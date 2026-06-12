Pakistán anuncia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra
- El anuncio se produce tras una serie de acusaciones cruzadas entre EE.UU. e Irán
- El ministro iraní de Exteriores había avisado de que estaban cerca del acuerdo
Pakistán, que está actuando de mediador entre Estados Unidos e Irán, ha anunciado este viernes que ambas partes han llegado a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.
Ha sido el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien ha confirmado el pacto en su cuenta de X: "En medio de intensos esfuerzos de mediación por Pakistán, estamos completamente al tanto de la campaña incesante de desinformación llevada a cabo por aquellos que quieren sabotear el acuerdo de paz".
"Dejando de lado el ruido, podemos confirmar que se ha logrado consensuar un texto final sobre el acuerdo de paz y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora", ha dicho el responsable de Pakistán.
El acuerdo llegas tras acusaciones entre las partes
El anuncio se ha producido tras un cruce de acusaciones en las últimas horas entre EE.UU. e Irán, si bien el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, había afirmado poco antes del mensaje de Sharif que estaban cerca de un acuerdo.
"El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios de comunicación deberían abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido", ha dicho Araqchi en X.
"En línea con nuestro enfoque responsable y transparente -ha agregado-, todos los detalles se compartirán con el público a su debido tiempo".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado poco después un pantallazo del tuit de Araqchi en su red social Truth, tras acusar a Irán de haber filtrado a los medios de comunicación el contenido del acuerdo.
"Los términos (del acuerdo) que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", ha escrito Trump, quien ha asegurado, no obstante, que los iraníes son "gente muy honesta". "Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!".
Las agencias iraníes han publicado supuestos detalles
El inquilino de la Casa Blanca ha reaccionado de esta manera ante la publicación por parte de las agencias iraníes Mehr e IRNA de supuestos detalles del pacto .
De acuerdo con las agencias de Irán, entre los puntos centrales del memorando figura la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El texto prevería garantizar la libre navegación comercial, eliminar las restricciones impuestas durante la crisis y avanzar en la retirada de minas y otros obstáculos que afectaban al tráfico marítimo.
También incluiría la cancelación de las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero, ha indicado IRNA.
Cuestiones como el levantamiento de todas sanciones y el futuro del programa nuclear quedarían fuera del texto y serían abordadas "en una nueva ronda negociadora durante los próximos 60 días", en los que habría un alto el fuego.
Queda por ver si finalmente estos puntos forman parte del acuerdo definitivo anunciado por Pakistán y saber cuándo y dónde se produciría la firma oficial del pacto entre las partes.
La noticia llega después de una escalada de tensión esta semana tras el derribo de un helicóptero Apache de EE.UU. en el estrecho de Ormuz por parte de Irán, y los bombardeos estadounidenses durante dos días seguidos en cumplimiento de la amenaza de Trump de que si la República Islámica no aceptaba un acuerdo atacaría su territorio.
De finalizarse el pacto se pondría fin a una guerra iniciada el 28 de febrero por los bombardeos de EE.UU. y de Israel contra Irán, bajo el argumento de que querían evitar que desarrollara una arma nuclear. Teherán respondió lanzando ataques contra países vecinos como Emiratos Árabes Unidos y Catar, y cerró el estrecho de Ormuz. En represalia, Washington impuso en abril un bloqueo de los puertos iraníes.
Durante los ataques estadounidenses e israelíes, falleció el que había sido hasta el momento el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como buena parte de la cúpula del país. El líder supremo fue sucedido por su hijo Mojtaba Jamenei sobre el que se desconoce exactamente cuál es su estado de salud, dado que podría haber sido alcanzado por los bombardeos.
Desde el 8 de abril está en vigor un alto en fuego entre EE.UU. e Irán, que ha sido violado en repetidas ocasiones, aunque ha dado pie para negociar.
En paralelo, está el frente del Líbano, donde actúa uno de los aliados de Irán en la región, el grupo chií libanés Hizbulá, lo que ha motivado la intervención de Israel en el país árabe.
Sobre si el acuerdo entre EE.UU. e Irán tiene alguna consecuencia en la situación en el Líbano, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó antes del anuncio del pacto que las fuerzas del país no se retirarán de "las zonas de seguridad en el Líbano, Siria y Gaza".
"El Ejército continuará defendiendo nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos desde la cima del Hermón, las montañas del Líbano, nuestras regiones en Samaria y la mayor parte del territorio de Gaza —frente a las amenazas de fuerzas y organizaciones yihadistas, como lección central de los eventos del 7 de octubre", ha advertido.