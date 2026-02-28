Cronología de la rivalidad entre EE.UU. e Irán: de la instauración de la República Islámica al ataque de Trump y Netanyahu sobre Irán
- Un recorrido por los acontecimientos que han enfrentado a Teherán y Washington a lo largo de los años
- ÚLTIMA HORA: EE.UU. e Irán lanzan un ataque coordinado contra instalaciones nucleares de Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cumplido su amenaza y ha ordenado bombardear Irán a gran escala, culminando así con un nuevo ataque décadas de desencuentros. El mandatario republicano llevaba los dos últimos meses intercambiando advertencias con el líder supremo de los ayatolás, Alí Jamenei y hoy ha llevado a cabo su deseo confeso de debilitar al régimen de los ayatolás con una operación masiva y continua.
Tras un amago de retorno a la mesa e negociación en Ginebra este pasado jueves y una ronda fallida de contactos diplomáticos y de conversaciones en las últimas semanas, Israel y Estados Unidos se han coordinado para atacar Irán. En los últimos días, el republicano había advertido de que existían "indicios preocupantes" sobre la evolución del programa nuclear iraní y finalmente ha llevado a cabo su anunciado ataque.
En junio del pasado año se produjo, también tras un intento de negociación, la 'Operación Martillo de Medianoche', con la que Washington puso fin a la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Después, a finales de 2025, se produjo una ola de protestas de la población iraní que el régimen islámico ha reprimido ejecutando a miles de manifestantes.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en el Estado persa en 1979, Irán y EE.UU. rompieron sus relaciones diplomáticas y han avivado durante décadas la hostilidad entre ambos, con escasos acercamientos de postura.
Estos son los principales hitos que han convertido en enemigos a Irán y Estados Unidos.
Estados Unidos, a través de la CIA, orquesta un golpe de Estado en Irán que hace derrocar al primer ministro Mohammed Mossadegh y reinstaura la monarquía del Sha Reza Pahlevi. Este movimiento buscaba evitar la influencia soviética en el país persa y originó la desconfianza del pueblo iraní.
La Revolución Islámica manda al exilio al Sha y su familia e instaura el régimen del ayatolá Ruholá Musavi Jomeiní. Occidente pierde así su influencia sobre Irán.
Miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y grupos estudiantiles asaltan la embajada estadounidense en Teherán y toman como rehenes a 52 funcionarios.
El presidente estadounidense Jimmy Carter rompe las relaciones diplomáticas con Irán e impone un embargo comercial.
Estados Unidos lanza una misión de rescate llamada 'Garra de Águila' que fracasa de forma estrepitosa, con la muerte de ocho militares estadounidenses.
Irak invade territorio iraní y comienza una guerra de ocho años en la que Estados Unidos apoya al régimen de Sadam Husein, aumentando la animosidad con Irán.
Irán libera a los rehenes de EE.UU. tras 444 días de cautiverio, el mismo día de la toma de posesión del presidente estadounidense Ronald Reagan.
Estados Unidos designa a Irán como un Estado patrocinador del terrorismo y embarga sus armas en medio de la guerra con Irak.
Un semanario libanés revela la venta secreta de armas de guerra de Estados Unidos a Irán durante dos años a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses en Líbano y el desvío de fondos para financiar a los rebeldes de Nicaragua, conocidos como la Contra. Este escándolo es conocido como Irángate o Irán-Contra
Un crucero de misiles guiados estadounidense, el USS Vincennes, derriba un avión de pasajeros de Iran Air al cofundirlo con un caza F-14 iraní durante una escaramuza en aguas internacionales del golfo Pérsico.
Alí Jamenei asciende a líder supremo de Irán.
El presidente estadounidense Bill Clinton prohíbe todo comercio de Estados Unidos con Irán.
Bill Clinton abre un periodo de diálogo con Teherán gracias a la victoria presidencial del moderado Mohamed Jatamí.
El presidente estadounidense George W. Bush realiza un discurso sobre el Estado de la Unión en el que califica a Irán, Irak y Corea del Norte como un "Eje del mal" que apoya el terrorismo y busca armas de destrucción masiva.
Estados Unidos denuncia que Irán extrae uranio para construir centrales nucleares con fines armamentísticos, pero Teherán lo niega y alega que es para generar electricidad.
Irán suscribe el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), permitiendo inspecciones sin previo aviso del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
El OIEA remite el controvertido programa nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. Irán reacciona amenazando con limitar el acceso del OIEA y reiniciar su programa de enriquecimiento de uranio.
