EE.UU. e Israel apuntan sus misiles hacia la arquitectura política, militar y nuclear del régimen iraní

La operación lanzada por Estados Unidos e Israel este fin de semana, intuida por todos los servicios de inteligencia europeos y hasta por los halcones financieros de Wall Street, no ha sido solo una acción simbólica, sino una ofensiva preparada desde hace meses y dirigida contra infraestructuras consideradas críticas para la arquitectura militar y nuclear del régimen.

La operación también se ha dirigido a objetivos políticos: la residencia oficial del ayatolá Jamenei ha sido bombardeada, aunque todo apunta a que el líder supremo, ante la inminencia de un ataque, llevaba días refugiado en otras dependencias. Aunque fuentes diplomáticas iraníes han asegurado que "está vivo", en estos momentos se encuentra en paradero desconocido. Además de Jamenei, el actual presidente Masoud Pezeshkian, también ha estado entre el blanco de los ataques coordinados de EE.UU. e Israel, según fuentes oficiales israelies han confirmado a medios hebreos.

Los ataques en la mañana de este sábado alcanzaron instalaciones en el entorno del complejo nuclear de Natanz, eje del programa de enriquecimiento de uranio, y en las proximidades del centro tecnológico nuclear de Isfahán, donde se desarrollan actividades vinculadas al procesamiento y conversión de material sensible. También se registraron explosiones en Tabriz y en áreas de Teherán próximas a instalaciones de la Guardia Revolucionaria y del aparato de seguridad del Estado.

En el sur del país, la ciudad portuaria de Minab, en la provincia de Hormozgan, fue otro de los puntos impactados. Allí opera una base de la Guardia Revolucionaria considerada objetivo militar por Washington y Tel Aviv. El ataque buscaba degradar capacidades logísticas y de despliegue en el Golfo. Sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó una escuela primaria de niñas situada en las inmediaciones. Las autoridades iraníes cifran entre 40 y más de 50 las estudiantes fallecidas, con decenas de heridas, en el episodio civil más grave de esta escalada. La proximidad entre instalaciones militares y zonas urbanas ha multiplicado el impacto humano y político del bombardeo.

Los objetivos militares declarados eran claros, según lleva semanas repitiendo el presidente norteamericano, Donald Trump: retrasar el avance del programa nuclear iraní, afectar depósitos y sistemas vinculados al desarrollo de misiles balísticos y golpear la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria. Distintos analistas consultados en las últimas semanas coinciden en que algunos complejos han sufrido daños significativos, aunque la dispersión y el carácter subterráneo de parte de las instalaciones nucleares limitan la posibilidad de una destrucción total en una sola fase de ataques.

Impacto inmediato El balance humano provisional habla de decenas de muertos adicionales entre personal militar y técnico, además de centenares de heridos en distintas provincias. Las cifras exactas continúan bajo revisión y no existe verificación independiente completa, pero la magnitud de los bombardeos en zonas densamente pobladas ha elevado la presión internacional. Más allá de los daños materiales, el impacto psicológico ha sido evidente: explosiones en la capital, interrupciones del tráfico aéreo y despliegues de emergencia han trasladado la sensación de vulnerabilidad al corazón del país. En el plano militar, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en la región, abriendo un ciclo de acción y reacción que incrementa el riesgo de escalada regional. No obstante, la ofensiva no ha eliminado la capacidad estratégica iraní, diseñada desde hace meses para hacer frente a la intervención militar más anunciada de los últimos años. Así lo ha remarcado el embajador de Irán en España, Reza Zabib, durante una entrevista concedida este sábado a RTVE: "Estábamos listos después de la experiencia de junio de 2025 y seguiremos defendiendo nuestra soberanía y a nuestro pueblo". 00.45 min Transcripción completa Nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía y la gente. been ready based on the June 2025 experience. We will continue defending our sovereignty and our people. There is no doubt about it. No hay We will definitely continue defending in the strongest possible term. It's a turning point from international order and international law to the law of the jungle. Therefore, everybody might be next victim of this jungle. Bueno, And we do El embajador de Irán en España, a TVE: "Estábamos preparados, seguiremos defendiendo nuestro territorio"

Consecuencias regionales La respuesta iraní no se limitado al intercambio directo con Israel. En las horas posteriores a los bombardeos, Teherán activó su red de proyección regional y lanzó misiles y drones hacia varios países del Golfo que albergan bases estadounidenses. Catar confirmó la interceptación de proyectiles dirigidos hacia su territorio, mientras que en Emiratos Árabes Unidos se registraron explosiones y al menos una víctima civil causada por restos de interceptaciones. También se activaron sistemas de defensa aérea y alertas en Baréin y Kuwait. En el caso de Arabia Saudí, se detectaron incursiones en su espacio aéreo y activación de baterías antimisiles, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de impactos directos en suelo saudí más allá de interceptaciones. El humo se eleva desde un área en cercana a la base aérea Al Udeid, que alberga la Fuerza Aérea de Qatar y fuerzas extranjeras, incluido EEUU en Doha AFP La ampliación geográfica del conflicto introduce un elemento de alto riesgo estratégico. Países que hasta ahora intentaban mantenerse en un equilibrio prudente entre Washington y Teherán se ven forzados a reforzar sus dispositivos defensivos y a gestionar la amenaza sobre infraestructuras energéticas críticas. Cualquier impacto directo en refinerías, puertos o bases militares podría arrastrarlos a una implicación más abierta. Al mismo tiempo, el episodio de Minab, con la muerte de decenas de niñas en una escuela del sur de Irán, añade una dimensión humanitaria que complica la narrativa estratégica de Washington y Tel Aviv y alimenta condenas diplomáticas. El conflicto ya no es únicamente una cuestión de instalaciones nucleares o misiles balísticos, sino un escenario en el que la expansión territorial de los ataques multiplica los actores implicados y reduce los márgenes de contención. La región se mueve ahora en un equilibrio frágil, donde cada interceptación, cada error de cálculo pueden transformar una escalada controlada, como hasta ahora parece, en una confrontación de mayor alcance. Imagen de uno de los discursos a la nación de Alí Jamenei IRIB NEWS AGENCY / AFP