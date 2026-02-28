Enlaces accesibilidad
Cronología de la rivalidad entre EE.UU. e Irán: de la instauración de la República Islámica al ataque de Trump y Netanyahu sobre Irán

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Diego Álvarez Patilla

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cumplido su amenaza y ha ordenado bombardear Irán a gran escala, culminando así con un nuevo ataque décadas de desencuentros. El mandatario republicano llevaba los dos últimos meses intercambiando advertencias con el líder supremo de los ayatolás, Alí Jamenei y hoy ha llevado a cabo su deseo confeso de debilitar al régimen de los ayatolás con una operación masiva y continua.

Tras un amago de retorno a la mesa e negociación en Ginebra este pasado jueves y una ronda fallida de contactos diplomáticos y de conversaciones en las últimas semanas, Israel y Estados Unidos se han coordinado para atacar Irán. En los últimos días, el republicano había advertido de que existían "indicios preocupantes" sobre la evolución del programa nuclear iraní y finalmente ha llevado a cabo su anunciado ataque.

En junio del pasado año se produjo, también tras un intento de negociación, la 'Operación Martillo de Medianoche', con la que Washington puso fin a la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Después, a finales de 2025, se produjo una ola de protestas de la población iraní que el régimen islámico ha reprimido ejecutando a miles de manifestantes.

Desde el triunfo de la Revolución Islámica en el Estado persa en 1979, Irán y EE.UU. rompieron sus relaciones diplomáticas y han avivado durante décadas la hostilidad entre ambos, con escasos acercamientos de postura.

Estos son los principales hitos que han convertido en enemigos a Irán y Estados Unidos.

1953 19 de agosto

Estados Unidos, a través de la CIA, orquesta un golpe de Estado en Irán que hace derrocar al primer ministro Mohammed Mossadegh y reinstaura la monarquía del Sha Reza Pahlevi. Este movimiento buscaba evitar la influencia soviética en el país persa y originó la desconfianza del pueblo iraní.

1979 11 de febrero
La victoria de la Revolución Islámica

La Revolución Islámica manda al exilio al Sha y su familia e instaura el régimen del ayatolá Ruholá Musavi Jomeiní. Occidente pierde así su influencia sobre Irán.

1979 4 de noviembre

Miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y grupos estudiantiles asaltan la embajada estadounidense en Teherán y toman como rehenes a 52 funcionarios.

1980 7 de abril

El presidente estadounidense Jimmy Carter rompe las relaciones diplomáticas con Irán e impone un embargo comercial.

1980 24 de abril

Estados Unidos lanza una misión de rescate llamada 'Garra de Águila' que fracasa de forma estrepitosa, con la muerte de ocho militares estadounidenses.

1980 22 de septiembre

Irak invade territorio iraní y comienza una guerra de ocho años en la que Estados Unidos apoya al régimen de Sadam Husein, aumentando la animosidad con Irán.

1981 21 de enero
Fin de la crisis de los rehenes

Irán libera a los rehenes de EE.UU. tras 444 días de cautiverio, el mismo día de la toma de posesión del presidente estadounidense Ronald Reagan.

1984 19 de enero

Estados Unidos designa a Irán como un Estado patrocinador del terrorismo y embarga sus armas en medio de la guerra con Irak.

1986 3 de noviembre

Un semanario libanés revela la venta secreta de armas de guerra de Estados Unidos a Irán durante dos años a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses en Líbano y el desvío de fondos para financiar a los rebeldes de Nicaragua, conocidos como la Contra. Este escándolo es conocido como Irángate o Irán-Contra

1988 8 de julio

Un crucero de misiles guiados estadounidense, el USS Vincennes, derriba un avión de pasajeros de Iran Air al cofundirlo con un caza F-14 iraní durante una escaramuza en aguas internacionales del golfo Pérsico.

1989 6 de agosto

Alí Jamenei asciende a líder supremo de Irán.

