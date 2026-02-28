Cronología de la rivalidad entre EE.UU. e Irán: de la instauración de la República Islámica al ataque de Trump y Netanyahu sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cumplido su amenaza y ha ordenado bombardear Irán a gran escala, culminando así con un nuevo ataque décadas de desencuentros. El mandatario republicano llevaba los dos últimos meses intercambiando advertencias con el líder supremo de los ayatolás, Alí Jamenei y hoy ha llevado a cabo su deseo confeso de debilitar al régimen de los ayatolás con una operación masiva y continua.

Tras un amago de retorno a la mesa e negociación en Ginebra este pasado jueves y una ronda fallida de contactos diplomáticos y de conversaciones en las últimas semanas, Israel y Estados Unidos se han coordinado para atacar Irán. En los últimos días, el republicano había advertido de que existían "indicios preocupantes" sobre la evolución del programa nuclear iraní y finalmente ha llevado a cabo su anunciado ataque.

En junio del pasado año se produjo, también tras un intento de negociación, la 'Operación Martillo de Medianoche', con la que Washington puso fin a la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Después, a finales de 2025, se produjo una ola de protestas de la población iraní que el régimen islámico ha reprimido ejecutando a miles de manifestantes.

Desde el triunfo de la Revolución Islámica en el Estado persa en 1979, Irán y EE.UU. rompieron sus relaciones diplomáticas y han avivado durante décadas la hostilidad entre ambos, con escasos acercamientos de postura.

Estos son los principales hitos que han convertido en enemigos a Irán y Estados Unidos.