Irán convoca a los embajadores de la UE en protesta por designar a la Guardia Revolucionaria como "terrorista"
- Teherán decide clasificar a los agregados militares de las embajadas como "terroristas"
- Bruselas adoptó la medida por la represión de las protestas por parte del régimen
Irán ha convocado a todos los embajadores de los países europeos con presencia en suelo iraní por la designación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE). Una medida que Bruselas adoptó, dijeron sus funcionarios, por la represión de las últimas protestas a manos del régimen.
“Entre ayer y hoy, todos los países europeos y los Estados miembros de la Unión Europea que tienen embajada en Teherán fueron convocados al Ministerio de Exteriores, y la protesta de la República Islámica de Irán les fue notificada por escrito”, ha dicho en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
El diplomático ha considerado esta acción como “una medida mínima” y ha indicado que Teherán está estudiando “un conjunto de acciones” y “medidas de represalia” por la decisión de la UE, que calificó de “ilegal, injustificada y gravemente errónea”. Además, ha definido la designación como “una ofensa al pueblo iraní”, un “insulto” y un “error de cálculo estratégico” por parte de la UE.
“Realmente hay que dar el pésame a los pueblos de Europa, cuyos responsables políticos, con una visión tan estrecha y únicamente para complacer a una parte que ha perpetrado el mayor genocidio del siglo (Israel), han cometido semejante acción”, aseguró.
Medida en represalia por las protestas
Los ministros de Exteriores de la UE alcanzaron el pasado jueves un acuerdo para incluir a la Guardia en la lista de organizaciones terroristas del bloque por la represión de las protestas en Irán que, según el balance oficial, dejaron 3.117 muertos. En cambio, otras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., elevan la cifra a 6,842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, con más de 40.000 arrestos.
Como respuesta a la designación europea, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, anunció el domingo que el hemiciclo había declarado "terroristas" a los ejércitos de los países europeos, en una medida recíproca establecida en la legislación iraní.
Qalibaf también encomendó a la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento que los agregados militares de los países de la Unión Europea en Irán sean declarados terroristas.
Todo esto se produce en medio de fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que el domingo volvió a amenazar con un ataque a Irán si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.
Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de militares más, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.
Bruselas responde a Teherán
La Unión Europea ha rechazado este lunes la decisión de Irán de declarar “terroristas” a los ejércitos de los países europeos. Un portavoz de la Comisión Europea ha calificado de infundadas las acusaciones iraníes y ha defendido la decisión del bloque, adoptada la semana pasada tras lo que Bruselas considera una represión especialmente violenta de las protestas en la República Islámica.
Francia, uno de los Estados llamados a consultas por parte de Teherán, ha reclamado el fin de la represión, la liberación de los detenidos, el cese de las ejecuciones y el levantamiento de las restricciones digitales, además de permitir una investigación internacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
París ha justificado la designación del CGRI al señalar su papel central en la represión de los manifestantes y ha subrayado que la medida tendrá consecuencias, en particular sobre los activos de sus dirigentes en Europa y sobre posibles operaciones financieras vinculadas a entidades europeas.
La inclusión del CGRI marca un endurecimiento del enfoque europeo hacia Teherán, mientras la UE mantiene que la decisión iraní no alterará su postura ni su condena de las violaciones de derechos humanos en el país.