1995 2 de mayo

El presidente estadounidense Bill Clinton prohíbe todo comercio de Estados Unidos con Irán.

1997 2 de agosto

Bill Clinton abre un periodo de diálogo con Teherán gracias a la victoria presidencial del moderado Mohamed Jatamí.

2002 29 de enero

El presidente estadounidense George W. Bush realiza un discurso sobre el Estado de la Unión en el que califica a Irán, Irak y Corea del Norte como un "Eje del mal" que apoya el terrorismo y busca armas de destrucción masiva.

2003 10 de marzo

Estados Unidos denuncia que Irán extrae uranio para construir centrales nucleares con fines armamentísticos, pero Teherán lo niega y alega que es para generar electricidad.

2003 18 de diciembre

Irán suscribe el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), permitiendo inspecciones sin previo aviso del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

2006 4 de febrero

El OIEA remite el controvertido programa nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. Irán reacciona amenazando con limitar el acceso del OIEA y reiniciar su programa de enriquecimiento de uranio.

2006 8 de mayo

El presidente iraní escribe a Bush una carta con 'nuevas fórmulas' para resolver la 'tensión mundial', pero son desestimadas por Estados Unidos. Era la primera misiva de un dirigente iraní a un presidente de EE.UU. en más de 27 años.

2008 8 de julio

Teherán amenaza con "quemar" Israel y la fuerza naval de EE.UU. en el Golfo Pérsico si sus instalaciones atómicas son atacadas.

2013 27 de septiembre

El presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo Hasán Rohani mantienen la primera conversación entre líderes de ambos países desde 1979.

2015 14 de julio
Acuerdo nuclear

Irán y las potencias mundiales alcanzan un histórico acuerdo nuclear (el JCPOA), por el cual Teherán se compromete a no fabricar armas nucleares a cambio de una reducción gradual de las sanciones.

2017 3 de febrero

La Administración de Donald Trump impone sanciones a "múltiples individuos y entidades" tras una prueba de misil de medio alcance por parte de Irán.

2018 30 de abril

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denuncia un programa nuclear secreto de Irán y Trump amenaza con retirarse del JCPOA.

2018 8 de mayo
Trump rompe el acuerdo

Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 alegando que Irán mintió sobre su programa. Esta decisión es criticada por las potencias de la Unión Europea y provoca un incremento de la tensión en el Golfo Pérsico en 2019, con varios ataques a petroleros.

2019 8 de abril

Donald Trump designa a la Guardia Revolucionaria Iraní como grupo terrorista, y Teherán responde incluyendo a las tropas estadounidenses presentes en Oriente Medio en su lista de grupos extremistas.

2020 3 de enero
Asesinato de Soleimani

Estados Unidos asesina al general iraní Qasem Soleimani mediante el uso de drones en el aeropuerto de Bagdad por orden de Trump. Soleimani era uno de los hombres fuertes del líder supremo Alí Jamenei. Trump afirmó que Soleimani estaba dirigiendo un ataque inminente contra activos estadounidenses en la región. Irán respondió lanzando misiles balísticos que impactaron dos bases estadounidenses en Irak.

2021 26 de febrero

El presidente estadounidense Joe Biden ordena bombardear en Siria a las milicias respaldadas por Irán como advertencia contra agresiones.

2022 8 de enero

Irán sanciona a 51 estadounidenses por su papel en el asesinato de Soleimani.

2022 22 de septiembre

Estados Unidos sanciona a la Policía de la Moral y a siete altos funcionarios iraníes por la muerte de Masha Amini y la represión de las protestas.

2023 7 de octubre

Hamás ataca Israel y mata a 1.200 personas, desencadenando una respuesta militar contra el grupo islamista y los aliados de Irán en la región, como Hizbulá.

2023 30 de noviembre

La Cámara Baja de EE. UU. bloquea permanentemente los 6.000 millones de dólares de fondos iraníes desbloqueados en un intercambio de cinco presos dos meses antes.

