Cospedal asegura que a Villarejo "le hizo preguntas, no encargos" cuando era secretaria general del PP

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha sido la segunda en declarar, tras el expresidente Rajoy, este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la Operación Kitchen. De Cospedal ha reconocido haber mantenido reuniones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio, si bien ha negado que le realizara ningún "encargo", sino que se limitó a hacerle "preguntas".

"Yo le hice preguntas, pero no encargos. Son cosas distintas", ha señalado durante el juicio al presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en la época en la que se estaba investigando judicialmente si había una caja B en la formación política.

Cospedal ha confirmado que conoció a Villarejo en 2009 cuando les presentó su expareja. Según ha relatado, se vieron en varias ocasiones en su despacho, y de forma ocasional en una cafetería, ya que no tenían una relación de amistad. Cuando les presentaron "era un policía en excedencia que tenía empresas" y "recién condecorado”. A la ex secretaria general le pareció "una persona honrada”.

Respecto a su relación posterior, mantuvieron contactos fluidos durante diez años, pero Cospedal ha señalado que le hacía al excomisario "preguntas, pero no encargos”, algo que, ha señalado, es diferente”.

Recibió a Villarejo, tal como ha señalado, porque "tenía una magnífica relación con la prensa" y él le dijo que tenía posibilidad de acceder a filtraciones sobre el sumario de Rita Barberá, con la que Cospedal mantenía una relación de amistad. Sobre este asunto versó, tal como dijo el miércoles su exmarido, Ignacio López del Hierro, esa primera reunión. La popular ha negado que trataran otros temas, y también ha rechazado que Villarejo le hiciera un informe sobre Gürtel o le hubiera solicitado algún pago.

“En el PP existía "la sospecha más que fundada" de que estaban siendo "espiados"“

Cospedal ha afirmado que en un momento dado, cuando estaban en la oposición, en el PP tenían "la sospecha más que fundada" de que estaban siendo "espiados" desde el Ministerio del Interior, y que Villarejo le comentó que podría averiguar "algo" porque "los periodistas saben muchas cosas" y porque tenía un amigo policía que se podía enterar.

A preguntas del abogado de Villarejo, Cospedal ha negado recordar una conversación con él en 2017 en la que éste habría advertido de una moción de censura u otra en la que éste le dijese que estaba siendo perseguido por el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Si ha recordado, sin embargo, que Villarejo consideraba que los servicios prestados como policía no se le habían recompensado "suficientemente".

También ha negado pagos a Villarejo o interceder para que éste lograse contratos públicos, espetando un "qué disparate, qué disparate" antes de que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, cortase la pregunta de la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.

Respecto al excomisario Andrés Gómez Gordo, otro de los acusados en la trama que fue responsable de seguridad de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla La Mancha, ha hegado haber conversado con él sobre la presunta operación Kitchen. En esa época, ha señalado, Gómez Gordo, a quien Villarejo denominaba 'Cospedín' en sus agendas, trabajaba montando operativos para la seguridad de consejeros: "No, no creo que tuviera tiempo para nada más, pero además de eso no era lo lógico que estuviera en otras tareas policiales".

Bárcenas, "esa persona de la que usted me habla" Sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, Cospedal ha señalado que su última conversación se produjo en 2009 y que "no le consta" ningún seguimiento del Ministerio del Interior. También ha rechazado haber sido informada de las actividades que supuestamente llevó a cabo la trama. Lo que sí ha dicho es que cuando se publicaron "los famosos papeles”, Cospedal le puso una demanda, que ganó. Ha insistido en que rompió su relación con el extesorero inmediatamente después de haber conocido el hallazgo de sus cuentas en Suiza. "No volvía tener relación con el señor Bárcenas de ningún tipo” y ha negado tener conocimiento de un operativo policial en torno al extesorero. "Hasta dudo que eso fuera así, pero bueno, eso es una opinión personal", ha señalado. A preguntas de la abogada socialista de si recordaba si el presidente le informó de que le "habían quitado todo" a Bárcenas, Cospedal, ha respondido: "No, de ninguna manera”. Tampoco, ha dicho, le informó Villarejo "ni tenía porqué”. Además no tenía conocimiento, ha insistido, del pago a Sergio Ríos por los seguimientos a Bárcenas ni la presunta destrucción de pruebas. Preguntada por el mensaje "Luis, se fuerte”, de Rajoy a Bárcenas, Cospedal reconoce que ha visto ese mensaje en la prensa "como todos los españoles" pero "no me consta que el presidente tuviera una relación con Luis Bárcenas”. ““

Segura que Bárcenas no tenía documentación comprometedora Preguntada si comentó con el que entonces era su marido, Ignacio López del Hierro, la posibilidad de que Bárcenas tuviera documentación comprometedora, ha respondido que pudieron hablar de que "el tesorero quisiera hacer creer que tuviera documentación comprometedora" y ella tenía "absoluta seguridad" de que no era así. "Yo tenía absoluta seguridad de que no tenía documentación comprometedora, ni para el Partido Popular ni para mí". Además ha negado que Bárcenas señalara que se le había sustraído algo entre los efectos que guardaba en su despacho: "Nunca reclamó nada”, y ha continuado que "tampoco dijo nada" sobre los ordenadores que supuestamente le habrían sustraído "ni siquiera compareció como perjudicado”. Este asunto, según ha señalado, fue rechazado por una sentencia judicial y "ni siquiera compareció como perjudicado”. "Esto de la reclamación de que le han quitado o no es una cosa bastante nueva”, ha apostillado. “Cospedal, sobre Fernández Díaz: "Es una persona recta e íntegra" “ Cospedal ha reconocido tener una relación "amable" con el exministro del interior, Jorge Fernández Díaz, al que ha definido como "una persona íntegra”. También trató con Francisco Martínez, ex secretario de Estado, que solicitó ir en las listas electorales por Madrid. Aunque su relación, según Cospedal, no era fluida. Respecto al excomisario Gómez Gordo, también acusado en este juicio, Cospedal ha rechazado haber tenido relación con el primero después de que dejase de trabajar para el ejecutivo.