Trump reconoce conversaciones con Irán aunque recuerda la flota que se dirige al país: "Veremos cómo se resuelve"
- El presidente estadounidense ha declarado que necesitará ver un acuerdo negociado con la República Islámica
- El enviado especial para Oriente Medio y el ministro iraní de Exteriores se reunirán el viernes en Estambul
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes a la prensa en el Despacho Oval que Washington mantiene conversaciones con Irán y que necesitará ver un acuerdo negociado con la República Islámica.
"Tenemos barcos rumbo a Irán ahora mismo, barcos grandes... y mantenemos conversaciones con Irán", ha asegurado Trump. "Veremos cómo se resuelve", ha agregado.
El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear, en medio de las amenazas de Donald Trump contra el país persa, según ha informado este lunes el portal Axios.
Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según ha indicado un funcionario estadounidense al citado medio digital. Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.
Despliegue de flota en el golfo Pérsico
En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido con un ataque contra Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear. De acuerdo con Axios, la reunión es resultado de los esfuerzos de mediación realizados en los últimos días por diplomáticos turcos, egipcios y cataríes.
Según medios estatales iraníes, el presidente del país, Masoud Pezeshkian, ha ordenado reabrir las negociaciones con la Administración de Trump. Washington sostiene que un eventual acuerdo nuclear también debe limitar el programa de misiles iraníes y la actividad de las milicias aliadas de la República Islámica en otros países de la región.
Teherán, sin embargo, defiende que las conversaciones deben centrarse exclusivamente en la cuestión atómica. Antes de reunirse con el ministro iraní, Witkoff se entrevistará el martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien presiona para que cualquier acuerdo impida a Irán enriquecer uranio, incluso a bajos niveles.