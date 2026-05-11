La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 11 de mayo con Mariano Peña y Sara Correia como invitados
- La Revuelta, de lunes a jueves en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Cristina Castaño y La Plazuela
El actor Mariano Peña, uno de los protagonistas de la serie Barrio Esperanza de RTVE, y la cantante portuguesa Sara Correia, una de las referencias del género del fado, son los invitados de hoy 11 de mayo en La Revuelta de David Broncano. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde también encontrarás bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Mariano Peña, en ‘Barrio Esperanza’ y ‘Top Chef’
Tras su paso por Top Chef: dulces y famosos, donde protagonizó un momento emotivo en su expulsión al despedirse de Belén Esteban, Mariano Peña volvió a RTVE dando vida a Don Antonio, uno de los personajes principales de la serie Barrio Esperanza. Un profesor de los de toda la vida, algo chapado a la antigua y que, a punto de jubilarse, se resiste a las nuevas metodologías. La serie, protagonizada por Mariona Terés y Alejo Sauras, se emite los miércoles a partir de las 23:00h en La 1 y RTVE Play.
El fado vuelve a sonar en La Revuelta
En las primeras semanas de emisión de la primera temporada, el programa sorprendió con la entrevista de David Broncano a Ana Moura, una de las grandes figuras del fado actual. Hoy, el género tradicional portugués volverá a sonar en La Revuelta con la presencia de Sara Correia. Una artista lisboeta que saltó a la fama tras ganar, con solo 13 años, un talent show de fados y que presenta ya su cuarto disco, Tempestade, cuyas canciones están compuestas en su totalidad por mujeres. No te pierdas su actuación en directo interpretando “Avisem que eu cheguei”, la canción que abre el álbum, acompañada de Diogo Manuel a la guitarra.