EE.UU. derriba varios drones iraníes en el estrecho de Ormuz aunque Teherán ve el acuerdo "más cerca que nunca"

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado en las últimas horas varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado este sábado a primera hora, el Mando Central del Ejército de EEUU ha informado de que ha "interceptado" todos los aviones y que "el tráfico marítimo" sobre el estrecho no se ha visto alterado.

Este anuncio ocurre en un día de renovado optimismo sobre la posible firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para consolidar un alto el fuego que serviría de marco a un mínimo de dos meses de negociaciones de paz, a tenor de las señales mandadas ayer por la mediación paquistaní.

Irán sostiene que el acuerdo con Estados Unidos puede firmarse en los "próximos días" El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha afirmado que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en “los próximos días”, de manera digital y no presencial. “Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní. “Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota”, aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea. 00.40 min Irán cesa los ataques contra Israel con el condicionante de acabar con la violencia en el Líbano ¿Cómo es el acuerdo de paz? Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes: La primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. El diplomático ha asegurado además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra. En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní. Araqchí considera que “Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos”, país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.