2024 18 de abril

Washington defiende a Israel tras un ataque con drones iraní sin precedentes y anuncia sanciones contra la Guardia Revolucionaria.

2024 16 de julio

La CIA revela un supuesto plan iraní para asesinar a Donald Trump.

2024 18 de diciembre

Nuevas sanciones estadounidenses contra facilitadores del programa de misiles y drones iraníes.

2025 5 de febrero

Donald Trump expresa su deseo de negociar un nuevo acuerdo nuclear por primera vez a los pocos días de regresar a la Casa Blanca.

2025 26 de febrero
Alerta por la producción de uranio enriquecido

El OIEA anuncia que Irán acumula 274 kilos de uranio enriquecido al 60% de pureza cercano al 90% necesario para uso militar.

2025 7 de abril

Trump anuncia que EE.UU. comenzará "conversaciones directas" con Irán el 12 de abril para un acuerdo nuclear.

2025 12 de abril

Primera ronda de negociaciones en Omán entre las delegaciones de EE.UU. e Irán para abordar el levantamiento de sanciones.

2025 19 de abril

La segunda ronda de negociaciones concluye en Roma sin acuerdos.

2025 23 de mayo

Irán y Estados Unidos concluyen sin avances su quinta ronda de negociaciones nucleares.

2025 9 de junio

El OIEA insiste en que no hay pruebas de que Irán siga teniendo un programa para armas atómicas, aunque no puede asegurar que sus esfuerzos sean únicamente pacíficos.

2025 13 de junio
Intercambio de misiles

Israel bombardea a gran escala instalaciones nucleares y militares en Irán, matando a altos mandos militares. Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos, interceptados por Israel. Estados Unidos se desvincula del ataque israelí.

2025 17 de junio
Amenaza a Jamenei

Donald Trump afirma que saben "dónde se esconde" el líder supremo iraní pero descarta matarlo "por ahora".

2025 18 de junio

Jamenei advierte a Estados Unidos de que una intervención en la guerra tendrá "consecuencias irreparables".

2025 19 de junio
Aviso estadounidense

Trump avisa que decidirá si Estados Unidos interviene finalmente en Irán "en el plazo de dos semanas".

2025 22 de junio
Trump ataca a Irán

Trump entra en la guerra contra Irán al bombardear las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordow.

2025 23 de junio
La respuesta iraní

Irán bombardea la base estadounidense de Al-Udeid a las afueras de Doha, capital de Catar, en un ataque sobre la principal instalación militar aérea de Estados Unidos en Oriente Medio. La base, que alberga a 10.000 soldados, había sido evacuada previamente gracias al propio aviso de Teherán, asegura Trump.

2025 24 de junio
Alto el fuego entre Irán e Israel

Donald Trump anuncia un alto el fuego con fecha de inicio de las 6:00 horas (hora peninsular española) del 24 de junio. El presidente de EE.UU. pide a Israel e Irán que no violen dicho acuerdo, con el que pretende poner fin a un conflicto bautizado por él mismo como "Guerra de los Doce Días".

2025 25 de junio

Trump reafirma que las instalaciones nucleares de Irán están "destruidas" y tilda de "falso" un informe de la inteligencia estadounidense publicado por la CNN y The New York Times que lo descarta.

2025 26 de junio
Irán resta importancia al ataque

Jamenei insiste en que Trump "exagera" el impacto de su ataque en las bases nucleares y advierte que cualquier agresión futura tendrá un alto coste.

2025 2 de julio

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprueba la ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU (OIEA), la cual conlleva a prohibir la entrada del organismo en el país y la expulsión de todos sus inspectores.

2025 27 de septiembre

El Consejo de Seguridad de la ONU restablece las sanciones a Irán y recrudece la crisis económica del país persa.

2025 28 de diciembre

Comienzan en Teherán las manifestaciones de los comerciantes del Gran Bazar, enfurecidos por la fuerte caída del rial, en mínimos históricos, y una inflación de hasta el 70% en alimentos básicos. Con el paso de los días, las protestas se extienden a las 31 regiones del país y tornan en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos por el régimen de los ayatolás.

