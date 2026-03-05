¿Puede EE.UU. acabar con el uranio de Irán si, según la ONU, "no hay pruebas" de que esté fabricando armas nucleares?

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho aquí en

el Canal 24 horas que no tienen pruebas de que Irán a día de hoy tenga

un programa de armas nucleares atómicas.

Lo que van a ver a continuación es esa

entrevista completa a Rafael Grossi

Saludamos en el canal 24 horas a Rafael Grossi, director general del Organismo

Internacional de la Energía Atómica

Muy buenas tardes y gracias por estar en la televisión pública

Un placer. Ya si pueden confirmar algunos daños en

la central nuclear de Natanz, la mayor dirán, ¿cuáles son?

bueno desde el comienzo de este nuevo episodio bélico

que comenzó el pasado día sábado hemos estado haciendo un seguimiento muy

estrecho de toda la situación

con relación a las instalaciones nucleares en todo el país en todo irán

y entre ayer y hoy

hemos podido constatar y confirmar la existencia de algunos daños en esta

instalación

en Natanz. Se trata de daños no de gran

envergadura, debo decir, pero que confirman que ha habido un ataque

en un portal y en unas vías de acceso al complejo

Se trata de un complejo, Natanz, no es una instalación individual, sino que

hay diferentes edificios,

muchos de los cuales fueron destruidos en junio del año pasado, y en uno de

estos accesos

ha habido un impacto.

Hemos también determinado

la existencia de probablemente un impacto en Isfahan, en otra de las

centrales o de las

instalaciones, mejor dicho, también de naturaleza limitada

En líneas generales debo decir que existe una diferencia bastante marcada

con relación a la campaña militar de 2025 en cuanto

a que en aquella ocasión, como ustedes recordarán, se trató de toda una

operación centrada

prácticamente de manera exclusiva y muy focalizada en las centrales e

instalaciones

nucleares. En este caso, aparentemente y más que

aparentemente, obviamente,

a raíz de las informaciones que tenemos y de todo lo que ha estado sucediendo,

los objetivos son mucho más vastos

están distribuidos en todo el territorio del país, tienen una

naturaleza política,

o institucional diversa.

Hasta ahora, porque todo puede cambiar, estamos en una guerra, hasta

ahora no se ha visto ese énfasis en las instalaciones nucleares que sí se vio

en 2022

Por profundizar brevemente en los daños que ya han detectado en

esta campaña, enseguida le voy a preguntar por esa que mencionaba de

junio del año pasado.

Pero estos que han analizado ustedes, decía

Inís Faján, además de Natanz, ¿qué riesgos tiene?

Bueno, en cuanto a riesgos, por el momento lo que hemos visto que son

limitados en tanto no

se ha afectado material nuclear, son daños de carácter físico, más vale

y en dos instalaciones que ya estaban severamente golpeadas, de modo tal que

riesgos

en cuanto a medio ambiente o a la dispersión de material radioactivo son

prácticamente nulos en

estos dos casos insisto puede haber otros pero en cuanto a lo que hemos

comprobado

hasta el momento, es esta nuestra evaluación.

Y su evaluación respecto a lo que comentaba previamente..

el estado en el que se encuentran el resto de instalaciones centrales

nucleares tras cuatro días de bombardeos, porque hoy se está

asegurando que se han destruido instalaciones clave

Bueno, como decíamos hace un momento, esta campaña militar parece ser más

vasta

más amplia en cuanto a la elección de objetivos de blancos

militares, tanto en ciudades como Teherán, como otras en el país,

bases militares, instalaciones industriales, es decir, es mucho más

amplio que un

operación bastante quirúrgica como fue la del año anterior,

que estuvo muy centrada en incapacitar las instalaciones nucleares donde irán

efectuaba sus actividades vinculadas al ciclo de combustible nuclear y en

particular el

famoso enriquecimiento de uranio.

En aquella oportunidad, en los objetivos,

fueron muy claros, muy identificados en cuanto a

afectar a los lugares, las cascadas de

ultracentrífugas donde irán hacia esto, las instalaciones de conversión

del

uranio en su forma original a

gaseosa, en fin, hay una cantidad de funciones industriales que fueron

afectadas y

prácticamente paralizadas a raíz de aquellos ataques.

Por lo tanto, toda esa

situación diría que no se ha modificado.

Irán en los últimos ocho o nueve meses

encaró una tarea de reconstrucción de esas

instalaciones, sino que todo quedó, digamos, en cierto modo congelado y si

acaso lo que

sí se vio en los días inmediatamente previos a

estos ataques, actividades para reforzar las entradas

cubriéndolas con tierra o con escombros, para proteger

de alguna manera aún en forma bastante primitiva o improvisada,

ante la inminencia de lo que consideraban nuevos ataques

Claro, pero puesto que uno de los diversos argumentos que se están dando,

se siguen dando por parte de Estados Unidos e Israel es

la amenaza nuclear de Irán, ¿para ustedes existe esta amenaza?

y cómo es de serio?

Bueno, lo que hay que decir aquí es lo siguiente.

Yo haría para

ese análisis para la pregunta que usted me hace hay que hacer una línea de

tiempo entre junio

del año pasado y ahora.

En el sentido que muchos de los

factores que fueron considerados entonces como preocupantes

permanecen en cierto modo o permanecían tenemos que ver qué es lo que sucede

al final de la guerra.

Enumero, por ejemplo, los 400

plus kilogramos de uranio

enriquecido al 60%.

