Trump reconoce conversaciones con Irán aunque recuerda la flota que se dirige al país: "Veremos cómo se resuelve"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes a la prensa en el Despacho Oval que Washington mantiene conversaciones con Irán y que necesitará ver un acuerdo negociado con la República Islámica.

"Tenemos barcos rumbo a Irán ahora mismo, barcos grandes... y mantenemos conversaciones con Irán", ha asegurado Trump. "Veremos cómo se resuelve", ha agregado.

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear, en medio de las amenazas de Donald Trump contra el país persa, según ha informado este lunes el portal Axios.

01.29 min Irán: en medio de la tensión por una posible guerra, los residentes de Teherán acuden a las montañas para "sentirse un poco más libres"

Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según ha indicado un funcionario estadounidense al citado medio digital. Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.