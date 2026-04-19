‘Barrio Esperanza’: todos los personajes que dan vida a la serie que reivindica la educación pública

La serie Barrio Esperanza pone el foco en un colegio público donde conviven docentes, alumnos, familias y personal no docente, todos ellos atravesados por sus propias contradicciones. A través de personajes tan carismáticos como imperfectos, la ficción aborda temas como la reinserción, la educación emocional, la precariedad, los prejuicios sociales y la importancia de la escuela pública como motor de cambio. Estos son los protagonistas que dan forma al universo de Barrio Esperanza.

Esperanza Artigas (Mariona Terés) La profesora recién salida de Alcalá Meco. Protagonista carismática y atípica, Esperanza acaba de reincorporarse tras cumplir condena por narcotráfico. Su paso por la cárcel le dio una visión única y una vocación renovada: enseñar desde la empatía y la experiencia. Sus métodos poco ortodoxos chocan con la dirección y el AMPA, pero conquistan a sus alumnos, a quienes trata como iguales y motiva a superarse. Lucha por las segundas oportunidades y por romper prejuicios, convirtiéndose en el alma del colegio y en un referente para quienes creen en la educación pública como motor de cambio social. Esperanza Artigas (Mariona Terés) t

Jerónimo ‘Jero’ Caballero (Alejo Sauras) El director falso y narcisista. Jero dejó la docencia para dedicarse a la gestión y sueña con ascender en la Consejería de Educación. Intenta ser políticamente correcto y que nadie note sus prejuicios, pero siempre acaba siendo tremendamente ofensivo. Se autodenomina el ‘William Wallace de la docencia’ y promueve el trabajo en equipo, aunque su liderazgo es cuestionado por todos. De hecho, todo el profesorado de este centro se hace la misma pregunta: ¿Cómo ha llegado un tipo como éste a ser director en un centro de educación primaria? Jerónimo ‘Jero’ Caballero (Alejo Sauras) t

Don Antonio (Mariano Peña) El profesor de la vieja escuela. A punto de jubilarse, Don Antonio representa la tradición y la resistencia al cambio. Ha vivido (y padecido) en primera línea las 8 leyes orgánicas de Educación que hemos tenido en los últimos 40 años y se siente perdido ante las nuevas metodologías. Es el único al que llaman ‘Don’ y el único que va al colegio con traje. Defiende los deberes, los castigos y el refuerzo negativo, aunque en el fondo siente nostalgia por un tiempo en el que todo parecía más sencillo. Don Antonio (Mariano Peña) t

Claudia Collantes (Ana Jara) La profesora idealista de infantil. Claudia es pura energía positiva, entusiasta de la educación emocional y el aprendizaje cooperativo. Sueña con transformar el aula en un espacio estimulante y afectivo. Se considera una ‘persona vitamina’ y cree, ingenuamente, que Esperanza y ella son mejores amigas. Su visión un tanto naif, pero sobre todo idealista, utópica y romántica de la docencia choca, frontalmente, con la cruda realidad, con la falta de recursos, con un profesorado a menudo desmotivado y con unos alumnos que no siempre están dispuestos a solucionar los problemas sentándose en la ‘colchoneta de la asertividad’. Claudia Collantes (Ana Jara) t

Fátima Cruz Ramírez (Laura de la Uz) La profesora sin pelos en la lengua. Fátima es un verso libre. Maestra por vocación, sarcástica, directa y sin filtros, dice sin pestañear lo primero que se le pasa por la cabeza. Acostumbrada a dar clase entre la precariedad de la isla caribeña, todos los conflictos del CEIP Barrio Esperanza le parecen problemas del primer mundo. Fátima siempre está a la defensiva y dispuesta a clavar un cuchillo léxico al primero que pase por delante de ella. Adora a sus compañeros de trabajo porque son su “familia española”, aunque nunca lo admitiría en público. Para Fátima, la escuela es un refugio, un segundo hogar en el que cualquier niño merece ser feliz. Fátima Cruz Ramírez (Laura de la Uz) t

Manuel ‘Manu’ Santamaría (Guillermo Campra) El profe de Educación Física. Manu es el profesor de Educación Física, apasionado por la vida saludable y la sostenibilidad. Va al trabajo en bicicleta, promueve hábitos sanos y utiliza anglicismos en cada frase. Su ingenuidad y literalidad lo convierten en blanco de bromas, sobre todo, por su incapacidad para reconocer el sarcasmo. Sin embargo, interpreta el humor como una forma de crear vínculos y nunca pierde la sonrisa. Manuel ‘Manu’ Santamaría (Guillermo Campra) t

Mar Recarte (Ruth Nuñez) La cocinera de las empanadillas. Mar es la jefa de cocina, responsable de alimentar a todo el colegio con recursos mínimos. Conoce a cada alumno por su nombre y pelea a diario por ofrecer menús sanos, aunque la falta de presupuesto la obliga a hacer malabares. Su relación con la dirección es tensa, pero nunca pierde el sentido del humor ni la autoridad en la cocina. Es una mujer dispuesta a echar una mano en cualquier ámbito del colegio porque, al fin y al cabo, son su segunda familia. Mar Recarte (Ruth Nuñez) t

