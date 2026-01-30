Turquía aspira a mediar entre EE.UU. e Irán, que dice que respondería de manera "instantánea" a un ataque
- Los ministros de Exteriores de Turquía e Irán se reúnen en Estambul
- El Ejército iraní asegura que un ataque desencadenaría un conflicto regional
Turquía intenta mediar entre EE.UU. e Irán para evitar un enfrentamiento armado. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reúne este viernes en Estambul con su homólogo turco, Hakan Fidan, dos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara directamente a Teherán si no negocia para poner fin a su programa nuclear.
Las autoridades iraníes dicen estar abiertas a negociar, pero rechazan las presiones y han advertido de que en el caso de un ataque responderán "de manera instantánea" y el conflicto se extenderá por toda la región. "Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones”, dijo anoche el el portavoz del Ejército.
Reunión Turquía-Irán en Estambul
Turquía considera que un ataque contra Irán es peligroso para la región y para el mundo entero. El ministro de Exteriores turco ha mostrado su disposición a "contribuir a resolver la actual tensión mediante el diálogo", según la agencia turca Anadolu, citada por Efe.
Hakan Fiddan ya recomendó el pasado miércoles a EEUU que no ataque a Irán y que, por el contrario, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el del programa nuclear iraní.
Otros países de la región, como Arabia Saudí, Omán o Catar, también han llamado a las negociaciones. Arabia Saudí y Emiratos Árabes han anunciado además que no permitirán el uso de su espacio aéreo para el ataque.
El Ejército iraní advierte de un conflicto regional
Las autoridades iraníes han vuelto a advertir que cualquier ataque será respondido de inmediato, y que tanto las bases de EE.UU. en Oriente Medio como Israel serán sus objetivos.
“El alcance de la guerra se extenderá sin duda por toda la región. Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones”, ha declarado el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, en la televisión estatal, según Efe.
Trump anunció que una "armada enorme" se dirige contra Irán, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, aunque lo habitual es que EE.UU. mantenga al menos uno de estos buques en la región. Akraminia ha asegurado que "estos portaaviones son vulnerables a las capacidades de misiles y misiles hipersónicos" iraníes.
"Estamos tratando con un individuo narcisista y delirante que cambia constantemente de posición”, ha dicho el portavoz militar sobre Trump. "Si los estadounidenses cometen un error de cálculo, sin duda no se desarrollará como Trump imagina: llevar a cabo una operación rápida y luego, dos horas después, tuitear que la operación ha terminado", ha añadido.
Según el portavoz militar, las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran más preparadas que durante el enfrentamiento de junio iniciado por los ataques israelíes contra Irán, y en el que EE.UU. bombardeó instalaciones del programa nuclear.
Irán asegura que su programa de energía nuclear, que incluye el enriquecimiento de uranio (un proceso con aplicaciones tanto industriales como militares) tiene fines exclusivamente pacíficos. En 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, se firmó un acuerdo que entró en vigor un año después y que permitía el control un control internacional. Sin embargo, Trump abandonó el acuerdo en su primera legislatura, en 2017.
Trump amenazó a Irán con un ataque por la represión de las protestas ciudadanas de los últimos meses, que han costado miles de víctimas. Sin embargo, no cumplió su promesa. Ahora la amenaza está directamente relacionada con el programa nuclear, y el presidente de EE.UU. ha instado a los iraníes a negociar de manera inmediata.