2026 2 de enero
Trump avisa al Gobierno iraní

Trump amenaza a Irán que si dispara contra "manifestantes pacíficos y los mata violentamente (...) Estados Unidos acudirá en su ayuda". "Estamos listos, armados y preparados para intervenir", asegura.

2026 11 de enero
Cruce de amenazas

El Gobierno de la República Islámica de Irán, asfixiado tras dos semanas de protestas multitudinarias en las calles, advierte a EE.UU. e Israel que tomará represalias si les atacan: “Serán objetivos legítimos". Israel activa la "alerta máxima" ante la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán, tras una conversación telefónica entre Netanyahu y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

2026 12 de enero
Aumentan los manifestantes asesinados

Trump vuelve a asegurar que el Ejército de EE.UU. está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán, donde los muertos por la represión del régimen ya son centenares.

2026 13 de enero
Aranceles contra los socios de Irán

Trump anuncia aranceles del 25% a cualquier país que "haga negocios" con Irán.

2026 14 de enero

Teherán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta enviada a la ONU. El presidente estadounidense insta a los manifestantes a seguir protestando y sanciona a altos cargos iraníes.

2026 15 de enero

Trump rebaja el tono tras asegurar que el régimen de los ayatolás ha suspendido 800 ejecuciones y Teherán pide volver diálogo.

2026 17 de enero

Jamenei declara "culpable" de las "miles" de muertes en Irán a Trump, que le tacha de "enfermo". La represión del régimen contra la ola de protestas ha dejado según activistas más de 3.400 muertos.

2026 21 de enero

Trump amenaza con "borrar" a Irán del mapa si Teherán lo asesina.

2026 28 de enero
Trump envía a la Armada

Trump expresa su amenaza más directa y clara de un ataque militar a Irán si el país persa no negocia un nuevo acuerdo para paralizar su programa nuclear: "Una Armada enorme se dirige a Irán".

2026 30 de enero

Turquía intenta mediar entre EE.UU. e Irán mientras Teherán advierte de que un ataque provocaría un conflicto regional.

2026 1 de febrero

Jamenei advierte que si EE.UU. ataca a Irán, se desataría un conflicto regional: "Este señor (Donald Trump) afirma constantemente que han enviado portaaviones y demás. Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní". El líder supremo denuncia además que las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán entre el 28 de diciembre y el 11 de enero fueron un intento similar a un golpe de Estado.

2026 2 de febrero

Trump reconoce conversaciones con Irán, pero recuerda la flota que se dirige al país: "Veremos cómo se resuelve"

2026 3 de febrero

EE.UU. derriba un dron iraní que se acercaba a su portaaviones en el Mar Arábigo

2026 4 de febrero

Trump amenaza de nuevo al líder supremo iraní: "Debería estar muy preocupado"

2026 6 de febrero

Irán y EE.UU. reinician las negociaciones sobre el programa nuclear en Omán bajo amenazas militares estadounidenses

2026 19 de febrero

Donald Trump dice que en unos diez días se sabrá si EE.UU. logra un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear o si considera una acción militar sobre el país.

2026 22 de febrero
EE.UU. realiza en torno a Irán su mayor despliegue militar desde 2003
2026 26 de febrero

Estados Unidos e Irán abren en Ginebra la tercera ronda de negociaciones en apenas cuatro semanas.

2026 27 de febrero

EE.UU., China, Reino Unido, Canadá o Francia, entre otros, piden a sus ciudadanos y personal diplomático no esencial que abandonen cuanto antes la República Islámica ante el riesgo de una escalada bélica regional.

2026 28 de febrero

Israel y EE.UU. atacan Irán de forma coordinada en una operación para garantizar que "no consiga el arma nuclear". El presidente estadounidense anuncia una operación militar "masiva". El país persa responde lanzando misiles a Israel, que declara el estado de emergencia.