El presidente iraní escribe a Bush una carta con 'nuevas fórmulas' para resolver la 'tensión mundial', pero son desestimadas por Estados Unidos. Era la primera misiva de un dirigente iraní a un presidente de EE.UU. en más de 27 años.
Teherán amenaza con "quemar" Israel y la fuerza naval de EE.UU. en el Golfo Pérsico si sus instalaciones atómicas son atacadas.
El presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo Hasán Rohani mantienen la primera conversación entre líderes de ambos países desde 1979.
Irán y las potencias mundiales alcanzan un histórico acuerdo nuclear (el JCPOA), por el cual Teherán se compromete a no fabricar armas nucleares a cambio de una reducción gradual de las sanciones.
La Administración de Donald Trump impone sanciones a "múltiples individuos y entidades" tras una prueba de misil de medio alcance por parte de Irán.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denuncia un programa nuclear secreto de Irán y Trump amenaza con retirarse del JCPOA.
Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 alegando que Irán mintió sobre su programa. Esta decisión es criticada por las potencias de la Unión Europea y provoca un incremento de la tensión en el Golfo Pérsico en 2019, con varios ataques a petroleros.
Donald Trump designa a la Guardia Revolucionaria Iraní como grupo terrorista, y Teherán responde incluyendo a las tropas estadounidenses presentes en Oriente Medio en su lista de grupos extremistas.
Estados Unidos asesina al general iraní Qasem Soleimani mediante el uso de drones en el aeropuerto de Bagdad por orden de Trump. Soleimani era uno de los hombres fuertes del líder supremo Alí Jamenei. Trump afirmó que Soleimani estaba dirigiendo un ataque inminente contra activos estadounidenses en la región. Irán respondió lanzando misiles balísticos que impactaron dos bases estadounidenses en Irak.
El presidente estadounidense Joe Biden ordena bombardear en Siria a las milicias respaldadas por Irán como advertencia contra agresiones.
Irán sanciona a 51 estadounidenses por su papel en el asesinato de Soleimani.
Estados Unidos sanciona a la Policía de la Moral y a siete altos funcionarios iraníes por la muerte de Masha Amini y la represión de las protestas.
Hamás ataca Israel y mata a 1.200 personas, desencadenando una respuesta militar contra el grupo islamista y los aliados de Irán en la región, como Hizbulá.
La Cámara Baja de EE. UU. bloquea permanentemente los 6.000 millones de dólares de fondos iraníes desbloqueados en un intercambio de cinco presos dos meses antes.
Washington defiende a Israel tras un ataque con drones iraní sin precedentes y anuncia sanciones contra la Guardia Revolucionaria.
La CIA revela un supuesto plan iraní para asesinar a Donald Trump.
Nuevas sanciones estadounidenses contra facilitadores del programa de misiles y drones iraníes.
Donald Trump expresa su deseo de negociar un nuevo acuerdo nuclear por primera vez a los pocos días de regresar a la Casa Blanca.
El OIEA anuncia que Irán acumula 274 kilos de uranio enriquecido al 60% de pureza cercano al 90% necesario para uso militar.
Trump anuncia que EE.UU. comenzará "conversaciones directas" con Irán el 12 de abril para un acuerdo nuclear.
Primera ronda de negociaciones en Omán entre las delegaciones de EE.UU. e Irán para abordar el levantamiento de sanciones.
La segunda ronda de negociaciones concluye en Roma sin acuerdos.
Irán y Estados Unidos concluyen sin avances su quinta ronda de negociaciones nucleares.
El OIEA insiste en que no hay pruebas de que Irán siga teniendo un programa para armas atómicas, aunque no puede asegurar que sus esfuerzos sean únicamente pacíficos.
Israel bombardea a gran escala instalaciones nucleares y militares en Irán, matando a altos mandos militares. Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos, interceptados por Israel. Estados Unidos se desvincula del ataque israelí.
Donald Trump afirma que saben "dónde se esconde" el líder supremo iraní pero descarta matarlo "por ahora".
Jamenei advierte a Estados Unidos de que una intervención en la guerra tendrá "consecuencias irreparables".
Trump avisa que decidirá si Estados Unidos interviene finalmente en Irán "en el plazo de dos semanas".
Trump entra en la guerra contra Irán al bombardear las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordow.
