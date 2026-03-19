Guerra de Irán, última hora en directo: mueren cuatro mujeres en Cisjordania por misiles iraníes
- Dos personas han muerto en Israel y al menos 12 en Líbano
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 20 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 968 muertos y más de un millón de desplazados.
También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
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Guerra de Irán, última hora en directo:
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EE. UU. evalúa refuerzos militares ante la posible nueva fase de la guerra con Irán
La administración del presidente Donald Trump está considerando el despliegue de miles de tropas estadounidenses para reforzar su operación en Oriente Medio. El ejército estadounidense se prepara así para posibles próximos pasos en su campaña contra Irán, según informaron un funcionario estadounidense y tres personas familiarizadas con el asunto a esta agencia.
El despliegue podría brindarle a Trump opciones adicionales mientras evalúa la expansión de las operaciones estadounidenses, con la guerra contra Irán ya en su tercera semana.
Entre esas opciones se incluye garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, una misión que se llevaría a cabo principalmente mediante fuerzas aéreas y navales, según las fuentes. Sin embargo, asegurar el estrecho también podría implicar el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní.
La administración Trump también ha analizado la posibilidad de enviar fuerzas terrestres a la isla iraní de Kharg, centro del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, según tres personas familiarizadas con el asunto y tres funcionarios estadounidenses.
(Fuente: Reuters)
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Mueren tres mujeres palestinas en Cisjordania por el impacto de un misil de racimo iraní
Tres mujeres palestinas han muerto la noche de este miércoles en Cisjordania y otras 13 han resultado heridas —una de ellas crítica— tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino, informó la Media Luna Roja palestina.
Las mujeres han fallecido a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que ha afectado a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.
La agencia oficial de noticias palestina Wafa afirma que un fragmento de misil impactó concretamente en una caravana metálica utilizada como salón de belleza, ubicada junto a una casa en la localidad palestina. Y añade que otras bombas cayeron en varios lugares de la gobernación de Hebrón, incluyendo la ciudad de Hebrón y la localidad de Deir Samit.
El Ejército confirmó que los impactos en Hebrón fueron por un misil de racimo, un tipo de proyectil usado por Irán contra Israel que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.
Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino. Hasta ahora, 14 personas habían muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
(Fuente: EFE)
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AUDIO. Israel ataca la refinería iraní de South Pars
Irán no se achanta ante los continuos ataques de Israel y de EEUU que están intentando descabezar al régimen de la república islámica. El nuevo ayatolá, Mojtada Khamenei, ha prometido represalias tras el asesinato por parte de Israel de tres de sus asesores más cercanos. Entre ellos, el veterano Ali Larijani, al que hoy miles de iraníes han rendido homenaje en un funeral celebrado en Teherán. La semana está siendo dura para Irán, que hoy ha visto como los israelíes, con la presunta connivencia de Washington, han bombardeado una instalación gasística de enorme importancia que comparte con Qatar.
En el programa Cinco Continentes, vamos hasta Líbano con el enviado especial Santiago Echevarría donde continúa la ofensiva. Al menos 10 personas han muerto en Beirut, donde un edificio de 10 plantas cerca del centro de la capital ha sido completamente destruído por los bombardeos iraelíes.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.