estadounidense y hay una persona con síntomas en un hospital de Atlanta. En total, hacen seguimiento a 18 personas, a las que harán chequeos dos veces al día. Las autoridades insisten, no obstante, en que el riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica, minuto a minuto, del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que, tras la evacuación de los pasajeros en Tenerife, zarpa ahora camino a Roterdam, Países Bajos, con 27 personas de la tripulación y el cuerpo de la alemana fallecida. Se espera que llegue a la ciudad neerlandesa el próximo domingo. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.