Irán bombardea la base estadounidense de Al-Udeid a las afueras de Doha, capital de Catar, en un ataque sobre la principal instalación militar aérea de Estados Unidos en Oriente Medio. La base, que alberga a 10.000 soldados, había sido evacuada previamente gracias al propio aviso de Teherán, asegura Trump.
Donald Trump anuncia un alto el fuego con fecha de inicio de las 6:00 horas (hora peninsular española) del 24 de junio. El presidente de EE.UU. pide a Israel e Irán que no violen dicho acuerdo, con el que pretende poner fin a un conflicto bautizado por él mismo como "Guerra de los Doce Días".
Trump reafirma que las instalaciones nucleares de Irán están "destruidas" y tilda de "falso" un informe de la inteligencia estadounidense publicado por la CNN y The New York Times que lo descarta.
Jamenei insiste en que Trump "exagera" el impacto de su ataque en las bases nucleares y advierte que cualquier agresión futura tendrá un alto coste.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprueba la ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU (OIEA), la cual conlleva a prohibir la entrada del organismo en el país y la expulsión de todos sus inspectores.
El Consejo de Seguridad de la ONU restablece las sanciones a Irán y recrudece la crisis económica del país persa.
Comienzan en Teherán las manifestaciones de los comerciantes del Gran Bazar, enfurecidos por la fuerte caída del rial, en mínimos históricos, y una inflación de hasta el 70% en alimentos básicos. Con el paso de los días, las protestas se extienden a las 31 regiones del país y tornan en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos por el régimen de los ayatolás.
Trump amenaza a Irán que si dispara contra "manifestantes pacíficos y los mata violentamente (...) Estados Unidos acudirá en su ayuda". "Estamos listos, armados y preparados para intervenir", asegura.
El Gobierno de la República Islámica de Irán, asfixiado tras dos semanas de protestas multitudinarias en las calles, advierte a EE.UU. e Israel que tomará represalias si les atacan: “Serán objetivos legítimos". Israel activa la "alerta máxima" ante la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán, tras una conversación telefónica entre Netanyahu y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Trump vuelve a asegurar que el Ejército de EE.UU. está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán, donde los muertos por la represión del régimen ya son centenares.
Trump anuncia aranceles del 25% a cualquier país que "haga negocios" con Irán.
Teherán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta enviada a la ONU. El presidente estadounidense insta a los manifestantes a seguir protestando y sanciona a altos cargos iraníes.
Trump rebaja el tono tras asegurar que el régimen de los ayatolás ha suspendido 800 ejecuciones y Teherán pide volver diálogo.
Jamenei declara "culpable" de las "miles" de muertes en Irán a Trump, que le tacha de "enfermo". La represión del régimen contra la ola de protestas ha dejado según activistas más de 3.400 muertos.
Trump amenaza con "borrar" a Irán del mapa si Teherán lo asesina.
Trump expresa su amenaza más directa y clara de un ataque militar a Irán si el país persa no negocia un nuevo acuerdo para paralizar su programa nuclear: "Una Armada enorme se dirige a Irán".
Turquía intenta mediar entre EE.UU. e Irán mientras Teherán advierte de que un ataque provocaría un conflicto regional.
Jamenei advierte que si EE.UU. ataca a Irán, se desataría un conflicto regional: "Este señor (Donald Trump) afirma constantemente que han enviado portaaviones y demás. Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní". El líder supremo denuncia además que las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán entre el 28 de diciembre y el 11 de enero fueron un intento similar a un golpe de Estado.
Trump reconoce conversaciones con Irán, pero recuerda la flota que se dirige al país: "Veremos cómo se resuelve"
EE.UU. derriba un dron iraní que se acercaba a su portaaviones en el Mar Arábigo
Trump amenaza de nuevo al líder supremo iraní: "Debería estar muy preocupado"
Irán y EE.UU. reinician las negociaciones sobre el programa nuclear en Omán bajo amenazas militares estadounidenses
Donald Trump dice que en unos diez días se sabrá si EE.UU. logra un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear o si considera una acción militar sobre el país.
Estados Unidos e Irán abren en Ginebra la tercera ronda de negociaciones en apenas cuatro semanas.
EE.UU., China, Reino Unido, Canadá o Francia, entre otros, piden a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen cuanto antes la República Islámica ante el riesgo de una escalada bélica regional.
Israel y EE.UU. atacan Irán de forma coordinada en una operación para garantizar que "no consiga el arma nuclear". El presidente estadounidense anuncia una operación militar "masiva". El país persa responde lanzando misiles a Israel, que declara el estado de emergencia.