Mariano Rajoy testifica en el juicio del caso Kitchen tras ser señalado por Bárcenas

Si hay un testigo del caso Kitchen que pueda medirse con Luis Bárcenas por el interés público que vaya a suscitar en su declaración, es Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno está citado este jueves en la Audiencia Nacional en la que promete ser una de las sesiones más seguidas del proceso. El tribunal analiza el presunto operativo parapolicial puesto en marcha por el ministerio del Interior durante el primer mandato del gallego al frente del Gobierno de España.

Su nombre ha salido en innumerables ocasiones durante las ocho primeras sesiones del juicio, que sienta en el banquillo de los acusados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al que fuera su número dos, Francisco Martínez. También al excomisario José Manuel Villarejo y al exchófer de la familia Bárcenas, captado para espiar y robar documentación a sus jefes a cambio de pagos a cuenta de fondos reservados.

La conversación desaparecida entre Bárcenas y Rajoy Durante su declaración el pasado lunes, Luis Bárcenas apuntó hacia la dirección del PP como el origen de la trama. "Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido ese momento y luego tiene un traslado a la parte relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido", dijo Bárcenas. Claves de la declaración de Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen: "M.R. era Mariano Rajoy" Noemí San Juan El extesorero también señaló a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP en ese momento, como conocedor de la presunta financiación irregular del partido, al relatar una conversación que habría grabado en su despacho, aunque ha desaparecido. En ese intercambio, Bárcenas le llevó una fotocopia con el saldo de la "contabilidad extracontable". Rajoy, según el testimonio del extesorero, destruyó el papel ante sus propios ojos. Bárcenas habría llevado también al despacho un sobre que contenía ese saldo y que, dijo, Rajoy guardó. Y todo esto quedó registrado en una breve grabación que el extesorero almacenó en la nube y en un pendrive, siempre según su testimonio. El dispositivo, guardado en el estudio de pintura de la esposa del extesorero, fue presuntamente sustraído por la trama junto con otra documentación relacionada con campañas electorales del PP. La grabación del drive, vinculada a una cuenta de correo electrónico, también había desaparecido cuando el extesorero salió de prisión provisional. Bárcenas le había encargado a otro recluso que, aprovechando un permiso, accediese a ese espacio digital para borrar los audios. Sin embargo, el preso no llegó a hacerlo, puesto que fue detenido antes de poder acceder a ellos. Antes de que saliera de prisión, en un registro de su celda, le interceptaron una nota manuscrita por Bárcenas explicando lo que tenía que hacer con ese audio de "M.R.", siglas que el extesorero dijo en sede judicial que corresponden a Mariano Rajoy. El investigador principal de la Kitchen identifica a Rajoy con los apodos que utilizaban los acusados: "Asturiano" o "Barbas" Noemí San Juan En esta causa se juzga el supuesto operativo parapolicial que empleó a decenas de agentes de la Policía Nacional en el espionaje a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El objetivo, buscar el nombre de las personas responsables y conocedoras del mismo. Los letrados del caso intentarán buscar algunas de esas respuestas en la declaración de Rajoy.