Eso sigue estando allí.

Y a eso se

suman capacidades residuales que han permanecido, que han quedado allí

en cuanto a la capacidad de enriquecimiento capacidades

industriales que pueden haber llevado

No me corresponde a mí interpretar las decisiones militares de Estados Unidos

o de Israel

Lo que le apunto es que muchos de estos factores de preocupación que existen

permanecen. Y eso quizá, estoy haciendo una

hipótesis,

que quizá no me corresponde hacerla a mí y quizá haya haya estado esto detrás

de

esta decisión. Y otro factor muy importante que quizá

sea bueno que evoquemos, se

trata de las negociaciones yo participé como quizá ustedes sepan de las últimas

rondas de

negociaciones que fuesen mediadas por el ministro de

Exteriores de Omán,

y en particular las últimas dos

rondas que tuvieron lugar en Suiza, en Ginebra, hace dos semanas y luego

la última apenas el jueves de la semana anterior.

Y ese

proceso era evaluado acaso por Estados Unidos y por Israel

como una última oportunidad para evitar

que hubiese otro recurso al uso de la fuerza.

Claro, lo que pasa

señor Grossi, que no sé si se le dio toda la oportunidad a esa última

oportunidad, usted

Es muy buena su observación pero no me corresponde a mí eso

Habría que decírselo a Estados Unidos o a Israel.

Yo lo que le estoy describiendo es que hubo una negociación

negociación que era considerada por estos países como una última

oportunidad

Nosotros estuvimos allí tratando de ayudar, de cooperar para darle el

sostenimiento técnico, digamos, a esa negociación para que se entendiera

bien qué es lo que se podía hacer y ciertamente la negociación fue

interrumpida si hubo poco

tiempo o mucho tiempo, esto es una cuestión de análisis subjetivo.

Yo como diplomático, usted se imaginará,

como jefe de la idea siempre privilegio una solución diplomática que el uso de

la fuerza y

por eso mismo fuimos convocados allí.

Pero no podemos deshacer lo que ha sucedido.

Creo que ahora

todo el objetivo tiene que estar en que la guerra termine lo antes posible y en

que podamos retomar la vía de la negociación

porque fíjese usted que esta cuestión de Irán o de su programa nuclear es un

tema que sigue en

el tablero reverberante de las cuestiones internacionales desde hace

más de 20 años

Y ahora hemos llegado a un paroxismo en el sentido que ha habido en junio del

año

pasado y ahora también enfrentamientos directos motivados

por esta cuestión lo que nos está indicando que existe una necesidad

imperiosa de

lograr una solución diplomática porque será la solución diplomática la que nos

dé una solución

de largo plazo, en mi opinión.

Señor Grossi, lo que pasa es que se genera un poco de confusión

porque tras los ataques de junio del año pasado, por ejemplo, la

administración de Trump dijo que las instalaciones habían quedado

destruidas arrasadas por completo usted me mencionaba ahora bueno que hay

factores

que deduce que permanecen.

Entonces, ¿es verdad que el grueso de la

población no sabemos la amenaza real que supone el programa nuclear iraní?

que queda y que queda de él yo creo siempre evidentemente y como lo acabo

de decir en que deben buscarse

soluciones negociadas, diplomáticas y pacíficas.

Y creo que esto debe ser siempre el objetivo

central esto es para mí es muy claro por otra pero por otra parte también

hay que apuntar si usted quiere como en una contabilidad en la

columna del debe, habría que apuntar el hecho de que Irán seguía

manteniendo ese inventario de

material nuclear, de uranio, seguía sin dar a los inspectores por más de nueve

meses, a los inspectores

de la agencia que yo dirijo el acceso necesario para comprobar que ese

material está allí

que ese material no ha sido desviado a otros usos o escondido o lo que fuese

por lo tanto

yo diría que esto es una situación con muchos claroscuros.

Aquí no hay una

yo no veo por lo menos una situación de absolutos, sino que hay factores de

preocupación

donde las cosas podrían haberse hecho mejor nosotros hemos hecho

muchos llamados a Irán a colaborar con nosotros a fines del año pasado,

firmé en el Cairo, en Egipto, un acuerdo con Irán para volver a

inspeccionar, sin

embargo, ese acuerdo Irán lo dejó de lado.

Es decir, hubo muchos pasos

y muchos momentos que pudiesen haber consolidado una situación de confianza

y que lamentablemente no fueron dados y esa es la realidad permíteme

una última pregunta que me voy quedando sin tiempo, quizá la más importante.

¿Tienen pruebas a día de hoy de

que Irán siga teniendo un programa para armas nucleares o atómicas?

No

esa es la respuesta.

Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de

hoy no existe un programa de fabricación de armas

nucleares esto el hoy día ha sido muy claro en decirlo existen sí como

si fuese un rompecabezas, ¿verdad?

E inclusive autoridades iraníes lo han dicho,

agregando leña al fuego, si se me permite esta expresión española.

Han

dicho, tenemos todo lo que hace falta.

Lo han dicho. Entonces, evidentemente,

esto genera situaciones de duda pero yo como inspector internacional no puedo

decir existe un plan

sé dónde está, quiénes lo están haciendo.

Al mismo tiempo, Irán dice, tenemos todo lo que nos

hace falta para hacer un arma nuclear

si así lo deseamos.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía

Atómica.

Le agradezco muchísimo que haya podido atender a la televisión pública

española en estas circunstancias.

Entiendo de muchísimo trabajo y también preocupación

Gracias. Así es,