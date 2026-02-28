España recomienda abandonar Irán y no viajar al país donde residen 158 españoles tras el ataque de Israel y EE.UU.
- Los partidos a la izquierda del PSOE condenan el ataque "unilateral e ilegal" de EE.UU. e Israel contra Irán
- Sigue en directo las novedades en torno al conflicto
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado "completamente" a los españoles viajar a Irán y ha recomendado a los que se encuentran allí, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los bombardeos de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel que han comenzado este sábado.
Según han indicado fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán". La embajada española está siguiendo de cerca la situación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su objetivo es la caída del régimen de los ayatolás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que operación calificada como 'Rugido del León' busca neutralizar la amenaza existencial que representa el régimen iraní que ya ha respondido con un primer contraataque con drones y misiles contra Israel.
Los gobiernos de otros países del entorno de España, como Francia e Italia habían pedido ya este viernes a los ciudadanos en Irán que abandonen el país y extremen la prudencia en toda la región ante "posibles nuevas actividades militares".
Los partidos a la izquierda del PSOE condenan el ataque
En el plano político, las primeras reacciones se han producido desde primera hora por parte de los partidos a la izquierda del PSOE.
Movimiento Sumar ha condenado "sin paliativos" la que considera una nueva "agresión imperialista" de EE.UU. contra el régimen "dictatorial y teocrático" iraní a través de un comunicado. Y ha señalado como hace ocho meses se produjo otro ataque en la llamada Guerra de los 11 días y entonces Trump dijo que había destruido todo el potencial nuclear iraní.
Trump utiliza ahora "los mismos motivos" que entonces para volver a atacar, en lo que "en realidad es un intento de cambio de régimen imperialista", afirman en el comunicado. Además denuncian las "continuas violaciones" del Derecho Internacional de la administración Trump que "sumergen de nuevo a Oriente Medio en el caos y la guerra".
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado a EE.UU. y a Israel como "la mayor amenaza de la humanidad" y pide que su aislamiento internacional en un mensaje publicado en redes sociales, en el que señala: "Primero fueron a por Palestina-Líbano- Siria-Yemen, luego a por Venezuela y Cuba, ahora de nuevo a por Irán. Intervenciones militares ilegales de EEUU e Israel que dinamitan el derecho internacional".
También la eurodiputada de la formación morada, Irene Montero, ha condenado las "agresiones ilegales que hacen de EE.UU. e Israel los criminales más peligrosos del planeta" y se ha preguntado "hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes. Pide que España impida a EE.UU. usar sus bases militares y salir ya de la OTAN.