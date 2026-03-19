Guerra de Irán, última hora en directo: mueren cuatro mujeres en Cisjordania por misiles iraníes

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Mueren tres mujeres palestinas en Cisjordania por el impacto de un misil de racimo iraní

Tres mujeres palestinas han muerto la noche de este miércoles en Cisjordania y otras 13 han resultado heridas —una de ellas crítica— tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino, informó la Media Luna Roja palestina.



Las mujeres han fallecido a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que ha afectado a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa afirma que un fragmento de misil impactó concretamente en una caravana metálica utilizada como salón de belleza, ubicada junto a una casa en la localidad palestina. Y añade que otras bombas cayeron en varios lugares de la gobernación de Hebrón, incluyendo la ciudad de Hebrón y la localidad de Deir Samit.



El Ejército confirmó que los impactos en Hebrón fueron por un misil de racimo, un tipo de proyectil usado por Irán contra Israel que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.



Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino. Hasta ahora, 14 personas habían muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

(Fuente: EFE)