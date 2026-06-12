EE.UU. e Irán logran un principio de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio
- El pacto incluye la cancelación de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo iraní
- El borrador establece una extensión de 60 días del actual alto el fuego para facilitar negociaciones más amplias
Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar uno de los acuerdos más relevantes de los últimos años en Oriente Próximo, que busca poner fin a la guerra desatada hace más de tres meses en la región. Washington y Teherán han logrado un memorando de entendimiento que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de las sanciones al petróleo iraní y el desbloqueo de fondos congelados, según ha adelantado la agencia iraní Mehr, en un intento de poner fin a la crisis que durante meses ha amenazado el suministro energético mundial.
El acuerdo, que aún debe recibir la aprobación definitiva de ambas partes, llega tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Qatar y Pakistán. Según las últimas informaciones, ya se están realizando preparativos para una posible ceremonia de firma en Ginebra, mientras Washington y Teherán ultiman los detalles políticos y financieros pendientes. Así lo avanzan algunos medios como el portal Axios.
Principales puntos del acuerdo
Entre los puntos centrales del memorando figura la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El texto prevé garantizar la libre navegación comercial, eliminar las restricciones impuestas durante la crisis y avanzar en la retirada de minas y otros obstáculos que afectaban al tráfico marítimo.
La agencia iraní Mehr ha asegurado este viernes que el acuerdo también incluye la cancelación de las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero. Sin embargo, fuentes estadounidenses sostienen que el alivio de las sanciones y la entrega de los activos se realizarían de forma gradual y vinculada al cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán. El desbloqueo de estos fondos ha sido uno de los principales puntos de fricción durante las negociaciones.
El borrador establece además una extensión de 60 días del actual alto el fuego para facilitar negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní. Washington busca garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares y pretende abordar el futuro de las reservas de uranio enriquecido del país, mientras que Teherán exige una relajación más amplia de las sanciones económicas impuestas durante los últimos años.
Estados Unidos se compromete a cancelar los ataques militares
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el jueves que el acuerdo está prácticamente cerrado y anunció la cancelación de ataques militares que Estados Unidos tenía preparados contra objetivos iraníes. No obstante, las autoridades iraníes se han mostrado más prudentes y sostienen que todavía no existe una decisión definitiva, aunque reconocen avances significativos en las conversaciones.
En lo referente a los mercados han reaccionado con optimismo a las noticias sobre el posible entendimiento. Los precios del petróleo han caído con fuerza en las últimas sesiones ante la expectativa de que el crudo iraní vuelva a formar parte del suministro mundial y de que se normalice el tránsito marítimo por Ormuz, reduciendo el riesgo de interrupciones en el suministro.
Aunque persisten diferencias sobre el calendario para el levantamiento de sanciones y la liberación de los fondos bloqueados, el acuerdo supone el avance diplomático más importante entre Washington y Teherán desde el inicio de la crisis y podría abrir la puerta a una negociación más amplia sobre la seguridad regional y el programa nuclear iraní.