Gustavo Zambrano (Ángel Héctor) El conserje de toda la vida. Gustavo lleva toda la vida en el CEIP Barrio Esperanza. Él no puso la primera piedra, pero la sujetó para que la pusieran. Es el hombre de las llaves, el que conoce cada rincón y cada historia del colegio. Ha sido pintor, electricista, psicólogo y niñera, siempre dispuesto a ayudar. Su serenidad y nobleza lo convierten en el confidente de alumnos, padres y profesores. Su vida es y ha sido ese colegio. Gustavo Zambrano (Ángel Héctor) t

Ricardo Cubillo (Juan Vinuesta) El presidente del AMPA, superpapi, superimplicado y superocioso. Ricardo es el padre hiperactivo que nunca falta a una asamblea ni a una recogida de firmas. Se autoproclama adalid de la igualdad y la coparentalidad, pero en realidad sufre de exceso de ego y falta de ocupación. Sus propuestas, a veces absurdas, generan conflictos y situaciones cómicas. Ricardo tiene una estrecha relación con Jero, el director, porque va mucho a su despacho a quejarse de todo lo que considera que no se está haciendo bien en el colegio. Ricardo Cubillo (Juan Vinuesta) t

José ‘Josete’ Carrasco (Carlos Librado ‘Nene’) El papá enamorado de Esperanza. Josete regenta Casa Ludi, el bar que fue de sus padres y que mantiene la esencia de antaño. La esencia y grasa preconstitucional. Atraviesa un complicado proceso de divorcio. Es un hombre bueno, nostálgico y emocionalmente honesto, que revive su amor de infancia por Esperanza cuando ella regresa al colegio. Su hijo León es alumno de Esperanza, lo que complica y enriquece su relación. José ‘Josete’ Carrasco (Carlos Librado ‘Nene’) t

Nayeli Cessi (Chloe con Hache) Hay dos cosas que Nayeli odia con toda su alma: las normas y tener altas capacidades. Rechaza la autoridad y teme ser excluida por sus compañeros, por lo que oculta sus capacidades con continuos enfrentamientos tanto con los niños como con los profesores. Esperanza detecta su potencial y lucha por su inclusión en el programa de Altas Capacidades, creando un vínculo casi maternal. Nayeli Cessi (Chloe con Hache) t

León Carrasco (Tian Tosas) El niño que siempre levanta la mano pidiendo permiso. León es alegre, participativo y muy sensible. Su mundo se tambalea por la separación de sus padres, lo que le lleva a buscar afecto y referentes en sus profesoras. Cuando se emociona, habla tan bajito que hay que acercarse a cinco centímetros para oírle. Es divertido, algo travieso y, sobre todo, muy “abrazable”. León Carrasco (Tian Tosas) t

Martina Cubillo (Nia Tosas) La hija del Presidente del AMPA. Martina es hija única de Ricardo. Es una niña “repipi”, pero muy bien conjuntada. Y es que en su casa le han enseñado que “la vida es más bonita con colores que combinen”. Es hija del presidente del AMPA, pero no presume de ello. Más bien lo menciona como si fuera un título nobiliario que le da cierta autoridad en el recreo. Martina se esfuerza por hacerlo todo bien, por complacer a su padre, por seguir sus consejos, por absurdos y rancios que éstos sean, y por ser una hija modelo, aunque, en el fondo, no deja de ser una niña de 10 años que quiere disfrutar de la infancia lo mejor que pueda. Martina Cubillo (Nia Tosas) t

Juana Ruiz (Carmen Balagué) La madre de Esperanza. Juana es una mujer de carácter duro, marcada por el desencanto y la decepción hacia su hija. Su modo de relacionarse dentro de su micro mundo es una pequeña batalla de silencios y cuchillos. Con lo que no contaba Esperanza es que su madre empezara a dar pequeños síntomas de demencia. Un nuevo marco de convivencia que ambas tendrán que explorar. Aunque sea escribiéndose post-its para recordarse que son madre e hija. Juana Ruiz (Carmen Balagué) t

Lucho (Javier Pereira) El ex tóxico de Esperanza. Lucho es la razón por la que Esperanza decidió cambiar de amistades, de círculos sociales y hasta de vida. Encantador, inteligente, divertido, manipulador y sin ningún tipo de filtro ético o moral. La definición perfecta de un ‘psicópata integrado’. Representa la tentación y el riesgo de recaer en viejos errores. Esperanza tardó dos condenas en darse cuenta de que ese tipo era un indeseable. Ahora, su regreso pondrá a prueba su determinación y tendrá que elegir entre el pasado y la nueva vida que está construyendo. Lucho (Javier Pereira) t