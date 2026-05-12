Hantavirus, última hora en directo: el crucero viaja con 27 personas a bordo y llegará a Roterdam el domingo

"Misión cumplida". El inédito dispositivo para desembarcar en Tenerife el MS Honvius, el crucero que registró un brote de hantavirus que dejó tres muertos, ha concluido "con éxito", según Sanidad. Los más de 140 pasajeros y tripulantes del barco han sido repatriados a sus países de origen y el barco viaja ahora hacia Países Bajos con una tripulación reducida.

De entre los repatriados, tres personas han dado positivo en hantavirus: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español aislado en el Hospital Gómez Ulla, este último de manera provisional.