Francia llama a "no generar pánico" por el hantavirus mientras sigue la evolución de la mujer infectada y el resto de aislados

El Gobierno francés celebra este lunes una nueva reunión de gabinete para seguir la evolución de la situación sanitaria después de que una mujer, entre los cinco franceses evacuados del crucero HV Hondius, haya dado positivo en hantavirus tras haber presentado síntomas en el vuelo de repatriación desde Tenerife a París. Pese a todo, el Ejecutivo llamado a no generar "pánico" al tratarse de un escenario de un calibre muy diferente al que se vivió durante la pandemia del coronavirus.

"Si bien comprendo los temores de todos a la luz de lo que hemos vivido en los últimos años (en referencia a la COVID-19), no estamos ni mucho menos en el punto de tener esas discusiones", ha remarcado la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en una entrevista en BFM TV.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que se encuentra en Nairobi de visita oficial, está "atento a la situación" ligada al hantavirus y en "estrecho contacto" con el primer ministro, Sébastien Lecornu, según han indicado fuentes cercanas al jefe de Estado a France Inter.

"Cinco de nuestros compatriotas han sido repatriados ayer desde el Hondius y están colocados en aislamiento estricto en el Hospital Bichat. Cuatro siguen dando negativo en las pruebas. Nuestra compatriota positiva al Hantavirus sigue en reanimación en un estado estable", ha escrito Lecornu en sus redes sociales, en el que recalca que dos reuniones de coordinación interministeriales tendrán lugar cada día.

En la reunión de seguimiento de esta tarde participarán representantes de los ministerios de Sanidad, Interior y Exteriores, así como con responsables de la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia (región parisiense) y de la Dirección General de Sanidad.

La afectada ha empeorado durante la noche La mujer que ha dado positivo está ingresada en el hospital parisino de Bichat junto a los otros cuatro franceses repatriados. Y todos permanecerán hospitalizados durante "un mínimo de 15 días", ha declarado la ministra de Sanidad, Stephanie Rist. El estado de la afectada, cuya identidad no ha sido facilitada y que empezó a presentar síntomas de la enfermedad durante el vuelo de repatriación el domingo, había empeorado durante la noche. La ministra no ha ofrecido detalles sobre posibles enfermedades preexistentes de la mujer ni sobre si su vida corre peligro. Los otros cuatro pasajeros franceses han dado negativo hasta ahora, aunque permanecen bajo estricta vigilancia médica. Todos ellos son considerados "contactos de alto riesgo" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que su aislamiento, previsto inicialmente por 72 horas, podría prolongarse ahora al menos quince días, como ha adelantado Rist. 01.17 min Los cinco franceses evacuados del barco ya han sido trasladados al hospital de París