Turquía aspira a mediar entre EE.UU. e Irán, que dice que respondería de manera "instantánea" a un ataque

Turquía intenta mediar entre EE.UU. e Irán para evitar un enfrentamiento armado. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reúne este viernes en Estambul con su homólogo turco, Hakan Fidan, dos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara directamente a Teherán si no negocia para poner fin a su programa nuclear.

Las autoridades iraníes dicen estar abiertas a negociar, pero rechazan las presiones y han advertido de que en el caso de un ataque responderán "de manera instantánea" y el conflicto se extenderá por toda la región. "Desde el régimen sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses, todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones”, dijo anoche el el portavoz del Ejército.

Reunión Turquía-Irán en Estambul Turquía considera que un ataque contra Irán es peligroso para la región y para el mundo entero. El ministro de Exteriores turco ha mostrado su disposición a "contribuir a resolver la actual tensión mediante el diálogo", según la agencia turca Anadolu, citada por Efe. Hakan Fiddan ya recomendó el pasado miércoles a EEUU que no ataque a Irán y que, por el contrario, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el del programa nuclear iraní. Otros países de la región, como Arabia Saudí, Omán o Catar, también han llamado a las negociaciones. Arabia Saudí y Emiratos Árabes han anunciado además que no permitirán el uso de su espacio aéreo para el ataque. Qué hará Trump tras sus amenazas a Irán: propaganda, presión para negociar o ataque limitado Miguel Charte