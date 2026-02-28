España recomienda abandonar Irán y no viajar al país donde residen 158 españoles tras el ataque de Israel y EE.UU.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado "completamente" a los españoles viajar a Irán y ha recomendado a los que se encuentran allí, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los bombardeos de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel que han comenzado este sábado.

Según han indicado fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán". La embajada española está siguiendo de cerca la situación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que operación calificada como 'Rugido del León' busca neutralizar la amenaza existencial que representa el régimen iraní que ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.

Los gobiernos de otros países del entorno de España, como Francia e Italia habían pedido ya este viernes a los ciudadanos en Irán que abandonen el país y extremen la prudencia en toda la región ante "posibles nuevas actividades militares".