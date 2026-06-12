EE.UU. e Irán logran un principio de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar uno de los acuerdos más relevantes de los últimos años en Oriente Próximo, que busca poner fin a la guerra desatada hace más de tres meses en la región. Washington y Teherán han logrado un memorando de entendimiento que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de las sanciones al petróleo iraní y el desbloqueo de fondos congelados, según ha adelantado la agencia iraní Mehr, en un intento de poner fin a la crisis que durante meses ha amenazado el suministro energético mundial.

El acuerdo, que aún debe recibir la aprobación definitiva de ambas partes, llega tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Qatar y Pakistán. Según las últimas informaciones, ya se están realizando preparativos para una posible ceremonia de firma en Ginebra, mientras Washington y Teherán ultiman los detalles políticos y financieros pendientes. Así lo avanzan algunos medios como el portal Axios.

Principales puntos del acuerdo Entre los puntos centrales del memorando figura la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El texto prevé garantizar la libre navegación comercial, eliminar las restricciones impuestas durante la crisis y avanzar en la retirada de minas y otros obstáculos que afectaban al tráfico marítimo. La agencia iraní Mehr ha asegurado este viernes que el acuerdo también incluye la cancelación de las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero. Sin embargo, fuentes estadounidenses sostienen que el alivio de las sanciones y la entrega de los activos se realizarían de forma gradual y vinculada al cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán. El desbloqueo de estos fondos ha sido uno de los principales puntos de fricción durante las negociaciones. El borrador establece además una extensión de 60 días del actual alto el fuego para facilitar negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní. Washington busca garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares y pretende abordar el futuro de las reservas de uranio enriquecido del país, mientras que Teherán exige una relajación más amplia de las sanciones económicas impuestas durante los últimos años.