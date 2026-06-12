Pakistán anuncia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra

Pakistán, que está actuando de mediador entre Estados Unidos e Irán, ha anunciado este viernes que ambas partes han llegado a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.

Ha sido el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien ha confirmado el pacto en su cuenta de X: "En medio de intensos esfuerzos de mediación por Pakistán, estamos completamente al tanto de la campaña incesante de desinformación llevada a cabo por aquellos que quieren sabotear el acuerdo de paz".

"Dejando de lado el ruido, podemos confirmar que se ha logrado consensuar un texto final sobre el acuerdo de paz y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora", ha dicho el responsable de Pakistán.

El acuerdo llegas tras acusaciones entre las partes El anuncio se ha producido tras un cruce de acusaciones en las últimas horas entre EE.UU. e Irán, si bien el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, había afirmado poco antes del mensaje de Sharif que estaban cerca de un acuerdo. "El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios de comunicación deberían abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido", ha dicho Araqchi en X. ““ "En línea con nuestro enfoque responsable y transparente -ha agregado-, todos los detalles se compartirán con el público a su debido tiempo". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado poco después un pantallazo del tuit de Araqchi en su red social Truth, tras acusar a Irán de haber filtrado a los medios de comunicación el contenido del acuerdo. "Los términos (del acuerdo) que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", ha escrito Trump, quien ha asegurado, no obstante, que los iraníes son "gente muy honesta". "Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!". EE.UU. e Irán se acercan a un acuerdo mientras Trump denuncia filtraciones "falsas" sobre los detalles en medios iraníes